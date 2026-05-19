Podívejte se na to nejlepší z oslav 70 let základy v Náměšti nad Oslavou

Autor:
22. základna vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou oslavila 70 let od svého založení. I před nepřízeň počasí zhlédly tisíce návštěvníků letecké ukázky současných, ale i historických strojů z výzbroje AČR.

Pokochejte se výběrem toho nejlepšího, co se odehrálo v sobotu 16. května na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Bylo zde možné zhlédnout přelet stíhacích letounů JAS-39 Gripen, L-159 Alca či hromadný výsadek parašutistů. Letovou ukázku předvedly vrtulníky UH-1Y Venom a AH-1Z Viper a nechyběly ani slovenský vrtulník UH-60M Black Hawk a španělský EC665 Tiger.

Diváci měli možnost zhlédnou i cvičné stroje Centra leteckého výcviku Pardubice L-39NG a En-480, hašení vrtulníkem Mi-171Š. K oslavě 70. výročí založení základny v Náměšti se plánujeme vrátit ve formě bohaté fotogalerie, kterou nyní připravujeme.

Návštěvníci s deštníky a v pláštěnkách si prohlížejí nový bojový vrtulník AH-1Z Viper.
Moment vypuštění vody ze speciálního vaku bambi bucket pod vrtulníkem Mi-171Š, který sledovaly stovky diváků pod deštníky.
Lidé si na ploše letiště prohlížejí vystavené stroje, mezi nimiž nechyběl ani španělský bitevní vrtulník EC665 Tiger (uprostřed).
Diváci pod deštníky sledují ukázku hašení požáru v podání armádního vrtulníku Mi-171Š se speciálním vakem bambi bucket.
