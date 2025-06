Technet.cz , ve spolupráci s Pavlem Bartákem

Dvacet let s letouny JAS-39 Gripen a čtvrt století letounu L-159 Alca připomněl Den otevřených dveří 21. základny taktického letectva Čáslav. Jak uvedl velitel základny Jaroslav Tomaňa, vzhledem k chystané rekonstrukci to byla na dlouhou dobu poslední příležitost vidět v Čáslavi gripeny. Rekonstrukce dráhy a přizpůsobení letiště pro letouny F-35 potrvá do roku 2028.