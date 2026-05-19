Pokochejte se výběrem toho nejlepšího, co se odehrálo v sobotu 16. května na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Bylo zde možné zhlédnout přelet stíhacích letounů JAS-39 Gripen, L-159 Alca či hromadný výsadek parašutistů. Letovou ukázku předvedly vrtulníky UH-1Y Venom a AH-1Z Viper a nechyběly ani slovenský vrtulník UH-60M Black Hawk a španělský EC665 Tiger.
Diváci měli možnost zhlédnou i cvičné stroje Centra leteckého výcviku Pardubice L-39NG a En-480, hašení vrtulníkem Mi-171Š. K oslavě 70. výročí založení základny v Náměšti se plánujeme vrátit ve formě bohaté fotogalerie, kterou nyní připravujeme.