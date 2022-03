Den, kdy se z dlaní staly trojzubce. První okamžiky svobodné Ukrajiny

Okamžiky plné radostných slz, emocí, politických požadavků, touhy po změně a očekávání nové, svobodné budoucnosti. Nejen to lze cítit z obrazových materiálů dvojice dokumentaristů, které si s víc než třicetiletým odstupem prohlížím. Byl začátek hektických devadesátých let, a i když se valná většina jejich kolegů ohlížela spíš západním směrem, oni zaměřili své objektivy na odcházející okupanty.

„Po natáčení odchodu sovětské armády v Milovicích někdo zavolal Karlovi, že 21. srpna 1991 se bude v Moskvě na fotbalovém stadionu konat setkání lampasáků sovětské armády, kteří sloužili v ČSSR. Řekli jsme si, že bychom tam měli zajet,“ líčí Vojta Dukát okolnosti, které přiměly dvojici dokumentaristů vyrazit na východ, jak říkají, do říše zla.

„Když jsme pak byli na cestě, spali jsme v autě a ráno se kdesi na Slovensku probudili u patníku s kilometrovníkem 666. No, to pěkně začíná, řekli jsme si. Později k nám přišel jakýsi strýc a povídá: Čehuni, kam jedete? A my, že do Moskvy. A on, že jsme blázni, že Gorbačov je kaput. Tak to si musíme pospíšit, odpověděli jsme mu.“

Vyhlášení nezávislosti Ukrajiny, 24. srpna 1991, Kyjev

Pro Vojtu Dukáta bylo téma odchodu Sovětů vskutku osobní. Kvůli jejich příchodu v srpnu 1968 zůstal v nizozemské emigraci. O tom, jak Dukát s kolegou Karlem Cudlínem zachytili odchod sovětských vojsk z Milovic, jsme psali v tomto článku. Nyní chtěli v příběhu pokračovat a přesunout se na sovětskou půdu.

Pro celníky a policejní kontroly měli nachystanou vlastnoručně vyrobenou „bumážku“ s jakýmsi razítkem a nápisem PRESS. Prý pomohla i nizozemská registrační značka Vojtova auta, která prý mohla pohraničníkům připomínat diplomatickou. Jediným zdrojem aktuálních informaci jim bylo autorádio. Až poději se v televizi objevily první reportáže z Moskvy.

„Jedna babička nebo několik demonstrantů a u nich sto fotografů a televizních štábů, které mezitím už do Moskvy přiletěly. Řekli jsme si, že se mezi ně ani nevejdeme, že pojedeme raději do Kyjeva. Jak se pak ukázalo, tam skutečně ještě téměř žádní novináři nebyli. Někdo, kdo dělal, že je CNN, začal překážet až asi o dva dny později,“ dodává Dukát.

„Přískoky jsme se blížili ke Kyjevu, kam jsme dojeli 23. srpna večer,“ vzpomíná Karel Cudlín, „Puč v Moskvě končil a dění se přesouvalo do těch ostatních republik. A od rána 24. srpna jsme sledovali dění v centru, hlavně před parlamentem, kde se potom v odpoledních hodinách vyhlásila nezávislost Ukrajiny, což byl velmi emotivní moment.“

Vyhlášení nezávislosti Ukrajiny, 24. srpna 1991, Kyjev

„Když se něco mění, tak emocí je tam spousta. Pláčou desítky lidí a objímají se. Vy to ani nejste schopen zachytit, hlavně když se ocitnete v davu, protože vy nejste nad davem. Můžete fotit jednu situaci, a když se ocitnete dál, tak už běží jiný děj,“ dodává Cudlín.

Karel Cudlín Fotograf a pedagog se narodil v Praze. Vystudoval gymnázium, Střední školu sociálně-právní a v roce 1987 absolvoval FAMU na katedře Umělecké fotografie. V letech 2015–2016 byl vedoucím Ateliéru dokumentární fotografie na FAMU, v roce 2016 habilitoval docentem. Spolupracuje s vydavatelstvími, nakladatelstvími, televizními a filmovými produkcemi v ČR a ve světě. V letech 19972003 byl jedním z oficiálních fotografů prezidenta republiky Václava Havla. Jádrem jeho tvorby je dokumentární fotografie a jeho soubory vznikají v často několikaletých cyklech. Uspořádal desítky samostatných výstav v ČR i zahraničí a je autorem nebo spoluautorem řady fotografických publikací. Je také držitelem 17 cen Czech Press Photo a ceny Revolver Revue, zároveň je zakládajícím členem skupiny 400 ASA. Zdroj: 400ASA.org Fotograf a pedagog Karel Cudlín v galerii 400ASA

Vojta Dukát popisuje kyjevský 24. srpen 1991 podobně, a jak je mu vlastní, mluví v obrazech, připomíná zdánlivě drobné detaily, které ovšem dokreslují skicu celé atmosféry: „(Působilo to na mě) poněkud jako rok 1989 u nás. Demonstrace na Majdanu pod Leninem, emocionální proslovy politických vězňů, kteří byli před několika hodinami propuštěni. Nekonečné diskuze mezi lidmi, naděje i obavy z budoucnosti, slogany adresované vládním představitelům. Vzpomínám si i na muže, který tvrdil, že jeho snad otec vyfotil vyvěšení vlajky na berlínském Reichstagu (2. května 1945 – pozn. red.) a nikoli rodák z ukrajinského Doněcku Y. Khaldei, což se ten muž snažil čtyřicet let neúspěšné dokázat.“

Cudlín s Dukátem měli v té době v Kyjevě stále jen velmi kusé informace z rádia a zpočátku prý ani netušili, co se vlastně v tu chvíli děje. Karel Cudlín pokračuje:

„Pro mě byla důležitá jedna nebo dvě fotografie, které ukazují, že za tu nezávislost Ukrajiny bojovaly všechny skupiny lidí, ať to byli staří, mladí, studenti, dělníci… A potom ten moment toho obrovského nadšení, který mi trochu připomněl rok ’89 a naši sametovou revoluci. U parlamentu, na Majdanu a v přilehlých ulicích zavládlo obrovské nadšení. I když policejní složky byly všudypřítomné a nikdo nevěděl, jak zareagují, demonstrace probíhaly klidně. „Myslím, že se to tak pomalu lámalo, tím, že končil ten puč v Moskvě. Policisté měli nějaké zbraně, ale nikdo se nechoval agresivně,“ vypráví nad svými fotografiemi Karel Cudlín.

Vyhlášení nezávislosti Ukrajiny, 24. srpna 1991, Kyjev

Demonstrace byly ale jen součástí mnoha následných událostí a obrazů, které dál popisuje Vojta Dukát:

„Jak to bývá, jsou to většinou ty hutnější záblesky minulosti. Jako bych nevzpomínal já, ale moje vizuální paměť. Rozebírání a čtvrcení sochy Lenina kladivem a dlátem ve Svazu spisovatelů. Překvapilo mě, jak rychle se díky úhlu pohledu změnil výraz tváře toho sádrového Vladimíra, odnášeného do hlubin temného sklepení. Dosud vždy zahleděný směrem k zářné budoucnosti se (jeho pohled) změnil na bolestný a vyčítavý. Bylo to tím, že on poprvé vzhlížel vzhůru k nám, ne naopak.“

„Pak bronzové sousoší, znázorňující bojující jednotky, ochotné bránit se a porazit okupanty. A před nimi malý chlapec a jeho máma se mě ptá, proč je natáčím. Kolik asi dnes je tomu chlapci a za koho bojuje?“ ptá se Vojta.

Vojta Dukát Moravský fotograf se narodil v roce 1947 v Brně a po okupaci Československa sovětskou armádou v roce 1968 odešel do nizozemského exilu. Cestoval po světě a vynikl v žánru humanistické fotografie. Nepracuje systematicky – snaží se být nadále spíš „profesionálním amatérem”. Od poloviny 80. let omezoval fotografování ve prospěch videozáznamů. V letech 1974–1978 byl nominovaným fotografem agentury Magnum v Paříži. Je oceňován za dlouhodobý přínos vizuálnímu umění. V roce 1997 obdržel Capi-Lux Alblas Prijs a kulturní cenu města Den Haag, Ouborg Prijs v roce 2001. Vojta Dukát se po letech vrací zpět do Milovic, r. 2009

Karel Cudlín navazuje s líčením zásadního okamžiku, který přišel později, když padla tma: „24. srpna večer najednou vyšla z parlamentu skupina poslanců. K ní se připojilo několik lidí z davu, kteří organizovali demonstrace, a včetně popa jsme odjeli několika auty na lávru (Kyjevskopečerská lávra – pozn. red.), a že se bude zvonit,“ popisuje Cudlín. „Prvně se hledaly klíče ke zvonici, kam jsme potom s celou touhle skupinou vylezli. Nikdo neměl baterku, takže Vojta svítil kamerovým světlem po schodech, aby ti lidé vůbec vyšli nahoru. A tam se potom zvonilo za nezávislost Ukrajiny, údajně poprvé od války. Byla to neuvěřitelná scéna.

Na záběrech jsem si poprvé všiml, že pop ukazuje svojí dlaní tvar ukrajinského trojzubce, který dnešní svět už dobře zná. Stejné gesto jsem později zaznamenal na fotografiích Karla Cudlína.

Karel s Vojtou strávili v Kyjevě zhruba týden, než se vydali do dalších částí Ukrajiny. Zejména Zakarpatská Ukrajina se v příštích letech stala místem, kam se oba opakovaně vraceli.

„Třeba jsme překračovali hranice mezi roky ’91 a ’92. Vyšlo to přesně o půlnoci, takže jsme vstupovali už na území samostatné Ukrajiny, i když jsme měli v pase razítko Sovětského svazu, který vlastně už neexistoval. Potom jsme tam byli na prvních svobodných volbách a na různých, třeba církevních svátcích,“ líčí s úsměvem Karel Cudlín, který na Ukrajině později dlouhodobě dokumentoval třeba obnovu ukrajinské židovské komunity nebo oficiální návštěvy prezidenta Havla.

„To bylo v roce 1996, kdy jsme byli v Kyjevě na státní návštěvě. Prezident Havel byl jeden z prvních, nebo úplně první prezident, v jaderné elektrárně v Černobylu. Když budeme mluvit o těch politických událostech, tak jsem tam pak byl během Oranžové revoluce. To byl přelom roku 2003 a 2004. A potom jsem tam byl na Majdanu (masové demonstrace mezi listopadem 2013 a únorem 2014, které vedly ke svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče – pozn. red.).“

Vojta Dukát vzpomíná na léta strávená zejména na Zakarpatské Ukrajině takto: „Později jsme tam často jezdili, což vedlo k mnoha poučným setkáním, například s bývalými vojáky Svobodovy armády, pány Masalovičem nebo Tafičukem, či k dojemnému setkání u pomníku osvobození v Jasině těch, kteří bojovali za ČSR na východní frontě s panem Janem Wienerem, letcem RAF.“

Současná situace na Ukrajině je pro oba světově uznávané dokumentaristy velmi skličující, a to nejen proto, že Ukrajina dlouhodobě hraje důležitou roli v jejich tvorbě.

Vyhlášení nezávislosti Ukrajiny, 24. srpna 1991, Kyjev

„Je mi z toho strašně smutno. Přiznám se, že jsem agresi tohoto typu nikdy nepředpokládal. Máme teď takovou menší výstavu s Martinem Wágnerem a Janem Dobrovským ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí, kde se také prodává naše knížka (Lost Europe – pozn. red.) a zisk samozřejmě půjde na Ukrajinu,“ reaguje Cudlín.

„Smutek,“ popisuje Dukát základní pocit ze současné války na Ukrajině a pokračuje: „První, co mi přijde na mysl, je, kolik vojáků sovětské armády, které jsme točili a kteří odešli v roce 1991, bojuje dnes po třiceti letech proti sobě. Pořád je to dohra důsledků komunistické doktríny, která tak jako v roce 1968 nadále rozdmýchává vzájemné konfrontace svých bývalých poddaných a dnes už i jejich dětí na různých územích bývalého impéria SSSR.“

Dílo Vojty Dukáta a Karla Cudlína je ryzí humanistický dokument, který vždy, i pod uniformou, vidí hlavně obyčejného člověka v soukolí dějinných událostí. Když jsem se s nimi setkával v červnu minulého roku nad jejich obrazy z odchodu okupačních vojsk, netušil jsem, že za naším dalším setkáním bude stát opět rusky hovořící armáda. Už ne ta sovětská, ale ruská.

Vyhlášení nezávislosti Ukrajiny, 24. srpna 1991, Kyjev

A smutné je, že se tak navíc děje v předvečer jednoho velkého výročí, jak Rusové říkají, velké vlastecké války. Letos na konci léta to bude osmdesát let od začátku bitvy o Stalingrad. Putinova agrese na Ukrajině však nyní na tuto vzpomínku vrhá vskutku temný stín.

Na otázku, zda se na Ukrajinu někdy zase vrátí, odpovídá Karel Cudlín bez dlouhého přemýšlení: „No jasně!“