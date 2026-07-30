Nejrychlejší letoun Aviatické pouti 2026 předvedl, co dovede Eurofighter

Uvádí se, že šlo o jednu z posledních příležitostí vidět letovou ukázku tohoto německého display pilota Erofighteru. Kapitán Alex Stegmair s volacím znakem „Noble“ letos na této pozici končí. Možná i proto bylo jeho vystoupení na letošní Aviatické pouti opravdu dechberoucí.
Limit přetížení letounu Eurofighter Typhoon se uvádí +9 a -3 G. „Noble“ předvedl sérii agresivních manévrů jako strmá stoupání či ostré zatáčky a lze odhadovat, že se nezřídka dostával až na hranice technických možností tohoto stroje. Není od věci si tuto letovou ukázku z posledního květnového víkendu připomenout.