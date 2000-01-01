náhledy
Ohlédněme se za největší bezpečnostní show v Evropě. Dny NATO přivítaly o třetím zářijovém víkendu na 150 tisíc lidí. Partnerskou zemí letošního ročníku bylo Německo, jehož vojenské letectvo slaví 70 let od založení. Vedle pozemní vojenské techniky z mnoha členských zemí aliance nabídla akce také letové ukázky řady letounů a vrtulníků. Na snímku: prezentace Armády ČR: víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom a bitevní vrtulník AH-1Z Viper.
Autor: Pavel Barták
Eurofighter Typhoon, víceúčelový bojový letoun vyvinutý konsorciem firem z Německa, Velké Británie, Itálie a Španělska. Přistání italského stroje
Autor: Pavel Barták
Eurofighter Typhoon španělského letectva
Autor: Pavel Barták
Eurofighter Typhoon německého letectva ve zvláštním zbarvení k 70. výročí založení novodobé Luftwaffe
Autor: Pavel Barták
Airbus C295 polského letectva, lehký taktický transportní letoun
Autor: Pavel Barták
FA-50GF, jedna z premiér letošních Dnů NATO. Jde o lehký bojový a cvičný letoun v barvách polského letectva, vycházející z typu T-50 Golden Eagle, který vyvinula jihokorejská společnost KAI ve spolupráci s americkým Lockheed Martin.
Autor: Pavel Barták
Bombardier Global 6000 německé Luftwaffe, který na Dny NATO přivezl VIP hosty z německého letectva.
Autor: Pavel Barták
Sikorsky UH-60M Black Hawk, americký víceúčelový vrtulník, který od roku 2025 slouží v litevském letectvu.
Autor: Pavel Barták
Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon
Autor: Pavel Barták
Embraer C-390 Millennium, střední transportní letoun vzdušných sil AČR. Veřejnosti se v českých barvách představil poprvé
Autor: Pavel Barták
Airbus A400M Atlas a Embraer C-390 Millennium pojíždějí po letišti v Mošnově.
Autor: Pavel Barták
Red Arrows se po roční přestávce vrátily na Dny NATO do Mošnova.
Autor: Pavel Barták
Red Arrows. Jednou z malých premiér byla nová velitelka skupiny, Wing Commander Sasha Nash, první žena v této funkci. Do RAF vstoupila v roce 2005, létala na stíhacích bombardérech Tornado GR4 a velení Red Arrows převzala v lednu 2026.
Autor: Pavel Barták
Red Arrows předvedly nový display se sedmi letouny místo obvyklých devíti. Kvůli opotřebovaným motorům Hawků T1 bude tým v této sestavě létat většinu vystoupení až do roku 2030.
Autor: Pavel Barták
Red Arrows
Autor: Pavel Barták
BAE Hawk T1, britský jednomotorový proudový cvičný a lehký bojový letoun proslulý svou spolehlivostí. Od roku 1980 je základním letounem akrobatické skupiny Red Arrows.
Autor: Pavel Barták
Red Arrows
Autor: Pavel Barták
Panavia Tornado německé Luftwaffe, víceúčelový bojový letoun starší generace s měnitelnou geometrií křídel. V německém letectvu se postupně vyřazuje a na Dnech NATO letos poprvé létal v dynamické ukázce.
Autor: Pavel Barták
Tornado německé Luftwaffe při pátečním nácviku v podvečerním slunci
Autor: Pavel Barták
Tornado německé Luftwaffe při pátečním nácviku v podvečerním slunci
Autor: Pavel Barták
Německé letectvo opět předvedlo velkou obratnost těžkého transportního letounu Airbus A400M Atlas. Ten provozuje sedm členských států NATO.
Autor: Pavel Barták
Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon slovenského letectva
Autor: Pavel Barták
Zahajovací průlet celé akce vedl Airbus A319CJ německého letectva. Doprovázely ho dva gripeny vzdušných sil AČR.
Autor: Pavel Barták
Eurofighter Typhoon španělského letectva
Autor: Pavel Barták
Pilatus PC-9M Hudournik slovinského letectva, tradiční účastník Dnů NATO
Autor: Pavel Barták
F-16 SoloTürk tureckého letectva zahajuje svůj působivý display
Autor: Pavel Barták
F-16 SoloTürk
Autor: Pavel Barták
F-16 SoloTürk
Autor: Pavel Barták
C-27J Spartan italského letectva, lehký transportní letoun
Autor: Pavel Barták
Leonardo (dříve Alenia Aermacchi) M-346 Master, italský dvoumotorový proudový letoun pro pokročilý výcvik a lehké bojové úkoly
Autor: Pavel Barták
Zpestřením sobotního programu bylo nečekané přistání nákladního letounu Antonov An-124 Ruslan, který unese až 120 tun nákladu.
Autor: Pavel Barták
Zajímavým momentem celé akce byl průlet dvojice strategických bombardérů Rockwell B-1B Lancer amerického letectva USAF. Jde o nadzvukový těžký bombardér s měnitelnou geometrií křídel.
Autor: Pavel Barták
Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon řeckého letectva
Autor: Pavel Barták
Panavia Tornado, německo-italsko-britský víceúčelový letoun s měnitelnou geometrií křídel. Poprvé vzlétl v roce 1974 a v Luftwaffe dosluhuje.
Autor: Pavel Barták
Panavia Tornado, německo-italsko-britský víceúčelový letoun s měnitelnou geometrií křídel. Poprvé vzlétl v roce 1974 a v Luftwaffe dosluhuje.
Autor: Pavel Barták
Panavia Tornado, německo-italsko-britský víceúčelový letoun s měnitelnou geometrií křídel. Poprvé vzlétl v roce 1974 a v Luftwaffe dosluhuje.
Autor: Pavel Barták
Red Arrows
Autor: Pavel Barták
Red Arrows: protiběžný průlet dvojice letounů, jeden z prvků akrobatického displaye
Autor: Pavel Barták
Red Arrows
Autor: Pavel Barták