Za úsvitu 1. září 1939 začala německým vpádem do Polska druhá světová válka - nejkrvavější ozbrojený konflikt všech dob. Válka, do které se postupně zapojilo zhruba 70 zemí a mnohé jejich kolonie, trvala šest let a dva dny a připravila o život více než 60 milionů lidí (německá tanková kolona v Polsku, září 1939).

Autor: public domain