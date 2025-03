Z F-35 je bez americké podpory šrot. Náhrada však vznikne za dlouhou dobu

V souvislosti se změnou orientace zahraniční politiky Spojených států se do popředí dostala otázka, jestli mohou Američané na dálku vypnout stealth letouny F-35, které prodávají svým spojencům. Odpověď zní ne. Bez napojení na americký průmysl by však dlouho nelétaly. Přišly by o mnoho schopností.