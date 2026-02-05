Krize přijde v noci, anebo třeba vůbec. Máte sbaleno evakuační zavazadlo?

Aleš Vašíček
Jsou předměty, u kterých, ač aktuálně v domácnosti využití nemají a občas i překážejí, si uvědomujeme jejich důležitost: hasicí přístroj, protipožární deka na hořící pánev či domácí lékárnička. Kolik z nás však má v současné době sbalené evakuační zavazadlo? Jeho doporučený obsah zná jen 27 % Čechů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
45 fotografií

Na začátku je potřeba se smířit s jednou důležitou věcí, kterou se můžeme dočíst i v odborné literatuře: Musíme se prostě smířit s možností, že žádná krizová situace třeba vůbec nikdy nepřijde.

Nedávno jsme publikovali rozhovor s Janem Paťawou, jedním z tvůrců české příručky pro krizové situace 72 hodin, kterou posílá do poštovních schránek ministerstvo vnitra. Výzkumy MV prezentované v článku víceméně ukazují na skutečnost, že Češi na krizi jakéhokoli druhu v podstatě připraveni nejsou. A nutno dodat, že v jiných zemích Evropy tomu není příliš jinak. V informacemi nabité knize o základech rodinné a krizové připravenosti kolektivu autorů Ruka noci podaná mj. najdeme i tuto lehce morbidní, avšak trefnou radu: „Naslouchejte mrtvým. Oni udělali chyby, které nemusíte opakovat.“

Screenshot z české příručky pro krizové situace 72 hodin | foto: 72 hodin

Zmíněný Jan Paťawa v rozhovoru prezentuje českou příručku 72 hodin jako zdroj informací, do detailu prokonzultovaný s odborníky, kde se dozvíme vše potřebné. Tento článek si neklade za cíl tuto příručku rozporovat či nějak doplňovat. Sestavení evakuačního zavazadla a celkovou situaci evakuace jednoduše považujeme za jedno z důležitých témat současnosti, která mají více rovin a je potřeba o nich mluvit. Fakt, že někde v kredenci máme pečlivě schovanou příručku, nám sám o sobě v případě krize život nezachrání. Je vcelku jedno, na co budeme připraveni, jestli na útěk před jarním táním, letním výpadkem proudu nebo útokem hejna dronů. Důležité je, že do batohu těch pár věci naházíme už teď, a v klidu na něj zapomeneme.

Možná už máte stejně sbaleno

Při pohledu na seznam věcí v evakuačním zavazadle se může někomu zdát, že na odchod z domova je toho málo. Geolog a publicista Václav Cílek definuje dvě rychlosti krize: Náhlou, to je například povodeň, a chronickou, při které táhle dochází k „rozpouštění“ civilizace. Evakuační zavazadlo podle příručky 72 hodin je, jak její název napovídá, samozřejmě myšlené pro ten první případ, kdy je potřeba se na pár dní přesunout do bezpečí, abychom se pak opět vrátili domů. Nepracuje s alternativou dlouhodobého přežívání mimo domov, ba dokonce v divočině.

Aniž bychom si to uvědomovali, jistou formu „evakuačního zavazadla“ někteří vozíme v autě, když počítáme s uváznutím v zácpě během vánice či v letním horku, nebo s vyřešením nějaké zvládnutelné opravy po cestě. Máte v autě deku, vodu, baterku, nůž a třeba i nějaké základní nářadí. V zimě někteří ještě přihodí lopatku či druhý pár bot a rukavice.

Sníh ochromil Německo. Na snímku doprvní zácpa na dálnici A4 u Drážďan (29. listopadu 2010)

Pokud ve vás pojem evakuační zavazadlo vyvolává odpor nebo úsměv, ale v autě zmíněné věci vozíte běžně, jste v podstatě v cílové rovince sestavení evakuačního zavazadla. V minulých článcích o příručce 72 hodin jsme se dotkli i dalších příruček jiných států, např. Francie či Švédska. Co se týče obsahu evakuačního zavazadla, téměř se shodují. Švédi a Poláci tam oproti Čechům mají navíc mapu a kompas, Francouzi zase svíčky a zápalky.

Screenshot z francouzské příručky pro krizové situace | foto: SGDSN

Američtí hasiči podle Cílka prý doporučují přibalit fotografie blízkých, či dokonce – snad až poněkud nepraktické – rodinné album, protože když vám dům odnese hurikán, koupíte si zpět všechno kromě dávných rodinných vzpomínek. Nutno říct, že fotografie blízkých může nejen potěšit v těžké chvíli, ale i pomoct například při hledání ztracených dětí, nebo dokazování rodinné vazby bez dokladů.

V polské brožuře BĄDŹ GOTOWY! (Buďte připraveni! – vydané už v roce 2022) dokonce doporučují, že evakuační zavazadlo by měl mít každý člen rodiny a měl by ho mít jak doma, tak v autě či na pracovišti. Nutno dodat, že Polsko nabízí příruček víc, jednu obecnou a jednu zaměřenou na možnost otevřeného válečného konfliktu. Nicméně u evakuačního zavazadle je ve výsledku vcelku jedno, jaká okolnost jej nás donutila použít.

Screenshot z polské krizové příručky

Screenshot z polské příručky pro krizové situace

Jak upozorňuje Cílek, chování lidí během např. živelné katastrofy se prakticky v čase nemění a záznamy z kronik ze 16. století se nápadně podobají zprávám ze soudobých povodní: „Nejprve dochází k fázi obav, pak k vytěsnění strachu, následuje ujišťování a sebeujišťování, že se skoro nic nestane, což vyústí v překotný odjezd na poslední chvíli,“ a dodává, že „krize přijde v noci, nebo se do noci převalí.“

Balení jako uklidňující proces

Zdá se to strašně dávno, ale když v plné síle udeřila pandemie koronaviru a miliony lidí se ocitly v situaci, která neznala srovnání, na pocity nejistoty se dalo reagovat různě. Autor tohoto textu se uklidňoval tím, že se jal v klidu, pomalu a důkladně připravovat své staré terénní auto naprosto stejně, jako když před mnoha lety vyrážel do libyjské pouště nebo na Blízký východ.

Balení na cesty je bezesporu dobrou průpravou pro přípravu evakuačního zavazadla. Jihozápadní Libye, 2007 | foto: Jan Kolčava / archiv Aleše Vašíčka

Samozřejmě to objektivně nebylo moc smysluplné, covidová zombie apokalypsa a útěk do divočiny se dnešním pohledem nejeví jako úplně reálný scénář. Nutno ale říct, že auto vybavené vším potřebným pro řekněme dvoutýdenní izolovaný pobyt kdekoliv v krajině v akčním rádiu jednoho tisíce km, dodával velmi hřejivý pocit připravenosti. Autor tohoto textu se dokonce řídil preperským pravidlem: pokud se připravuješ, zbytečně o tom nikomu neříkej. A nenápadně balil a jeho manželka stále častěji nemohla najít tu outdoorové oblečení, tu pohorky či zásobu konzerv. Tím bylo ovšem porušeno jiné pravidlo, zdůrazňované v příručkách pro krizové situace: všichni v rodině musí vědět, kde evakuační zavazadlo je, co obsahuje a kde se sejít v případě, že se navzájem ztratíme.

Lze snad ještě dodat, že dávná zkušenost z podobných cest ať už v autech či na motocyklu, ať už do naprosté pustiny, či velkoměsta, zanechala určitou zkušenost, že méně věcí, avšak kvalitních a vyzkoušených, je lepší, než nabalit vše, co nás napadne. Jak se říká, vyrazit jako chudý král do boje, tedy s naprosto vším, co by se takzvaně mohlo hodit, je zcela jistě kontraproduktivní. A to samozřejmě platí i při balení evakuačního zavazadla.

Máte sbalené evakuační zavazadlo?

celkem hlasů: 0
ilustrační snímek
Příručka 72 hodin
Screenshot z české příručky pro krizové situace 72 hodin
Screenshot z polské krizové příručky
45 fotografií
Vstoupit do diskuse

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

Nejčtenější

Falešný prezidentův pokojík? Tyhle nástroje vám pomohou odhalit AI podvody

Prezidentské apartmá v Moto Vila Groot (AI)

Díky AI můžete během pár desítek sekund vygenerovat obrázky, nad kterými byste dřívějšími metodami strávili hodiny času. Což ovšem samozřejmě neznamená, že každou fotku lze hned odmávnout jako...

Obletěli Saharu se šroubovákem v kapse. Let českého Skyfoxe byl majstrštyk

Přílet do Ghany

Když se na začátku listopadu 2025 podařilo spolupracovníkovi Technetu zachytit tutlaný odlet letounu L-39 Skyfox ve zvláštní kamufláži a s přídavnou nádrží, s trochou fantazie jsme si jako jeho...

Stroje do bílého pekla. Pokochejte se vynálezy, které žádná závěj nezastaví

Lidská vynalézavost v boji se sněhovou nadílkou – stejně jako v nápadech, jak se v závějích pohybovat – nezná mezí. Vydejte se s námi letem světem po sněhových frézách na železnici až k futuristickým...

WhatsApp zdarma končí. Meta připravuje reklamy i placené předplatné

Aplikace WhatsApp (ilustrační obrázek)

Populární messenger WhatsApp už nebude zadarmo. Společnost Meta začala již v loňském roce ve světě testovat zobrazování reklam v záložce Aktuality a ve Stavech. Nyní se ukázalo, že kód nejnovější...

KVÍZ: Poznáte nádraží, když uvnitř stojíte, kolem chodíte, či nad ním letíte?

Soutěž
Praha hlavní nádraží, dvousystémová elektrická lokomotiva řady ES 499.1 (první...

Na úvod kvízu na rozpoznávání železničních nádraží v ČR musíme říci, abyste se ho zbytečně nebáli. Známá nádraží poznáte a u těch méně známých pomůže nápověda, ať už sloven nebo přímo na obrazovém...

Papírová fotka, co umožní přehrát zvuk. Vyzkoušeli jsme foťák s tiskárnou

Nový fotoaparát Fujifilm instax mini LiPlay+

Společnost Fujifilm nedávno představila novou verzi svého instantního fotoaparátu, tedy fotoaparátu s integrovanou instantní tiskárnou. Už nějakou dobu zařízení umožňuje vytisknout fotografii, s...

5. února 2026

Krize přijde v noci, anebo třeba vůbec. Máte sbaleno evakuační zavazadlo?

ilustrační snímek

Jsou předměty, u kterých, ač aktuálně v domácnosti využití nemají a občas i překážejí, si uvědomujeme jejich důležitost: hasicí přístroj, protipožární deka na hořící pánev či domácí lékárnička. Kolik...

5. února 2026

Politik má být hlavně šikovný na sociálních sítích. Jejich éra ale skončila

Komentář
Mark Zuckerberg

Veřejní funkcionáři čím dál tím častěji obcházejí novináře. Mluví raději přímo ke svým fanouškům na online platformách typu Facebooku. Skutečný dosah takových sdělení však může být překvapivě malý....

4. února 2026  10:02

Obletěli Saharu se šroubovákem v kapse. Let českého Skyfoxe byl majstrštyk

Přílet do Ghany

Když se na začátku listopadu 2025 podařilo spolupracovníkovi Technetu zachytit tutlaný odlet letounu L-39 Skyfox ve zvláštní kamufláži a s přídavnou nádrží, s trochou fantazie jsme si jako jeho...

4. února 2026

KVÍZ: Poznáte nádraží, když uvnitř stojíte, kolem chodíte, či nad ním letíte?

Soutěž
Praha hlavní nádraží, dvousystémová elektrická lokomotiva řady ES 499.1 (první...

Na úvod kvízu na rozpoznávání železničních nádraží v ČR musíme říci, abyste se ho zbytečně nebáli. Známá nádraží poznáte a u těch méně známých pomůže nápověda, ať už sloven nebo přímo na obrazovém...

vydáno 4. února 2026

Únik kapalného vodíku odsouvá misi, při níž poletí posádka k Měsíci

Raketa SLS (Space Launch System) a kosmická loď Orion čekající 1. února 2026 na...

Klíčový test, který měl potvrdit bezpečnost nosiče Space Launch System (SLS), nemohl proběhnout, a proto start mise Artemis II NASA odsunula. Na vině byl únik vodíku při testovacím tankování do...

3. února 2026  18:16

Vesmírné prázdno, které bere dech: Český astronom zachytil gigantickou dutinu

Na zimní obloze se rozprostírá jeden z nejpozoruhodnějších, a přesto lidským...

Libereckému astronomovi Jakubu Kuřákovi se podařil unikátní kousek – zachytil na fotoaparát superbublinu Orion-Eridanus, obří dutinu v mezihvězdném plynu, která svou rozlohou i původem vyráží dech....

3. února 2026

Falešný prezidentův pokojík? Tyhle nástroje vám pomohou odhalit AI podvody

Prezidentské apartmá v Moto Vila Groot (AI)

Díky AI můžete během pár desítek sekund vygenerovat obrázky, nad kterými byste dřívějšími metodami strávili hodiny času. Což ovšem samozřejmě neznamená, že každou fotku lze hned odmávnout jako...

3. února 2026

Miliony negramotných voličů. Amerika před 100 lety šokovala Evropu

Mapa negramotnosti v USA v roce 1930, největší problémy byly na jihu země.

Zatímco Československo ve 20. letech 20. století téměř vyhladilo negramotnost, Spojené státy řešily opačný problém. Podle Lidových novin mohli v roce 1926 negramotní Američané výrazně ovlivnit...

2. února 2026

Jak se svět připravuje na příští pandemii, když Amerika škrtá výdaje

Premium
SARS-CoV-2 patří do rodiny koronavirů, stejně jako příbuzné viry přenesené na...

Škrty americké vlády ve výdajích na vědu a výzkum těžce postihly i bádání po původcích infekčních chorob a vývoj léků a vakcín. Jak moc to ovlivní bezpečnost světa v případě nástupu ničivé pandemie?

2. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Situace okolo stínové flotily dál houstne. Evropské státy se chtějí bránit

Tanker Boracay z takzvané ruské „stínové flotily“, podezřelý z účasti na letech...

Srážky, najetí na mělčinu, ropné havárie s následnými ekologickými škodami, potíže při vyhledávání a záchraně trosečníků. To jsou jen některá nebezpečí plynoucí z nezákonných praktik Moskvy na moři....

2. února 2026

Instagram chystá další předplatné. Nové funkce budou mimo Verified

Instagram

Společnost Meta plánuje spustit testování nových placených funkcí na Instagramu i v dalších svých aplikacích. Mělo by jít o nové samostatné předplatné, nezávislé na Meta Verified a předplatném, které...

1. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.