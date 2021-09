Americké námořnictvo si u Convairu objednalo studii „létající ponorky“

Spojit výhody ponorky a letadla do jednoho stroje se zdál „docela dobrej nápad“, který by přinesl nové možnosti v boji proti plavidlům nepřítele. Ale zkonstruovat takový hybrid, navíc schopný operačního nasazení, je mnohem složitější než zkonstruovat letadlo nebo ponorku, to se nedá srovnat. A tak není divu, že se tak dosud nestalo.