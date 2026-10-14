C-390 poprvé v českých barvách. Co vše bylo k vidění během Dnů NATO 2026

|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Volby 2026
- Volební mapy
- Vítězové a poražení
- Výsledky voleb
- Mapa senátních obvodů
- 2. kolo senátních voleb
- Voličský průkaz pro 2. kolo
- Volby ONLINE
- Jak se volí starosta
- Kde sledovat výsledky voleb
- Volby v Praze ONLINE
- Výsledky voleb do Senátu
- Volební mapa: komunální okrsky
- Volební mapa okrsků senátních voleb
Výsledky voleb
Podivuhodné lokomotivy zvané Muly drží „na uzdě“ lodě v panamském průplavu
Při stavbě Panamského průplavu byla podél soustav zdymadel realizována i železniční trať s ozubnicí. Větší lodě je třeba úzkými plavebními komorami pečlivě vést, aby nedocházelo ke kolizím s jejich...
Tato mašina ani v Tuzexu nebyla. Nekonečný proud muziky i před 50 lety
I před padesáti lety existovaly přehrávače, které vám doma mohly hrát nekonečný proud hudby. V Československu jste je však mohli vidět maximálně na stránkách zahraničního katalogu. My jsme extrémně...
Apple má zbrusu nové zařízení. Chce s ním vládnout našim domácnostem
Společnost Apple vydala nové zařízení, kterému chybí jen nožičky či kolečka, aby nás mohlo kamkoli následovat. Apple HomeView má totiž ambice stát se asistentem, který bude řešit nejen řízení naší...
Pohlavně přenosné průjmové onemocnění nabývá na síle, antibiotika selhávají
Nákaza bakterií Shigella se rychle šíří jako pohlavně přenosná choroba. Britští vědci varují, že některé varianty shigely vzdorují antibiotikům a onemocnění se stává neléčitelným.
KVÍZ: Víte, proč se jí říká Bobina? Výherní kvíz s přezdívkami lokomotiv
Nemůže být jednoduššího železničního kvízu než na původ přezdívek lokomotiv. Co člověk nezná, to si zpravidla snadno odvodí.Čtenáři, kteří do soboty 31. října 2026 do 23 hodin odpoví správně na...
Botanici 177 let přehlíželi třímetrový leknín. Teď navíc objevili dva nové
Kytek roste na světě hafo. Zdá se vcelku pochopitelné, když si člověk jednoho nebo dvou druhů nevšimne. Pokud ale znalci květeny skoro dvě století ignorují obří rostlinu schopnou unést dospělého...
Tři čtvrtiny útoků na Macy v Česku spustí sama oběť. Jak je to možné?
Představa, že je operační systém macOS od Applu zcela imunní vůči kybernetickým hrozbám, dostává v posledních letech trhliny. Útočníci totiž čím dál častěji neútočí na technické zranitelnosti...
C-390 poprvé v českých barvách. Co vše bylo k vidění během Dnů NATO 2026
Ohlédněme se za největší bezpečnostní show v Evropě. Dny NATO přivítaly o třetím zářijovém víkendu na 150 tisíc lidí. Partnerskou zemí letošního ročníku bylo Německo, jehož vojenské letectvo slaví 70...
Bagr budoucnosti bude náš kamarád. Strojník ale na stavbě pánem zůstane
Nedávno jsme se podívali do laboratoří, kde se testují limity stavebních strojů. V tomto pokračování navážeme na otázky, které nám v dobříšském inovačním centru Bobcat přišly na mysl. Třeba jak se...
Apple má zbrusu nové zařízení. Chce s ním vládnout našim domácnostem
Společnost Apple vydala nové zařízení, kterému chybí jen nožičky či kolečka, aby nás mohlo kamkoli následovat. Apple HomeView má totiž ambice stát se asistentem, který bude řešit nejen řízení naší...
Pohlavně přenosné průjmové onemocnění nabývá na síle, antibiotika selhávají
Nákaza bakterií Shigella se rychle šíří jako pohlavně přenosná choroba. Britští vědci varují, že některé varianty shigely vzdorují antibiotikům a onemocnění se stává neléčitelným.
Tato mašina ani v Tuzexu nebyla. Nekonečný proud muziky i před 50 lety
I před padesáti lety existovaly přehrávače, které vám doma mohly hrát nekonečný proud hudby. V Československu jste je však mohli vidět maximálně na stránkách zahraničního katalogu. My jsme extrémně...
Podivuhodné lokomotivy zvané Muly drží „na uzdě“ lodě v panamském průplavu
Při stavbě Panamského průplavu byla podél soustav zdymadel realizována i železniční trať s ozubnicí. Větší lodě je třeba úzkými plavebními komorami pečlivě vést, aby nedocházelo ke kolizím s jejich...
Váš příští kolega bude AI agent. Neonemocní a pracuje za zlomek ceny
V ulicích San Francisca se v posledních měsících objevily billboardy, které šokovaly i otrlou veřejnost v Silicon Valley. Provokativní nápis Stop Hiring Humans (Přestaňte najímat lidi)...
První československý hydroplán vzlétl z rybníka. Mířil na Jadran
Na hladině rybníka u Vavřince se před 100 lety odehrála premiéra prvního hydroplánu československé výroby. Aero A-29 při zkoušce přesvědčilo piloty i přihlížející odborníky. Jeho úkolem mělo být...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Staré srdce v těle mladého příjemce omládne, a naopak. Velká šance, věří vědci
Pro transplantaci se hodí i orgány starších lidí. V těle mladého příjemce biologicky omládnou. Napovídají tomu nejen pokusy na myších, ale i zkušenosti z lékařské praxe. Vědci si od tohoto objevu...
Vezmete na ni plácačku, ale malou robomouchu to nezastaví
Pružný robot o hmotnosti pouhých 185 miligramů je určen k létání a zvládne odolat také silným nárazům. Je vyroben výhradně z polymerů a inspiroval se u hmyzu. Vypadá to ale, že vydrží mnohem více než...