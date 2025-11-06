„Podepíšu exekutivní příkaz, že při stavbě letadlových lodí bude katapulty pohánět pára a výtahy hydraulika,“ prohlásil Trump na palubě letadlové lodě USS George Washington v Jokosuce. Japonský přístav navštívil během své cesty po asijských státech. „Vážně ho vydám. Za stavbu té hloupé elektriky se utrácí miliardy dolarů. Problém je, že když se něco pokazí, musíte poslat lidi z MIT, nejchytřejší lidi na světě, a přivézt je letadlem. Páru prý dokážou opravit kladivem a letlampou. A fungují stejně dobře, ne-li lépe.“
Prezident měl na mysli náhradu dvou technických novinek. Je jimi vybavená nejnovější americká letadlová loď USS Gerald R. Ford. Stejnou technologii mají používat i její budoucí sesterská plavidla.
První inovace jsou elektromagnetické katapulty EMALS (z Electromagnetic Aircraft Launch, elektromagnetický systém na vypouštění letadel). Druhá jsou výtahy AWE (Advanced Weapons Elevator, pokročilý muniční výtah). Doplňuje ještě tzv. pokročilé záchytné zařízení AAG (Advanced Arresting Gear).
Trump ho ve svém projevu vynechal. Dost pravděpodobně na něj však má také spadeno. Proti elektromagnetickým systémům se vyjadřoval už během svého prvního funkčního období.
„Zůstanete u zatracené páry, digitální stojí stovky milionů dolarů navíc a to není dobré,“ popsal svůj postoj v roce 2017 časopisu Time.