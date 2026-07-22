Francouzské ozbrojené síly pod křídly svých stíhaček úspěšně otestovaly novou zbraň určenou k ničení bezpilotních prostředků. Na programu spolupracovaly Generální ředitelství pro vyzbrojování, Vzdušné a vesmírné testovací středisko a firma Thales. Program se oficiálně jmenuje LADAC. Zkratka zastupuje spojení: Lutte anti-drone sur avion de combat. Mělo by znamenat něco jako Zápolení s drony z bojového letadla.
Drony se pohybují pomalu. Létají nízko. Stíhačce tak při jejich pronásledování hrozí náraz do země. Může se srazit i s bezpilotním prostředkem, případně s jeho zbytky po úspěšném zásahu.