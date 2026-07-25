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Podívejte se, co dokáže zkušený pilot s francouzskou stíhačkou Rafale

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Během nedávného leteckého dne belgický vzdušných sil na základně Florennes se nám podařilo zachytit působivé vystoupení francouzského letounu Dassault Rafale. Podívejte se, co dovede.

„Letoun Dassault Rafale je dvoumotorový dolnoplošník kachní koncepce s delta křídlem. Začal vznikat v polovině osmdesátých let minulého století. Tehdy se totiž Francie rozhodla odejít z plánovaného projektu společného evropského stíhacího letounu. Místo mezinárodní spolupráce postavila stíhačku téměř výlučně z domácích zdrojů. Odborníci vesměs uznávají, že se povedla. Rafale je považovaný za jeden z nejpokročilejších stíhacích letounů světa,“ píše Radek John v nedávném článku o nové výzbroji tohoto francouzského letounu:

Už žádný kanón na vrabce. Stíhačky Rafale otestovaly nové zbraně na likvidaci dronů

Rafale na sebe upozornil loni v létě, když na společném cvičení vzdušných sil NATO Atlantic Trident 25 ve Finsku dokázal ve cvičném souboji sestřelit nejmodernější stíhací stroj současnosti – americký F-35A Lightning II:

Tyto francouzské stroje provozuje kromě domovské Francie ještě šest dalších zemí. Nyní dostává do výzbroje i levné rakety proti dronům.

Francouzský vojenský letoun Rafale
Francouzský bojový letoun Rafale vzlétá ze základny Saint-Dizier na východě Francie.
Francouzská stíhačka Rafale se připravuje na přistání na Korsice.
Francouzská stíhačka Rafale startuje z bojové lodi Charles de Gaulle
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Podívejte se, co dokáže zkušený pilot s francouzskou stíhačkou Rafale

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