Nedělejme si legraci ze starých tanků, říká kurátor tankové techniky

Zdá se to být až neskutečné, jak obrovskou základnu fanoušků i přispěvatelů dokáže kolem sebe vytvořit muzeum tanků. Nemalý podíl na tom jistě má třeba i komunita hráčů počítačových her, jak jsme zmínili již v tomto článku. Zcela nepochybně je to i umění, předat příběhy, které tyto historické objekty přenášejí.

Tankové muzeum v Bovingtonu umí skvěle využívat sociální sítě, a to mu pomohlo překonat i covidovou krizi. Kupříkladu muzejní YouTube kanál má nyní 937 tisíc odběratelů, což, jak upozorňuje například BBC, je výrazně více, než má kupříkladu muzeum Louvre v Paříži.

Na světě najdeme jen pár lidí, kteří toho o tankové technice vědí tolik jako kurátor Tankového muzea David Willey. Mezi exponáty se nám naskytla příležitost ke krátkému rozhovoru, kterou jsme věnovali jeho názoru na tank v kulisách novodobého bojiště.

Jak vidíte budoucnost tanku jako zbraně v moderní válečné taktice? Bude tank stále užitečný?

Je zajímavé, že v historii vidíme určité opakující se vzorce. Jedním z nich je i představa, že už nebudeme potřebovat tanky. Nyní si myslíme, že to všechno zastanou drony nebo něco jiného. V druhé světové válce to zase byl jeden voják s panzerfaustem či RPG, v 80. letech to byly útočné vrtulníky. Když Rusko vtrhlo na Ukrajinu, byla to opět záležitost protitankových zbraní jako Javelin. Konec tanků jsme zažívali v historii několikrát. Ale přes všechny nové taktiky či technologie, tanky si vždy nacházejí cestu, jak čelit těmto výzvám a stále mají na bojišti své místo.

Když se ohlédneme, stále vidíme myšlenky z minulosti, které moderní vojenství kopíruje a využívá. Jedna z otázek, které nyní Evropa čelí, je množství. Budeme potřebovat jeden či dva vysoce technologicky vyspělé tanky, nebo bude budeme potřebovat naopak velké množství jednoduchých tanků? Kupříkladu v druhé světové válce přišla Amerika s velmi jednoduchým tankem, kterým byl Sherman. Tady v tankovém muzeu najedeme mnoho příkladů, jak si s podobnými výzvami poradila historie.

Čili věříte, že tank odolá novým taktikám boje a novým technologiím. Například nyní na Ukrajině?

Já tvrdím, že ano. Velmi rychle se objevila třeba technologie ochrany tanků proti dronům. Řekl bych, že v tuto chvíli již můžeme vidět, že tato technologie postupuje a na bojišti bude velmi rychle. V tuto chvíli tank neplní svoji hlavní funkci, protože povaha bojiště na Ukrajině je o zákopech, minových polích či nepřetržitém sledování bojiště pomocí dronů. Domnívám se, že se to však v relativně blízké budoucnosti změní a dočkáme se nového využití tanku a jiných technologií. Zásadní ovšem je, že každý voják na bojišti, každá armáda chce mobilitu, palebnou sílu a ochranu. To si přeje každý voják počínaje římským legionářem. A tady je tank zcela klíčovým prvkem.

Stojíme v konzervačním centru muzea a kolem vás vidíme řadu tanků z různých historických období. Jak se díváte na využití zastaralé tankové techniky na současném bojišti? Mohou staré tanky konkurovat těm moderním?

Lidé se vysmívali Rusům, že použili velmi starý tank T-54. Jestli funguje, jestli má kanon, který střílí, nedělejme si z toho legraci. Je jedno, z jaké generace je tank, který vás zabije, stejně vás zabije. Objevuje se zajímavý argument, který říká, že některé z toho starého vybavení může být na moderním bojišti dokonce efektivnější, protože má velmi málo elektroniky. Samozřejmě, že nás trápí, jestli někdo bude nějak rušit nebo hackne všechny ty čipy a elektronická zařízení v moderních strojích. Co se pak stane? Obrazovka zmodrá a tank se zastaví? Byl bych s tím výsměchem opatrný. Pokud jednoho dne budete na bojišti jediný s tankem a kanonem ráže 100 milimetrů, bude jedno, jestli je to tank z 50. let minulého století.

První tank historie Little Willie

Jsme v Tankovém muzeu v Bovingtonu, kde se nachází zhruba 300 exponátů. Jaký tank ze zdejší sbírky byste vyzdvihl?

Tady v Tankovém muzeu máme vůbec první tank na světě – v Británii se považujeme za vynálezce tanků. Ten první se jmenuje Little Willie. Máme také první tank, který šel do útoku – Mark One.

A kdybyste zhodnotil současnou produkci tanků, dá se říct, který tank je podle vašeho názoru nejlepší?

Nejlepší tank není ten s nejvíce technologiemi. Dost často je nejlepším tankem ten s tou nejlepší posádkou. Máme bitvy v historii, kde zastaralé tanky přemohly ty moderní, protože jejich posádky věděly dobře, co dělají, byly dobře vycvičené a ze svého vybavení dokázaly vytěžit maximum.