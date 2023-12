Čína překonala USA. Má odolnější elektromagnetické dělo kontrolované AI

Je to víc než dva roky, co se americká armáda rozhodla ukončit podporu vývoje elektromagnetických děl. Nyní Čína ukazuje, že to možná bylo předčasné. Její systém dokáže vypustit projektil rychlostí až 6 Mach, tedy zhruba 7 200 km/h, a ani po sto dvaceti výstřelech nejeví známky opotřebení. Může za to i nasazení strojového učení.