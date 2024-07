Čína si rychle pořizuje lodě k vedení útočných obojživelných operací

Vrtulníkové dokové výsadkové lodě LHD (Landing Helicopter Dock) jsou poměrně novou kategorií, která se vyvinula z útočných lodí pro výsadkové operace.

První snímky ze stavby tehdy neznámých čínských lodí kategorie LHD se objevily v březnu 2019. Vzhledem k přísnému utajování není dodnes znám přesný datum založení kýlu. Poprask však způsobilo zjištění, že první jednotka byla spuštěna na vodu již v září téhož roku (nápadně blízko výročí založení ČLR). Vzhledem k tomu, že se jedná o plavidlo s plným výtlakem kolem 36 000 tun, jde o velmi rychlé tempo, dokazující schopnosti čínského loďařského průmyslu.

Překvapivá rychlost

Ještě větším překvapením bylo, že sotva se uvolnilo místo v suchém doku, byla zahájena stavba druhé jednotky. To byla v čínských postupech novinka, protože prozatím byla u nových tříd praxe taková, že se postavila první jednotka a teprve po jejím důkladném odzkoušení, byla s odstupem několika let, zahájena stavba dalších jednotek. V případě nových LHD sice nejsou známé přesné termíny zahájení stavby, ale trupy šly na vodu ani ne s ročními odstupy. To potvrzuje nejen výkonnost čínských loděnic, ale také značnou sebedůvěru konstruktérů, technologů, všech subdodavatelů a výzkumných ústavů.

Zařazení LHD do stavu čínského námořnictva vyvolalo v celém regionu řadu otázek. LHD jsou primárně určené k vedení útočných obojživelných operací, přepravě expedičních sil a výsadkům speciálních jednotek. Vzhledem k tomu, že Čína má řadu letitých územních nároků v Jihočínském moři, pohraničních sporů s Japonskem a nijak se netají úvahami o invazi na Tchaj-wan, vyrojila se celá řada spekulací, mnohdy dost divokých.

Pohled na levobok nedokončené LHD Type 075 ještě bez taktického čísla

Zrovna pro operace proti Tchaj-wanu jsou LHD z čistě vojenského hlediska zbytečné. Ostrov leží jen 200 km od kontinentální Číny, takže je oblasti v doletu letadel operujících z pozemních základen a na přepravu invazních sil by stačila menší plavidla. Naopak důležitou úlohou, na kterou se zapomíná, je ochrana čínských obchodních tras. Čína je značně závislá na námořním obchodu, především dopravě ropy z oblasti Středního východu. Proto zřídila v roce 2017 v Džibuti zahraniční základnu, umožňující rychlé nasazení námořních sil v klíčové oblasti, kterou využívá k protipirátským operacím.

LHD jsou primárně určené pro rychlé operace na větší vzdálenosti. Navíc je to prostředek projekce síly a silný argument při prosazování politických zájmů. Když se k tomu přičte předchozí osm jednotek výsadkových doků LPD (Landing Platform Dock) Type 071 a ambiciózní program stavby letadlových lodí, nelze se divit, že například Japonsko přistoupilo ke stavbě vrtulníkových křižníků třídy Hjuga a Izumo, což je v druhém případě jen eufemistický název pro letadlovou loď s letouny STOVLF-35B Lightning II na palubě.

Čína (a nejen ona) hájí stavbu podobných lodí tím, že jejich důležitým úkolem je takzvaný „soft power“, tedy mezinárodní mírové a humanitární mise. LHD se dají používat i pro pátrací a záchranné operace. Použitelné jsou i v protiponorkovém boji, ale zde je v případě Type 075 značným limitem odkázanost na leteckou techniku, malá rychlost a vysoká hlučnost (viz dále).