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Už žádný kanón na vrabce. Stíhačky Rafale otestovaly nové zbraně na likvidaci dronů

Radek John

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Vojenský letoun Dassault Rafale C při exhibici na letošní Pařížské letecké show na letišti Le Bourget | foto: Benoit TessierReuters

Letouny Dassault Rafale si poradí s ledasčím. Měly by zvládat vybojovat a udržet vzdušnou převahu, útoky v týlu protivníka, podporu jednotek na zemi, protilodní mise, průzkum i nošení jaderných zbraní. Jejich využití k obraně před drony však dosud připomínalo příslovečné chození s kanónem na vrabce.

Francouzské ozbrojené síly pod křídly svých stíhaček úspěšně otestovaly novou zbraň určenou k ničení bezpilotních prostředků. Na programu spolupracovaly Generální ředitelství pro vyzbrojování, Vzdušné a vesmírné testovací středisko a firma Thales. Program se oficiálně jmenuje LADAC. Zkratka zastupuje spojení: Lutte anti-drone sur avion de combat. Mělo by znamenat něco jako Zápolení s drony z bojového letadla.

Drony se pohybují pomalu. Létají nízko. Stíhačce tak při jejich pronásledování hrozí náraz do země. Může se srazit i s bezpilotním prostředkem, případně s jeho zbytky po úspěšném zásahu.

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Už žádný kanón na vrabce. Stíhačky Rafale otestovaly nové zbraně na likvidaci dronů

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Vojenský letoun Dassault Rafale C při exhibici na letošní Pařížské letecké show...

Letouny Dassault Rafale si poradí s ledasčím. Měly by zvládat vybojovat a udržet vzdušnou převahu, útoky v týlu protivníka, podporu jednotek na zemi, protilodní mise, průzkum i nošení jaderných...

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