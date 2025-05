Část 1/3

Československá samostatná obrněná brigáda (ČSOB) vznikla 1. října 1943 transformací Československé samostatné brigády a včleněním našich vojáků přesunutých do Velké Británie ze severní Afriky po skončení tamních bojů.

Velitelem původní i nové brigády obrněné byl generál Alois Liška, který jí velel až do jejího zrušení k 1. červnu 1945. A hned v úvodu můžeme také zmínit, že po únorovém puči v roce 1948 se ocitl na dlouhém seznamu našich vojáků z odboje, na které měli zlovolní komunisté spadeno a minimálně je chtěli odstranit z armády, ale mnohdy tito vlastenci dopadli ještě hůř. Liška měl štěstí v neštěstí, když se mu v červnu 1948 podařilo opět emigrovat.

Brigádní generál Alois Liška a polní maršál Bernard L. Montgomery, 18. březen 1945

Po otevření západní fronty spojeneckou invazí v Normandii 6. června 1944 se začal blížit čas i k bojovému nasazení naší brigády, následujícího dne totiž dostala rozkaz k polní mobilizaci. Doba „čekání“ na přesun do Francie byla vyplněna zintenzivněným výcvikem a obměnou a doplňováním materiálového vybavení.

Do služby se v tom období také hlásili noví dobrovolníci. Na druhou stranu se brigáda ovšem musela vyrovnat s odchodem části důstojnictva do Sovětského svazu kvůli kvalitativnímu posílení tam bojující Svobodovy armády. Takto například v srpnu 1944 zamířil na východní frontu plukovník a pozdější generál Karel Klapálek, který zajisté není pro většinu čtenářů neznámým.

Ve Francii se brigáda vylodila na přelomu srpna a září a jejím dočasným působištěm se stala oblast u města Falaise. Tam předtím probíhaly tvrdé boje (operace Tractable, 14. až 21. srpna), při kterých utrpěly neobvykle velké ztráty kanadské a polské jednotky (dohromady jednotky tisíc padlých a raněných). Zde jen dodejme, že tento pohled na ztráty byl okem západních armád (Rudá armáda nad něčím takovým vždy jen mávla rukou, zjednodušeně řečeno), ale právě tato skutečnost se podepsala i na tom, že spojenecké velení došlo k rozhodnutí nenasazovat zatím čs. brigádu do bojů na hlavní frontové linii. Případné větší ztráty živé síly, pokud by se něco zvrtlo, by byly těžko nahraditelné, pokud vůbec.

Halftrack Československé samostatné obrněné brigády při nakládání na loď pro přesun do Francie Příslušníci Československé samostatné obrněné brigády na lodi během plavby přes Kanál do Francie

Po dobu jednoho měsíce tak brigáda pokračovala ve výcviku a v integraci dalších dobrovolníků. Někteří z důstojníků absolvovali krátké stáže u 1. polské a 2. kanadské obrněné divize. V noci z 3. na 4. října konečně přišel rozkaz k přesunu do místa bojového nasazení. Brigádě bylo svěřeno držet v obležení opevněné přístavní město Dunkerque se silnou německou posádkou, protože chráněné nepřátelské síly v týlu zpravidla představují velký problém.

V Dunkerque bylo kolem 12 tisíc vojáků Wehrmachtu a dvou tisíc vojáků Waffen-SS, velitelem německé posádky byl viceadmirál Friedrich Frisius. Někoho možná překvapí, že velitelem byl viceadmirál, když z vojáků Wehrmachtu byla většina z pozemních sil (Heer) a maximálně tři a půl tisíce z námořnictva Kriegsmarine, ale to nebylo při obraně přístavních měst nic neobvyklého. Zásoby potravin a především munice měli obležení víc než dostatečné, nemálo nespotřebovaného materiálu tohoto druhu se ve městě po kapitulaci na konci války ještě nacházelo.

Když v říjnu Československá samostatná obrněná brigáda přebírala od kanadských a britských jednotek pozice kolem obleženého města, měla ve svém stavu asi čtyři a půl tisíce vojáků, z toho kolem 240 důstojníků. Vedle naší brigády se obléhání města účastnily ještě další menší spojenecké jednotky (britské, kanadské a francouzské), spadající také pod velení generála Lišky. V každém případě tyto síly nebyly vyšší než síly protistrany, což nevadilo, když se nepočítalo s dobýváním města. Dobývat toto silně opevněné přístavní město totiž nebylo potřeba, protože v té době už měli spojenci dostatek přístavů pro pendlování námořní dopravy mezi Velkou Británií a severofrancouzským pobřežím.

Tanky Cromwell Československé samostatné obrněné brigády při obléhání přístavního města Dunkerque

Pokud se však někomu zdá obléhání jako boj jednoduchý, není tomu tak. I když ke kompletnímu současnému nasazení bojových jednotek brigády při útocích na obranné linie města samozřejmě nedocházelo, tak brigáda prováděla tzv. násilné průzkumy, a to i většího rozsahu. Násilný průzkum byl útok proti německým pozicím zakončený návratem do výchozí pozice. Ale útočné výpady proti našim vojákům prováděli i obležení Němci.

Nejúspěšnější bojovou akci vedla brigáda na státní svátek Československé republiky 28. října 1944. Nejprve se ráno podařilo zmást Němce řadou malých výpadů po obvodu celého obléhacího perimetru. Po hodině následoval hlavní útok v celé jižní sekci východní části perimetru, do kterého byly zapojeny tankové roty 2. tankového praporu v součinnosti s pěchotou, ženisty, brigádní štábní rotou a dvěma francouzskými četami. Německá obrana daného úseku v síle asi jednoho pěšího praporu byla rozdrcena, 150 německých vojáků padlo a 350 bylo zajato. Brigádě se dostalo za tuto akci i gratulace od britského maršála Montgomeryho, velitele 21. skupiny armád, a to především za nízký poměr vlastních ztrát (18 padlých a 56 raněných, plus Francouzi měli tři padlé a 19 raněných), vůči ztrátám německým.

Obléhání Dunkerque přineslo zvýšení bojové hodnoty brigády, bojové zkušenosti se získávaly za cenu menších ztrát, než by tomu bylo při nasazení na hlavní frontové linii. Rostla i personální síla, když začali přicházet i dobrovolníci z řad našich krajanů žijících na postupně osvobozovaném území Francie a dalších západoevropských zemí. Ale největší personální příliv představovali dobrovolníci ze zajateckých táborů, konkrétně bývalí příslušníci Wehrmachtu pocházející z Těšínska a Hlučínska a také zběhové z protektorátního Vládního vojska nasazeného v severní Itálii (asi osm stovek vojáků zběhlo k italským partyzánům, proti kterým měli bojovat, a z nich potom většina skončila u brigády).

Nejenže nový personál stačil k nahrazování ztrát, ale umožnil vytvářet i další dosud chybějící jednotky brigády. Především to byl konečně 3. tankový prapor (tři tankové prapory v obrněné brigádě byly obvyklé), 3. dělostřelecký oddíl a také došlo k rozšíření jednotek dalších (ženijní, opravárenské a dopravní). Popravdě až teď docházelo k navyšování personálu na válečný stav, což se před invazí nedařilo. Od vylodění do konce války se personální stav zvýšil asi o polovinu, došlo i k markantnímu navýšení počtů techniky, například jen tanků z necelých 120 na přibližně 270.

Ač se generál Liška snažil maršála Montgomeryho přesvědčit, aby byla brigáda nasazena s americkými silami blížícími se k západní hranici Čech, z objektivních důvodů k tomu nedošlo. Mimo jinými byly zmíněny i důvody logistické s přesunem brigády, ale především nebyly rychle k dispozici vhodné síly pro její vystřídání při obléhání Dunkerque.

Viceadmirál Friedrich Frisius podepsal kapitulaci města 9. května 1945, tedy den po kapitulaci samotné třetí říše. Až poté mohla brigáda zahájit přesun domů. Od vylodění ve Francii do příjezdu do vlasti měla ztráty 189 v boji padlých a z jiných příčin zemřelých, 25 mužů bylo zajato.