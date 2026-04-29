Tragédie sovětských výsadkářů. Cvičení v Mongolsku se změnilo v peklo

V prvním kvartále roku 1979 se dost vyhrotily již tak déle než dvě dekády tradičně špatné vztahy mezi Sovětským svazem a Čínou. Stalo se tak na pozadí čínského útoku proti Vietnamu. Tento krátký pohraniční konflikt byl z pohledu množství nasazených sil většího rozsahu (tucet čínských divizí a kolem pěti set tanků a obrněných transportérů). Probíhal od 17. února do 16. března 1979. Skončil stažením útočníka za vlastní hranice a vyhlášením vítězství oběma stranami.
Sověti, kteří samozřejmě stáli na straně Vietnamu, se jali ukázat Číňanům svaly. Velkolepé vojenské cvičení Sovětské armády v Mongolsku, jež bylo pevně svázané s Moskvou, a tichomořské floty mělo demonstrovat odhodlání zasáhnout proti Číně, pokud by situace s Vietnamem dále eskalovala. Cvičení probíhalo ve dnech 9. až 26. března. Do akce bylo zapojeno dvacet vševojskových a leteckých divizí, což představovalo více než 200 tisíc vojáků, přes 2 600 tanků a asi 900 letadel. Tichomořská flota nasadila 80 plavidel. Součástí těchto manévrů měl být i vzdušný výsadek o síle jednoho výsadkového pluku i s jeho obrněnou technikou. Ale právě v tomto případě došlo k události, která se vymkla kontrole.
Jakmile se ocitli ve vzduchu, pochopili, že jsou v prekérní situaci.