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Trump chce přemístit velitelský ostrov letadlovek. Víme, proč je to nesmysl

Radek John
Americké námořnictvo se vážně zabývá návrhem prezidenta Donalda J. Trumpa na zásadní změnu konstrukce letadlových lodí třídy Ford. Přál by si, aby nové lodě měly hlavní nástavbu uprostřed místo vzadu. Současný design má však své dobré důvody
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Letadlová loď USS Gerald R. Ford pluje ve Středozemním moři. (11. října 2023)

Trollové z internetu si často myslí, že ví všechno lépe než studovaní odborníci. Domnívají se, že jejich vlastní úsudek předčí pečlivé plánování podložené výpočty a statistikami. Přitom bývá založený jen na dojmech. Dokud se omezují na diskuze na sociálních sítích, jsou neškodní. V posledních letech však někteří z nich obsazují poměrně vysoké politické funkce. Je to i případ Spojených států amerických jejichž prezidentem se před rokem a půl už podruhé stal šestinásobný chaotický bankrotář a kdysi zapálený uživatel Twitteru Donald J. Trump.

Ve svém úřadu se zajímá o ledasco. Jedno z jeho velkých témat je i válečné námořnictvo. Trump sám opakovaně přiznal, že se ve svých výrocích ohledně druhé největší složky amerických ozbrojených sil řídí svým oblíbeným televizním pořadem. Má rád dokumentární sérii Vítězství na moři z padesátých let minulého století.

Letadlová loď USS Ford měla problémy už před požárem. Je na moři moc dlouho

Pojednává o bitvách z druhé světové války. Z Trumpovy záliby v seriálu téměř jistě pochází i jeho poslední myšlenka. Jak informoval deník The Washington Post, prezident by si přál změnit umístění velitelského ostrova na amerických letadlových lodích třídy Ford.

Trumpovy důvody mají být čistě estetické. Chtěl by, aby nové americké nosiče letadel připomínaly plavidla ze třicátých a čtyřicátých let dvacátého století, například třídu Essex. Připadá mu hezčí.

„Jsem člověk s velkým smyslem pro estetiku,“ prohlásil podle The War Zone Trump při nedávném veřejném představení plánu na stavbu nové třídy bitevních lodí nesoucích jeho jméno.



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