Čech inovuje vojenské drony, cokoliv postaví, do týdne létá na Ukrajině

V anonymitě chce prozatím zůstat z toho důvodu, že čelí od začátku ruské agrese na Ukrajině ostrým útokům na sociálních sítích. „Drony jsou totiž klíčová záležitost. Kvůli své ochraně musíme měnit auta a čím víc se ochráníme, tím lépe. Anonymita je důležitá i s ohledem na spolupráci s ukrajinskou armádou.“

Používáme komerční drony

Český výrobce a dronový expert už dodal na Ukrajinu i v rámci projektu „Dárek pro Putina“ přes stovku komerčních strojů. Další dronové platformy, vyrobené na míru ukrajinské armádě, budou brzy připraveny k předání. „Zabýváme se zejména teritoriální obranou. Takže jsou to hlavně malé drony.“

Ty jsou podle něj klíčové z toho důvodu, že je snadné je sestavit a následně je také ovládat. Většinou se jedná o klasické komerční drony v cenové relaci od 10 do 15 tisíc korun. Pro bojové účely je k těmto dronům jednoduchou formou připojeno zařízení, které nese munici. Přes běžný software je následně munice shozena.

„Jednoduché je to tím, že se zařízení pouze nacvakne na dron, má už přitom připravený „mount“, tedy jakýsi držák na konkrétní typ munice. A pak je možné systém aktivovat a munici použít,“ vysvětlil expert v Rozstřelu.

Ukrajinci by si podle něj boj proti Rusku bez dronů nedokázali v tuto chvíli představit. Dron s municí může například zničit tank, který ukrajinské vojáky ohrožuje. „Může zničit vysílací zařízení na nějaké budově. Dopraví ale i zdravotnický materiál a pomáhá přímo na bojišti zdravotníkům.“

Kde byly české drony nasazeny?

„Naše drony fungují po celé frontě. Od Charkova po Cherson. Byly nasazeny na různých místech při různých misích: od zdravotníků po dobrovolníky, kteří pomáhají v boji. Viděli jste třeba, že byl pomocí našich dronů zajat voják, který se na dálku vzdal a došel za dronem až k Ukrajincům,“ pokračuje expert.

„Je tam spousta průzkumných akcí. Byli jsme i u plánování odražení ruského útoku na Bachmut. Máme tam i zářez, kdy Rusové utíkali přes Dněpr a za nimi letěl náš dron, který pilotoval Čech. Letěl přímo za nimi a začal monitorovat, kde za Dněprem si začali Rusové dělat obranné pozice,“ pokračuje expert.

Výhodou komerčních dronů, které jsou dostupné na běžném trhu, je podle něj jejich snadné ovládání. Není k tomu zapotřebí speciální školení. Právě proto původně zvolili cestu nákupu běžných strojů, s nimiž mají zkušenosti i amatérští uživatelé.

„Na začátku tohoto roku nastal problém,“ upozorňuje dodavatel. „Klasické komerční drony nebylo možné sehnat, nakoupit. Ale dodávky na Ukrajinu musely pokračovat. Proto jsme začali vyrábět vlastní drony. Měli jsme výhodu, že jsme nezačínali od nuly. Někteří naši piloti běžně závodili, vyhráli i mezinárodní soutěže. A hned v březnu jsme postavili čtyři prototypy, které se krátce na to otestovaly přímo u Bachmutu.“

Nejsou na jedno použití

„To nám ukázalo, že jdeme správnou cestou, a teď připravujeme další dodávku třiceti dronů. Naší výhodou je, že cokoliv postavíme, do týdne létá na Ukrajině,“ říká expert s tím, že své dronové technologie rozvíjejí na druhé straně i Rusové. Ti se podle něj výrazně poučili z chyb na začátku invaze.

Dodávané drony jsou naváděcí, nejde tedy o autonomní technologii, a jsou na elektrický pohon. Baterie většinou vydrží několik desítek minut a stroje lze ovládat na vzdálenost řádově až patnácti kilometrů. Teoreticky by je ale bylo možné využít i na větší vzdálenosti. Záleží prý mimo jiné na členitosti terénu.

Přestože jde často o útočné stroje, které bývají označovány jako „kamikaze drony“, praxe, že jeden stroj je „pouze na jedno použití“, už prý dávno neplatí. Většina dronů je tak použita opakovaně a jejich účinnost se stále zlepšuje.

Ve válečném využití dronů se za poslední rok udělal obrovský skok. „Vyřešila se spousta věcí. A musím říct, že ten rok byl úspěšný i proto, že jsme byli u toho, když se všechny věci vymýšlely, zkoušely, upravovaly.“

Česká dronová armáda

„A stále je to neuvěřitelné tempo, neuvěřitelně pracný běh. Protože zároveň sledujeme i to, co dělají Rusové. Když Ukrajincům spadne dron, tak oni se ho snaží okopírovat. A Rusové jsou také velmi chytří. I oni vyrábějí svoje zajímavá řešení. Takže je to také trochu soutěž,“ říká expert.

A bude mít v budoucnu Česko dronovou armádu? „Víte, kdo byl první, kdo začal drony používat v boji? Islámský stát. I česká armáda by měla s drony začít počítat.“

Ale podle něj není řešením to, aby ve velkém nakupovala komerční drony s municí. Na Ukrajině je ve velké míře používají dobrovolnické sbory, aerorozvědka. A touto cestou by se měla vydat i česká armáda. Nestavět tedy uvnitř armády speciální jednotku, ale spolupracovat s dobrovolníky, kteří by s ozbrojenými složkami spolupracovali.

„To je zásadní věc, co by měla naše armáda udělat. Tedy umožnit vznik dobrovolnických technologických skupin. Zbytečně totiž jinak přichází o know how lidí, který chtějí pomáhat. Vzniká teď česká aerorozvědka, což jsou dobrovolníci, kteří stavějí úžasné věci,“ uzavírá expert s tím, že právě spolupráce mezi nově vznikající českou aerorozvědkou a armádou je tou správnou cestou.