PODCAST: Vodu z Dněpru nepijte. Utopilo se v něm hodně ruských vojáků

„Ruské a ukrajinské dělostřelectvo začíná budíčkem. Po ránu jdeme nabrat vodu do řeky Dněpr,“ popisuje Tomáš Kolařík běžný den v osvobozeném městě, které se ovšem opět stává cílem ruského ostřelování, a pokračuje: „Někteří říkají, že by tu vodu nepili, že se tam utopilo hodně ruských vojáků. Místní se ale snaží přežívat, jak je to jen možné.“

Ruská armáda opustila Cherson během jediné noci. „Když přišli první ukrajinští vojáci, tak je obyvatelé vítali velmi opatrně, protože si nebyli jistí, jestli to není ruská provokace,“ doplňuje Kolařík.

Tomáš dorazil do Chersonu vlakem z Kyjeva. „Vlak svobody“ vypadal tak, že před sebou tlačil dva nákladní vagóny, aby eliminoval případné zaminování kolejí. Strojvůdce chrání navařené ocelové pláty na kabině.

Obyvatelé Chersonu nabírají vodu z řeky Dněpr.

Po několika dnech klidu začali rusové z východního břehu Dněpru ostřelovat město raketami.

„Létaly nám přímo nad hlavou. Když jsem je točil, říkal jsem si, jestli nějaká nespadne na nás,“ líčí Tomáš zatím nejsilnější ostřelování, jaké při svých cestách na Ukrajinu zažil.

Do města se pomalu vrací život, i když lidé se stále chodí ohřívat na nádraží a dodávky energií se daří obnovovat jen někde.

Na chersonské hlavní nádraží si obyvatelé přicházejí dobít mobilní telefony a připojit se na internet.

Jakým způsobem se snaží lidé vytopit své byty? Dá se ve městě koupit jídlo? O tom všem byla v novém Technet podcastu řeč. Stejně jako o situaci na východním břehu Dněpru.

„Ukrajinská armáda věnuje tomuto malému kousku země velkou důležitost. Pomocí dělostřelectva se snaží udržet Rusy co nejdál od Chersonu,“ vysvětluje Tomáš Kolařík, který se byl podívat v obcích v ústí veletoku. Na vlastní oči viděl probíhající boje na druhém břehu. V podcastu jsme se dostali i k situaci na Kinburnském poloostrově, kde se vylodily ukrajinské jednotky.