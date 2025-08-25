Nová stíhačka amerického námořnictva? Firma zveřejnila první vizualizaci

Radek John
Firma Northrop Grumman zveřejnila koncept letounu F/A-XX. Ten by měl sloužit na palubách amerických letadlových lodí společně s typem F-35, stejně jako F-35 dnes začíná sloužit s F/A-18. Na obrázku je vidět jen část letounu. Nápadně připomíná jiný starší prototyp stejné společnosti.
Koncept nové stíhačky F/A-XX z webu společnosti Northrop Grumman

Obrázek se objevil na webu známého leteckého výrobce v sekci Námořní letectví. Zjevně jde jen o ilustrační skicu. Finální stroj může vypadat úplně jinak. Nemusí ani vzniknout. Na všelijakých specializovaných webech pro fanoušky letectví však přesto zvládl vzbudit značný rozruch. Grafika zachycuje nos, překryv kokpitu, přední podvozkovou nohu a přední část trupu plánovaného letadla. Stačilo to k nastartování množství spekulací.

Portál The War Zone (TWZ) si povšiml nápadné podobnosti konceptu s prototypem YF-23. Ten Northrop Grumman vyvinul společně s tehdy ještě samostatně existující firmou McDonnell Douglas kvůli soutěži na dodávku nové stíhačky pro americké letectvo z počátku devadesátých let dvacátého století.

Prototyp YF-23 se v tendru utkal s letounem YF-22 od konsorcia firem Lockheed, Boeing a General Dynamics. Prohrál. Letectvo dalo přednost YF-22. Stal se z něj dnešní F-22 Raptor.

Northrop Grumman se teď možná snaží využít minimálně část tehdejšího návrhu znovu. V tomto kontextu je zajímavé, že se u projektu YF-23 o variantě určené k provozu z paluby letadlových lodí už uvažovalo.



25. srpna 2025

