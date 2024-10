Číňané vymysleli superkavitační pohon pro ponorky. Má ovšem jednu chybu

Nový druh pohonu by mělo tvořit velké množství tenkých optických vláken, pokrývajících trup ponorky. Vlákna by vedla laserové pulsy, které by měnily vodu kolem podmořského plavidla v plazma neboli ionizovaný plyn. Jeho rozpínáním by vznikla síla pohánějící ponorku žádaným směrem. Podle vědců by takové zařízení bylo schopné vyvinout impulz o síle až okolo sedmdesáti tisíc newtonů. Ponorce by umožnil pohybovat se rychlostmi okolo devíti stovek kilometrů za hodinu (486 uzlů). Podobnými rychlostmi létají dopravní letadla.

Podrobnosti výzkumu vyšly už letos na jaře ve vědeckém časopise Acta Optica Sinica. První autor práce se jmenuje Jang Ke, v anglickém přepisu Yang Ge. Pracuje na Charbinské univerzitě.

Ta je podle webu Australského institutu pro strategickou politiku silně zaměřená na obranu. V roce 2018 šla víc než polovina výzkumných peněz na této škole právě na obranné projekty. Vlastní článek je navzdory slibnému názvu žurnálu psaný s výjimkou anglického abstraktu čínsky.

Nedávno o něm však referoval web Popular Mechanics. Různé druhy laserového pohonu už vědci zkoumají několik desítek let. Nejznámější je jeho verze, o níž se uvažovalo v sedmdesátých letech minulého století. Teorie vznikla jako vedlejší produkt výzkumu laserů, které měly sestřelovat sovětské rakety.

Obrázek z vědecké práce o novém pohonu.

Superkavitace

Její autoři navrhovali postavit kosmickou loď, kterou by poháněl laserový paprsek z vnějšího zdroje. Paprsek měl zahřát spodní část dopravního prostředku. To mělo zase vést k přeměněně okolního vzduchu v plazma, jejíž rozpínání by pohánělo zařízení směrem vzhůru. Ačkoliv šlo o vážně míněný výzkum, zatím se ho nepříliš překvapivě nepodařilo dovést do stadia praktického využití. Podobně je na tom i návrh pohánět pomocí laseru ponorky.

Laser by podle něj měl nastartovat kavitaci. Jde o fyzikální jev, při kterém klesne tlak v kapalině natolik, že se částečně přemění v plyn. Vzniknou tak bubliny. Trup ponorky by měl být podle zpráv o navrhovaném pohonu bublinami celý obalený. To by pak snížilo jeho odpor a umožnilo plavidlu dosáhnout vysoké rychlosti.

Říká se tomu superkavitace. V oblasti válečného námořnictva už se využívá. V sedmdesátých letech dvacátého století vyvinul Sovětský svaz superkavitační torpédo VA-111 Škval. Dosahuje rychlosti potřebné k tvorbě bublin pomocí raketového motoru na pevné palivo.

Torpédo Škval zvládá rychlosti přes 200 uzlů (370 km/h). Pro srovnání: maximální rychlost standardního amerického torpéda Mark 48 se odhaduje okolo 55 uzlů (102 km/h). Superkavitační torpéda později vyvinuly i další státy. S kavitací je však spojený zásadní problém. Je hlučná.

Ponorka čínského námořnictva ve Žlutém moři (26. dubna 2021)

Jako při křupání klouby

Kavitační bubliny obvykle brzo zanikají. Do prostoru, který zabíraly, se znovu nahrne kapalina. Provází to silný zvuk. Je možné ho slyšet, když si někdo vedle vás takzvaně „prokřupne“ klouby. Křupání totiž způsobuje zánik kavitačních bublin v synoviální tekutině, která kloub vyplňuje. Ponorky i hladinové lodě se většinou snaží kavitaci vyhnout. Asi není třeba příliš vysvětlovat proč. Zvlášť v případě ponorek je jakýkoliv hluk extrémně nežádoucí.

Na moderní válečná plavidla se dnes většinou instaluje tzv. pump-jet. Je to druh pohonného systému, který místo tradiční vrtule využívá uzavřený kanál. Voda se do něj nasává podobně jako do leteckého proudového motoru.

Pomp-jet začíná kavitovat při vyšších rychlostech než běžná lodní vrtule. I s ním ale platí, že když se chce dané plavidlo vyhnout prozrazení, musí plout pomalu.

Americké námořnictvo zveřejnilo záběry čínské válečné lodi, která překřížila cestu americkému torpédoborci. (4. června 2023)

Pochybnosti ohledně nového typu pohonu pro čínské ponorky vyjádřil na webu Business Insider i odborník na laserové motory Andrew Higgins z McGillovy univerzity v Montrealu.

„Kavitaci lze vyvolat na přední straně torpéda pomocí hrotu nebo dopředu směřující raketové trysky,“ prohlásil. „Pochybuji, že torpédo může nést dostatečný zdroj energie pro napájení laseru, který by tuto operaci nepřetržitě prováděl.“

Možnosti uvést do pohybu celou ponorku věří ještě méně.

„Jsem ještě skeptičtější,“ odtušil. „I při vysoké účinnosti dnešních laserů by tento přístup nebyl tak efektivní jako lodní vrtule.“

Podle Honkongského deníku South China Morning Post podobnou myšlenku zkoumali před zhruba dvaceti lety japonští vědci. Podařilo se jim však dosáhnout impulzu jen v řádech miliontin newtonu.

Potíže ve Wu-chanu

Čínské námořnictvo, respektive spíš obranný průmysl, má v poslední době s ponorkami trable. Minulý týden odhalil deník The Wall Street Journal, že se ve wu-chanské loděnici potopila u mola zbrusu nová ponorka. K incidentu došlo už v květnu nebo v červnu. Podle dostupných informací by mohlo jít o vůbec první známé plavidlo nové třídy. NATO ji označuje jako Zhou. Měly by to být útočné ponorky, které mají za úkol potápění jiných plavidel.

Plavidla třídy Zhou budou zřejmě větší než starší čínská třída ponorek stejného určení Shang, jejíž délka se uvádí jako 108,5 metru. Nejspíš by měla být dokonce větší i než čluny třídy Jin, určené k nošení a odpalování balistických raket s jadernými hlavicemi. Ty jsou dlouhé 137 metrů.

Satelitní snímek společnosti Planet Labs z června ukazuje jeřáby v loděnici Wuchang. V místě se potopila čínská nejnovější útočná ponorka s jaderným pohonem. (13. června 2024))

Třída Zhou by měla jít relativně snadno poznat podle kormidel ve tvaru písmene X. Čína totiž dosud toto řešení na svých ponorkách nepoužívala. Potopení plavidla si na satelitních snímcích všiml bývalý americký ponorkář, v současnosti analytik, Tom Shugart.

„V životě jsem neviděl, že by se na jednom místě shromáždilo tolik jeřábů,“ řekl Shugart CNN. „Po spuštění na vodu zůstávají ponorky obvykle několik měsíců v loděnici kvůli vystrojování. Tato tam ovšem najednou nebyla.“

Zatím není jasné, jestli měla ponorka na palubě jaderné palivo. Zdá se však, že spíš nikoliv. Wu-chanská loděnice totiž nemá certifikáty potřebné k zacházení s jaderným materiálem. Ponorku tak nejspíš čekalo odvlečení do loděnice v Chu-lu-tau.

Web Meta-defence.fr zase tvrdí, že ponorka má konvenční pohon. Je však otázka, k čemu by tak velké konvenční podmořské plavidlo bylo. Čína se každopádně snažila zahanbující incident ututlat.

Z ostudy kabát

„Nejsme obeznámeni se situací, kterou jste zmínil, a v současné době nemáme informace, které bychom mohli poskytnout,“ řekl CNN mluvčí čínského velvyslanectví ve Washingtonu. Otevřenější reakci by asi očekával jen málokdo.

„Není překvapivé, že se námořnictvo ČLR snaží utajit skutečnost, že se jejich nová útočná ponorka s jaderným pohonem potopila u mola,“ řekl stanici nejmenovaný vysoký představitel americké obrany.

Nutno poznamenat, že dost podobný incident se podle mnoha zdrojů relativně nedávno stal i v Indickém námořnictvu. Možná byl ještě o něco nebezpečnější. V indickém případě totiž jaderné palivo na místě být mělo.

Indická ponorka INS Sindhurakshak v přístavu v únoru 2006.

Událost se odehrála na palubě balistické ponorky INS Arihant. V roce 2017 měla během pobytu v přístavu zaplavit její pohonnou sekci mořská voda. Podle tehdejších zpráv za nehodu mohl špatně uzavřený poklop.

Zaplavení vyřadilo ponorku z provozu na deset měsíců. Později se však vynořily názory, že podobná nehoda je v případě Arihantu technicky nemožná. Indické ministerstvo odmítlo incident komentovat. Stejně jako v případě reakce Číny na dotazy ohledně o potopení její vlastní ponorky se těžko dala očekávat jiná odpověď.