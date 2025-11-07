Jde o lehce rozpoznatelný letoun. Prosklená kopule v přídi, dlouhá ostruha s detektorem magnetických anomálií na zádi a tělo v řezu evokující osmičku. Breguet Atlantique 2 (ATL 2) jsme měli možnost viděl v letu na letošním letecké show RIAT.
Kořeny tohoto stroje sahají až do konce 50. let 20. století, kdy se – zejména pro potřeby protiponorkových patrol – hledal nástupce amerického letounu Lockheed P 2V-7 Neptune. Vítězný návrh letounu Breguet Br 1150 Atlantic byl jediným námořním hlídkovým letounem na světě, který byl speciálně navržen pro daný úkol a nebyl odvozen od civilního komerčního letadla. V druhé polovině 70. let se vznikla modernizované verze Atlantique 2 (ATL 2), jejíž první let se uskutečnil 8. května 1981 a první sériově vyrobený kus byl do služby ve francouzském námořnictvu zařazen v roce 1989.
Výzbroj letounu Atlantique 2:
V 27 m³ pumovnice nese 3 000 kg nákladu:
Letoun byl původně navržen pro protiponorkový boj, ale je využíván i při záchranných operacích. Byl kupříkladu nasazen i při hledání trosek stroje Airbus A330 letu Air France AF447, který zmizel 1. června 2009 nad Atlantikem při letu z Rio de Jaineira do Paříže.
Kromě jiných operací v Africe byl i součástí vojenské operace Atalanta proti somálským pirátům v roce 2008. Podle dostupných informací nabídlo Německo svůj letoun Atlantique 2 pro pátrací operaci po tragédii trajektu Estonia v září 1994, nicméně tuto službu zastaly zejména vrtulníky a letouny jiných typů.
Vybavení letounu Atlantique 2:
Letounu není určen k letu ve vysokých nadmořských výškách a nemá ochranu proti raketám země – vzduch
zdroje: defense.gouv.fr a aviationsmilitaires.net
Sedm pracovních konzolí umožňuje specialistům pod dohledem taktického koordinátora současně spravovat všechny systémy letadla. To vše v součinnosti s pozorovateli v přední prosklené kopuli a v postranních oknech, kteří sledují hladinu pouhým okem či dalekohledem. Kromě služby nad mořskou hladinou je samozřejmě stroj schopný sloužit i jako podpora pozemních operací.
Technické parametry:
zdroj: www.defense.gouv.fr
Drak letadla ATL 2 vyrábí evropské konsorcium SECBAT (Dornier a MBB pro Německo, Dassault-Breguet a Aérospatiale pro Francii, Aeritalia pro Itálii a SABCA-SONACA pro Belgii). Turbovrtulové motory Tyne jsou vyráběny ve spolupráci Velké Británie (Rolls-Royce), Francie (Snecma) a Belgie (FN). V současné době je v aktivní službě 22 strojů francouzského námořnictva.