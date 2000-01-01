Před padesáti lety, 21. srpna 1974, se poprvé vznesl britský cvičný proudový letoun Hawk. Dosud bylo vyrobeno více než tisíc letounů této typové řady, včetně typů odvozených, které značně rozšířily repertoár vlastností oproti klasickému provedení. Na strojích Hawk létá i slavná akrobatická skupina RAF Red Arrows a také akrobatické skupiny dalších uživatelů.
Autor: Corporal Mark Dixon / MOD
BAE Hawk je nejen cvičný, ale i lehký bojový proudový letoun. Výroba průběžně modernizovaného typu dosud neskončila, přičemž vznikly různé verze a varianty přizpůsobené specifickým potřebám různých zákazníků po celém světě. Objevil se i čistě lehký bojový typ jednomístný Hawk 200 a nebo cvičný námořní typ T-45 Goshawk operující i z letadlových lodí.
Autor: Cpl Paul Oldfield RAF / MOD
Letoun Hawk navrhla a začala vyrábět firma Hawker Siddeley, proto se typ nejprve značil jako Hawker Siddeley Hawk. Z důvodu pozdějších transformací britského leteckého průmyslu se výrobce Hawku od roku 1977 jmenoval British Aerospace a letoun byl znám jako BAe Hawk. Tím to však neskončilo, v roce 1999 vzniká reorganizací firma BAE Systems (British Aerospace Engineering Systems), a tak letoun od té doby známe jako BAE Hawk.
Autor: Royal Air Force, Crown Copyright
Hawk vznikl především jako náhrada letounů Folland Gnat, které používalo Královské letectvo (RAF) k pokračovacímu výcviku. Letouny Gnat mohla široká veřejnost vidět ve filmu Žhavé výstřely, kde se to jimi jenom hemžilo. Zde na fotografii vidíme dva cvičné letouny Hawk prvního provedení a v raném zbarvení pro RAF. Zajímavý je i typ nacházející se ve dvou exemplářích za nimi, jedná se o proudový cvičný letoun BAC Jet Provost, který byl v porovnání s Hawky a Gnaty méně výkonný (což samozřejmě není výtka).
Autor: Anidaat, CC BY-SA 4.0
Fotografie ukazuje exemplář letounu Hawk používaný výrobcem (viz civilní imatrikulace, navíc zajímavá) k testům s výzbrojí. V době studené války si nechalo Královské letectvo upravit desítky kusů základního typu Hawk T.1 na variantu Hawk T.1A, která byla určena jako lehký stíhač k ničení například vrtulníků, transportních letounů, ale i bombardérů. Byly tvořeny skupiny po čtyřech letounech, kdy trojici Hawků T.1A vedl „dospělý“ stíhací letoun Tornado F.3, který jim vyhledával cíle svým radarem. Výzbroj Hawku T.1A tvořila v takovém případě dvojice protiletadlových střel Sidewinder pod křídlem a kontejner s 30mm kanonem Aden pod trupem.
Autor: public domain
Hawk je letoun jednomotorový, poháněný britsko-francouzským motorem Rolls-Royce Turbomeca Adour. Jedná se o typovou řadu motorů, která vznikla původně pro dvoumotorový bojový letoun SEPECAT Jaguar. Motory Adour tedy existují v bohaté řadě variant, ať už s přídavným spalováním (pro již zmíněný Jaguar a japonské stroje Mitsubishi T-2 a F-1), nebo bez přídavného spalování pro letouny Hawk včetně odvozeného palubního typu T-45 Goshawk. Například první základní typ Hawk T.1 má motor Adour 151 s maximálním tahem 23 kN, jeho moderní nástupce Hawk verze T.2 dostal motor Adour 951 s maximálním tahem 28,9 kN, řada exportních verzí (včetně jednomístných bojových dvoustovkové řady) má například motor Adour 871 s tahem 26 kN.
Autor: Crown Copyright - MoD
Jak už bylo dvakrát zmíněno, byla vyvinuta i dvoustovková řada, tedy typ Hawk 200, což je jednomístný lehký bojový letoun (ano, jako lehké bojové lze použít i stroje primárně cvičné dvoumístné, pro takové mise tedy osazené pouze pilotem na předním sedadle). Podle zákazníka se rozlišují tři vyrobené varianty Hawku 200, a to Hawk 203 pro Omán, Hawk 208 pro Malajsii a Hawk 209 pro Indonésii. Na fotografii je malajsijský Hawk 208, jeho specialitou je „sosáček“ pro doplňování paliva z létajících tankerů. A především jednomístné bojové Hawky jsou vybaveny radiolokátorem, což asi každý poznal podle tvaru přídě.
Autor: M Radzi Desa, GFDL 1.2
Z typu BAE Hawk byl odvozen pro americké námořnictvo cvičný letoun McDonnell Douglas (dnes Boeing) T-45 Goshawk, který je koncipován k provozu na letadlových lodích.
Autor: public domain
T-45 Goshawk se od výchozího typu BAE Hawk liší i mohutnějším podvozkem, kdy na příďové noze vidíme i dvě kola, aby zvládl větší namáhání při startech a přistáních na palubách letadlových lodí. Samozřejmostí je i přistávací hák.
Autor: public domain
Letouny BAE Hawk Královského letectva
Autor: Cpl Paul Oldfield RAF / MOD
Letouny BAE Hawk používalo i Královské námořnictvo (RN, Royal Navy), ale ze služby je už vyřadilo. Zde vidíme letouny Hawk britského námořnictva nad ostrovem St. Michael’s Mount.
Autor: PHOTOGRAPHIC SECTION RNAS CULDRO / MOD
BAE Hawk v barvách švýcarského letectva, které typ už ze služby vyřadilo, ostatně zde už se díváme na muzejní exponát.
Autor: Alan Wilson, CC BY-SA 2.0
BAE Hawk v barvách Qatar Emiri Air Force (Katarské emírské letectvo)
Autor: Airwolfhound, CC BY-SA 2.0
Hawk v barvách malajsijského letectva (Royal Malaysian Air Force), letoun nese střely vzduch-vzduch krátkého dosahu s infračerveným naváděním Sidewinder.
Autor: public domain
V současnosti je největším uživatel letounů BAE Hawk Saúdské královské letectvo (RSAF, Royal Saudi Air Force). Na konci roku 2023 mělo 81 strojů tohoto typu a dalších deset objednaných. Na fotografii vidíme vzorek z letounů akrobatické skupiny Saudi Hawks, proto je na nich tak výrazné zbarvení, řadové stroje nesou kabát decentnější.
Autor: Airwolfhound, CC BY-SA 2.0
Dva ze strojů BAE Hawk akrobatické skupiny Red Arrows
Autor: Crown Copyright - MoD
Pohled na jeden z letounů BAE Hawk skupiny Red Arrows přes druhoválečnou stíhačku Hawker Hurricane
Autor: Ronnie Macdonald, CC BY 2.0
Letouny BAE Hawk skupiny Red Arrows a Boeing 747
Autor: Alan Wilson, CC BY-SA 2.0
Letouny BAE Hawk skupiny Red Arrows ve formaci s transportním Airbusem A400M Atlas
Autor: Ronnie Macdonald, CC BY 2.0
Akrobatická skupina Red Arrows na strojích BAE Hawk doprovází v roce 2015 poslední letuschopný bombardér Avro Vulcan na jednom z jeho posledních letů. Historický bombardér provozovalo sdružení „Vulcan to the Sky Trust“.
Autor: Royal Air Force, Crown Copyright
Autor: RAF, Crown Copyright
Dny NATO v Ostravě. Finská akrobatická skupina Midnight Hawks na strojích BAE Hawk
Autor: Lubomír Světnička, natoaktual.cz
Letouny BAE Hawk akrobatické skupiny Red Arrows, pod trupem mají nádrž s látkou pro vytváření kouřových efektů.
Autor: Crown Copyright - MoD
Dechberoucí vystoupení skupiny Red Arrows používající už drahnou dobu stroje BAE Hawk. Kouřový efekt za letounem se dociluje vstřikováním nafty do horkých výstupních plynů, kdy nejprve dojde k odpaření nafty a hned následně k její kondenzaci, přičemž tyto jemné kapičky vidíme jako bílou kouřovou stopu. Pro vytváření modré nebo červené stopy se do nafty přidává příslušné barvivo. Každý stroj si proto nese tříoddílovou nádrž s těmito neřády, je tam 50 galonů „čisté“ nafty, 10 galonů modře obarvené nafty a 10 galonů červeně obarvené nafty (barevnou směs tvoří 75 % nafty a 25 % barviva). Ministerstvo obrany v roce 2021 vypsalo poptávku na vývoj ekologického kouřového systému.
Autor: Ronnie Macdonald, CC BY 2.0
BAE Hawk akrobatické skupiny Red Arrows s vysunutým brzdicím štítem (aerodynamická brzda) pod zadní částí trupu
Autor: Crown Copyright - MoD