Nepředvídatelná politika prezidenta Spojených států Donalda J. Trumpa se kromě jiného projevuje i ve zbrojních zakázkách. Mezi spojenci USA sílí hlasy kritizující přílišnou závislost na amerických technologiích. Týká se to i letounů F-35. Stealth stíhačky páté generace mají být nejlepší, jaké lze na současném trhu za peníze pořídit. Potíž je, že jejich nákup znamená zároveň závazek k dlouhodobé spolupráci v oblasti obrany. Provoz F-35 je závislý na globální logistické a datové infrastruktuře programu, která je řízena ze Spojených států.
Co kdyby došlo k ještě většímu ochlazení vzájemných vztahů Washingtonu s donedávna spřátelenými zeměmi než dnes? Stane se ze strojů za 83 milionů dolarů (1,7 miliardy korun) jen nepoužitelný šrot? Možná nikoli.
Vyřazením systému by bylo teoreticky možné F-35 uzemnit. Další – byť nepravděpodobná – možnost je nakrmit letouny falešnými daty.