Pentagon plánuje ekranoplán pro Pacifik. Jestli vznikne, se teprve uvidí

Projekt netradičního dopravního prostředku má na starosti proslulá agentura DARPA. Oproti starším strojům vesměs sovětské provenience by mělo jít o hybrid zvládající i let ve větších výškách jako běžné letadlo. Příprava probíhá už tři roky. Momentálně dospěla do stavu úvah o zmenšeném demonstrátoru.