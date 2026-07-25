Podívejte se, co dokáže zkušený pilot s francouzskou stíhačkou Rafale

„Letoun Dassault Rafale je dvoumotorový dolnoplošník kachní koncepce s delta křídlem. Začal vznikat v polovině osmdesátých let minulého století. Tehdy se totiž Francie rozhodla odejít z plánovaného projektu společného evropského stíhacího letounu. Místo mezinárodní spolupráce postavila stíhačku téměř výlučně z domácích zdrojů. Odborníci vesměs uznávají, že se povedla. Rafale je považovaný za jeden z nejpokročilejších stíhacích letounů světa,“ píše Radek John v nedávném článku o nové výzbroji tohoto francouzského letounu:
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Už žádný kanón na vrabce. Stíhačky Rafale otestovaly nové zbraně na likvidaci dronů
Rafale na sebe upozornil loni v létě, když na společném cvičení vzdušných sil NATO Atlantic Trident 25 ve Finsku dokázal ve cvičném souboji sestřelit nejmodernější stíhací stroj současnosti – americký F-35A Lightning II:
Tyto francouzské stroje provozuje kromě domovské Francie ještě šest dalších zemí. Nyní dostává do výzbroje i levné rakety proti dronům.