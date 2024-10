Britové začali stavět novou fregatu třídy Inspiration. Bude stát pár šupů

Část 1/3

Stavba nové fregaty začala minulou středu slavnostním obřadem řezání první oceli. Kýl lodě by se měl poprvé dotknout vody přibližně za čtyři roky. Nedlouho na to by si ji mělo převzít námořnictvo a zařadit ji do služby. Stavbu válečných lodí obvykle provází značná zdržení a navyšování počáteční ceny. Třídě Inspiration, do které bude patřit i HMS Formidable, se podobné potíže zatím spíše vyhýbají. První loď HMS Venturer měla sice být na vodě už vloni. Tento cíl se nepodařilo dodržet. K jejímu spuštění by však mělo dojít ještě koncem letošního roku.

Na poměry běžné při budování válečné floty je takové zdržení zanedbatelné. Navíc se zdá, že se podaří dodržet i plánovanou cenu. Alespoň nejsou zprávy o opaku. Jedna fregata by měla stát jen něco okolo 268 milionů liber. Odpovídá to přibližně osmi miliardám korun. Ve srovnání s jinými plavidly stejné kategorie jsou to drobné.

Například první loď z plánované americké třídy Constellation má stát asi 1,3 miliardy dolarů, tady třicet miliard korun. Třída Constellation je však zatím ve stádiu příprav. Dá se proto očekávat, že cena za jednu loď ještě poroste. Nutno podotknout, že porovnávat lodě s třídy Inspiration s plánovanými americkým fregatami je mírně nefér. Mají totiž doplňovat výrazně dražší plavidla.

Hlavně levně

V roce 2010 se britské ministerstvo obrany rozhodlo, že je na čase začít uvažovat o postupné náhradě třinácti fregat třídy Duke, označovaných také jako typ 23. Tyto lodě spouštěli Britové na vodu mezi lety 1987 a 2000. Námořnictvo mělo původně v úmyslu nakoupit znovu třináct lodí. Osm z nich mělo být zaměřených na boj proti ponorkám. Zbylých pět mělo být univerzálních. Záměr ministerstva skončil v současnosti probíhající stavbou fregat třídy City, nebo také typu 26, od firmy BAE.

Turecká fregata TCG Gediz (v popředí) a dánská fregata KDM Iver Huitfeldt (v pozadí) v roce 2018 | foto: U. S. Navy

Jedna stojí okolo 1,3 miliardy liber, tedy necelých čtyřicet miliard korun. Během přípravy projektu vyšlo najevo, že je to moc. Admiralita se proto musela smířit se skutečností, že dostane jen osm lodí určených k boji proti ponorkám. Námořnictvo však dál chtělo dodržet plánovaný počet třinácti fregat. Zbylých pět lodí proto musí být výrazně levnějších.

Soutěž na jejich stavbu vyhrála loděnice Babcock International s třídou Inspiration. V různých zdrojích je možné setkat se i s jejími dalšími označeními. Říká se jí i typ 31, v minulosti také 31e. Lze narazit i na anglickou zkratku GPF. Znamená „General Purpose Frigate“, čili fregata pro všeobecné určení. Výrobce nabízí lodě pod obchodním názvem Arrowhead 140.