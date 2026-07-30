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Nejrychlejší letoun Aviatické pouti 2026 předvedl, co dovede Eurofighter

  15:37
Připomeňme si unikátní letovou ukázku, která si vysloužila obdiv návštěvníků letošní Aviatické pouti v Hradci Králové. Pilot stroje Eurofighter Typhoon z elitní německé jednotky Taktisches Luftwaffengeschwader 74 z Neuburgu šel až na limity bojového letounu.

Uvádí se, že šlo o jednu z posledních příležitostí vidět letovou ukázku tohoto německého display pilota Erofighteru. Kapitán Alex Stegmair s volacím znakem „Noble“ letos na této pozici končí. Možná i proto bylo jeho vystoupení na letošní Aviatické pouti opravdu dechberoucí.

Limit přetížení letounu Eurofighter Typhoon se uvádí +9 a -3 G. „Noble“ předvedl sérii agresivních manévrů jako strmá stoupání či ostré zatáčky a lze odhadovat, že se nezřídka dostával až na hranice technických možností tohoto stroje. Není od věci si tuto letovou ukázku z posledního květnového víkendu připomenout.

Eurofighter Typhoon elitní německé jednotky Taktisches Luftwaffengeschwader 74
Eurofighter Typhoon elitní německé jednotky Taktisches Luftwaffengeschwader 74
Skupina pilotů a pozemního personálu elitní německé jednotky Taktisches Luftwaffengeschwader 74 na Aviatické pouti 2026. V havajské košili je letový ředitel AP Petr Kovačka a po jeho pravici stojí německý display pilot luftwaffe, kapitán Alex „Noble“ Stegmair.
Eurofighter Typhoon elitní německé jednotky Taktisches Luftwaffengeschwader 74
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