Firmy skupiny CSG i Tatra Trucks míří na IDET

Od minulého veletrhu, který se v Brně uskutečnil v roce 2019, došlo v rámci CSG k rozdělení členských společností do divizí. Na letošním ročníku veletrhu IDET tedy budou jak ve vnitřním stánku, tak v rámci vnější expozice prezentovat své produkty společnosti divizí CSG Land Systems a CSG Aerospace. Radarový výrobce ELDIS Pardubice, jenž je součástí CSG Aerospace, na veletrhu IDET dokonce v prvním dni jeho konání oslavil 30 let svého působení na trhu.

Další pardubická radarová firma, RETIA, na veletrhu uspěla se svým produktem ReGUARD a včera získala Zlatého IDETa, ocenění pro nejúspěšnější exponáty. Pulzně-dopplerovský víceúčelový 3D radar ReGUARD slouží k rozpoznání a současnému sledování pozemních cílů a pomalých nízkoletících cílů s malou odraznou plochou (LSS) s dosahem do 18 km a do výšky až 3 km. Jeho typickým využitím je protidronová ochrana například letišť, protivzdušná obrana, ale také například ochrana zařízení kritické infrastruktury.

V hlavní roli podvozky Tatra

Mezi hlavní lákadla expozice CSG bezesporu patří i další vítěz letošního ocenění Zlatý IDET, prototyp obrněného vozidla TITUS 6x6 ve variantě KOVS (kolové obrněné vozidlo spojovací), které vniklo ve spolupráci společností Tatra Defence Vehicle, Tatra Trucks a francouzské zbrojovky Nexter. Obrněné vozidlo TITUS kategorie MRAV představuje unikátní kombinaci vysoké odolnosti zejména proti minám a výjimečných vlastností v těžkém terénu.

Vozidlo má široké využití v rámci nejrůznějších misí, od bojových až po mise bezpečnostní a policejní při ochraně majetku a obyvatelstva. Česká armáda si objednala celkem 62 vozidel TITUS ve třech různých provedeních, která obdrží v příštích letech. TITUS je zároveň typickým příkladem spolupráce společností v rámci skupiny CSG, neboť elektroniku a diagnostický systém do vozů dodá pardubická RETIA.

Svůj exponát přihlásila do soutěže Zlatý IDET i kopřivnická automobilka Tatra Trucks. Konkrétně jde o vozidlo modelové řady Tatra Force 6x6 s označením Bison. Vůz s tatrováckým podvozkem s centrální nosnou rourou a nezávisle zavěšenými polonápravami je konstruován pro extrémní provozní podmínky. Bison vznikl ve spolupráci společností Tatra Trucks a rakouské EMPL Fahrzeugwerk a je navržen jako vyprošťovací a odsunové vozidlo s plně hydraulickou nástavbou pro vyproštění například uvízlých osobních či nákladních automobilů, autobusů, kamionů, tahačů s návěsy či speciálních vozidel. Nový vyprošťovací a odsunový automobil Bison vystaví Tatra ve vnitřní expozici.

Vyprošťovací a odsunové vozidlo Bison z produkce Tatra Trucks

V rámci dynamických ukázek na venkovní výstavní ploše je k vidění třínápravové provedení vozu Tatra Tactic a také těžký nákladní vůz Tatra Force 6x6. Ve statické expozici pak automobil Tatra Force 4x4 a tankový tahač Tatra Force 8x8. Doplní je i závodní speciál pro dakarskou rallye Tatra Phoenix týmu Tatra Buggyra Racing. Vozy Automobilky Tatra Trucks jsou klíčovým typem pozemní techniky Armády České republiky. Také proto její produkce vždy na IDETu přiláká velkou pozornost odborné i laické veřejnosti.

Excalibur Army – od houfnice po mostní bezosádkové vozidlo

Také další speciální kolová technika na podvozcích Tatra je velkým lákadlem společné expozice CSG a Tatra Trucks. K vidění je i mezi exponáty šternberské společnosti Excalibur Army. Tento český výrobce a prodejce těžkých vojenských vozidel, dělostřeleckých systémů, speciálních vozidel, náhradních dílů, zbraní, munice a dalšího vojenského vybavení na veletrhu IDET představuje širokou paletu pozemní techniky.

Tatra Trucks Kopřivnická společnost Tatra Trucks je s více než 170letou tradicí ve výrobě dopravních prostředků jednou z nejstarších automobilek na světě. Plně pohonná vozidla Tatra s unikátní konstrukcí podvozku založeného na nosné rouře s nezávisle zavěšenými výkyvnými polonápravami se znakem náprav 4x4 až 16x16 slouží zákazníkům z civilního i bezpečnostního sektoru po celém světě. Automobily Tatra jsou většinou využívány pro přepravu nákladů, jako nosiče speciálních nástaveb, spojovací vozidla, podvozky pro zbraňové systémy a radary či podvozky pro elektronické či jiné technologické systémy. Podvozky značky Tatra jsou používány také pro obrněná a speciální vozidla českých i zahraničních výrobců. Vozy Tatra tvoří páteř výzbroje Armády České republiky a slouží i v mnoha ozbrojených silách po celém světě, ostatně osmdesát procent produkce automobilky je určeno k exportu. Vedle standardizovaných modelových řad společnost vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům zákazníků.

Jde především o českou výstavní premiéru technologického demonstrátoru houfnice DITA 155 mm, který představuje horkou novinku vývojového programu firmy. Poprvé se veřejnosti představil na veletrhu IDEX na jaře tohoto roku a na IDET bude mít českou premiéru. Jde o plně automatizovanou zbraň plně kompatibilní se standardy NATO, která umožňuje vysoce efektivní palbu díky moderním elektronickým systémům a výkonům děla. Hlaveň zbraně má délku 45 ráží a se standardní municí NATO s dnovým generátorem plynů má dostřel až 39 km, přičemž vezený palebný průměr činí 40 kusů munice umístěné ve věži.

Návštěvníkům brněnského výstaviště předvede Excalibur Army také obrněné vozidlo Patriot II 4x4 na podvozku Tatra. Patriot II má modulární koncepci a spadá do kategorie vozidel o váze 13 až 17,5 tuny. Díky své univerzálnosti a modularitě je Patriot II vhodný pro bojové nasazení, hlídkové mise či průzkumnou činnost. Najde však uplatnění i u bezpečnostních sil a civilních složek, jako jsou například policie, hasiči, záchranáři, bezpečnostní služby a další.

Z produkce šternberské společnosti je též mostní automobil AM-70 EX na podvozku Tatra Force 8x8. AM-70 EX je určeno k zabezpečení pohybu jednotek za pomoci rychlého přemostění suchých i vodních překážek. Nosnost mostu odpovídá třídě MLC 70, tedy zhruba 70 tunám. Umožňuje tak provoz těžké obrněné techniky, kterou mají ve výzbroji země NATO a která se postupně objeví i ve vybavení české armády.

AM-70 EX disponuje skládacím mostním polem nůžkového typu se čtyřnosníkovou konstrukcí o celkové délce 13,5 m, kterým je možné překlenout překážky o šířce 10 až 12,5 m. Jednotlivá mostní pole lze za použití podpěr spojovat do velkých celků na potřebnou délku. Například osm spojených polí vytvoří most o délce 108 metrů, přičemž hloubka překážky může dosahovat až 6 metrů.

Mostní automobil AM-70 EX na podvozku Tatra Force 8x8

Excalibur Army se zabývá také modernizacemi tankové techniky, proto by se měl v Brně představit modernizovaný tank T-72 ERA. Zároveň s ním bude k vidění i transportní podvalník Demarco a tankový tahač Tatra Force 8x8.

Bohatá nabídka z dílny CSG Aerospace

Významnými vystavovateli jsou na letošním IDET také společnosti letecké divize CSG Aerospace. RETIA kromě zmíněného radaru ReGUARD představí svůj jedinečný radar se schopností vidět přes zeď ReTWis 5. Tento lehký a přenosný radar dokáže detekovat a sledovat živé osoby i zvířata, které se nacházejí za zdí nebo za jinou nekovovou překážkou. Radar je schopen zpracovat i nepatrné impulzy vyvolané lidským nebo zvířecím pohybem a transformovat je do formy vizuálního výstupu na zobrazovací jednotce. Radar má dosah až 40 metrů a lze jej umístit až 20 metrů od nekovové překážky, za níž se ukrývají osoby.

Přenosný radar ReTWis 5 je schopen detekovat živé osoby za zdí

ReTWis 5 se díky svým vlastnostem i schopnostem řadí na špičku ve své oblasti, o čemž svědčí i fakt, že získal zákazníky v USA, kde již byl úspěšně nasazen v akci, a stal se dokonce pod obchodním názvem POLR-1 součástí produktového katalogu amerických bezpečnostních složek.

ELDIS Pardubice, který mimochodem nevynechal jedinou příležitost k účasti na IDET od roku 1993, představí svůj set letištních radarů sestávající z primárního přehledového radaru RL-2000 a monopulzního sekundárního přehledového radaru MSSR-1. Dalším významným produktem ELDIS je i osvědčený a komerčně úspěšný přesný přibližovací radar PAR-E.

Radar ReGUARD od firmy RETIA získal ocenění Zlatý IDET

S těmito systémy nebo s jejich kombinací již pardubická společnost uspěla kromě domácího trhu také v Maďarsku, Polsku, dále v Indii, Kanadě, Indonésii, Číně, Pákistánu či Jižní Koreji. Přední radarový výrobce si za třicet let existence připsal již více než sto radarových instalací v téměř třiceti zemích světa. ELDIS Pardubice se pyšní například tím, že jeho zařízení kontrolují již 99 procent vzdušného prostoru Indie, sedmé největší země světa.

Czechoslovak Group Průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group navazuje na tradici československého průmyslu. Podporuje a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti obranné i civilní průmyslové produkce. Portfolio holdingu zahrnuje vývoj, výrobu a prodej vojenských a speciálních vozidel, zbraní a zbraňových systémů, munice, strojírenských produktů pro automobilový a letecký průmysl či brzdových systémů pro kolejová vozidla. Různorodost a procesní návaznost produktového portfolia podniků holdingu vytváří soběstačnost při výrobě. Kvůli větší efektivitě spolupráce uvnitř holdingu, ale i s partnery a dalšími dodavateli byly společnosti holdingu rozčleněny do několika divizí. Celkový počet zaměstnanců skupiny přesahuje 8 000 osob. V roce 2020 dosáhly nekonsolidované tržby holdingu 25,7 miliardy Kč a ukazatel EBITDA 3,2 miliardy Kč.

Společnost European Air Services provozuje na letišti v Košicích výcvikové centrum Slovak Training Academy, která se věnuje výcviku pilotů a pozemního personálu. Výcvikové kapacity akademie dosahují desítek studentů ročně a mezinárodní tým zkušených instruktorů je schopný vycvičit studenta s nulovými zkušenostmi až do úrovně pilota připraveného k nasazení v misích.

Kromě provozování košického výcvikového centra se European Air Services zaměřuje zejména na prodej nových i použitých vrtulníků a letounů, přičemž nabízí i odborné poradenství a financování nákupů, zajišťuje také dodávky náhradních dílů a údržbu strojů, letecké práce a obchodní leteckou přepravu.

Zajímavostí je, že Slovak Training Academy má ve své flotile čítající více než dvacet vrtulníků čtyři stroje Sikorsky UH-60 Black Hawk, tento typ provozuje jako jediný komerční subjekt v Evropě. Na IDET je vystaven jeho model.

Mezi významné společnosti divize CSG Aerospace patří též CS SOFT, tradiční dodavatel nejmodernějších ATM systémů a řešení pro letectví. Společnost vyvíjí a dodává systémy, které zpracovávají údaje letových plánů, radarová data a ostatní údaje o letech nezbytné pro udržení přehledu o letovém provozu a jeho řízení, pro výpočty trajektorií letu a vyhodnocování jejich konfliktnosti, uspořádání toku letového provozu a sestavování zpráv pro koordinaci postupu letů s koordinačními partnery a mnohem více. Produktové portfolio doplňují 2D a 3D ATC simulátory, které umožňují plnohodnotný výcvik řídících letového provozu.

Na IDET představí CS SOFT své klíčové produkty pro služby řízení letového provozu – ALS ATM systém, ATC simulátor či víceúčelový nástroj pro situační přehled a šetření leteckých incidentů RadarView. Společnost se totiž také zabývá vývojem přehledových a monitorovacích systémů jakožto prostředků pro udržení přehledu o vzdušné a pozemní provozní situaci. CS SOFT je významným tuzemským dodavatelem, ale může se pochlubit také úspěšnými instalacemi mezi civilními i vojenskými složkami řízení letového provozu na čtyřech kontinentech.

Výčet exponátů ukazuje mimořádně široký záběr skupiny Czechoslovak Group, která je spolu s automobilkou Tatra Trucks jedním z nejvýznamnějších partnerů Armády České republiky, a zároveň svou produkci exportuje do desítek zemí po celém světě. Společnou expozici CSG a Tatry Trucks najdete na veletrhu IDET v pavilonu P brněnského výstaviště na stánku 035.