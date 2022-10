První afroamerický pilot létal už ve Velké válce, ve vlasti ho zbili

Na začátek je však nutno podotknout, že Bullard nebyl prvním černošským pilotem amerických ozbrojených sil, ale bojoval jako dobrovolník ve francouzské armádě, podobně jako další Američané před vstupem Spojených států do války. Když i Spojené státy vstoupily do války, americká armáda o jeho služby neměla zájem – oficiálně neprošel zdravotní prohlídkou. Ve Francii se mu dostalo velkého uznání, prezident Charles de Gaulle ho v roce 1959 nazval „skutečným francouzským hrdinou“. Naproti tomu když se po letech vrátil do své vlasti, dopadly i na něj důsledky segregace. V roce 1949 byl po koncertu v Peekskillu brutálně napaden a zbit policisty i rozvášněnými lidmi, kteří proti černošskému vystoupení protestovali.