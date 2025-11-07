Průzkumný letoun Breguet Atlantique 2 najde ponorku i v rozbouřeném moři

Velmi zajímavý letoun, kterým uzavřeme naši „miniexkurzi“ po průzkumných strojích z letošní letecké show The Royal International Air Tattoo v anglickém Faifordu, je bezesporu francouzský Breguet Atlantic 2. Pro svoji funkci byl přímo navržen a nejde tedy o derivát stroje původně jiného určení.

Jde o lehce rozpoznatelný letoun. Prosklená kopule v přídi, dlouhá ostruha s detektorem magnetických anomálií na zádi a tělo v řezu evokující osmičku. Breguet Atlantique 2 (ATL 2) jsme měli možnost viděl v letu na letošním letecké show RIAT.

Letoun Breguet Atlantique 2
Kořeny tohoto stroje sahají až do konce 50. let 20. století, kdy se – zejména pro potřeby protiponorkových patrol – hledal nástupce amerického letounu Lockheed P 2V-7 Neptune. Vítězný návrh letounu Breguet Br 1150 Atlantic byl jediným námořním hlídkovým letounem na světě, který byl speciálně navržen pro daný úkol a nebyl odvozen od civilního komerčního letadla. V druhé polovině 70. let se vznikla modernizované verze Atlantique 2 (ATL 2), jejíž první let se uskutečnil 8. května 1981 a první sériově vyrobený kus byl do služby ve francouzském námořnictvu zařazen v roce 1989.

Výzbroj letounu Atlantique 2:

V 27 m³ pumovnice nese 3 000 kg nákladu:

  • osm torpéd Mk46 (později nahrazené šesti MU90), příp. kombinace
  • dvě rakety AM-39
  • dvanáct hlubinných pum
  • sonobóje
  • možnost bombardování čtyřmi bombami GBU-12 a GBU-58

Letoun byl původně navržen pro protiponorkový boj, ale je využíván i při záchranných operacích. Byl kupříkladu nasazen i při hledání trosek stroje Airbus A330 letu Air France AF447, který zmizel 1. června 2009 nad Atlantikem při letu z Rio de Jaineira do Paříže.

Pět let od zkázy airbusu Air France: piloti vůbec netušili, co se děje

Kromě jiných operací v Africe byl i součástí vojenské operace Atalanta proti somálským pirátům v roce 2008. Podle dostupných informací nabídlo Německo svůj letoun Atlantique 2 pro pátrací operaci po tragédii trajektu Estonia v září 1994, nicméně tuto službu zastaly zejména vrtulníky a letouny jiných typů.

Vybavení letounu Atlantique 2:

  • detektor magnetických anomálií, schopný detekovat kovovou hmotu ponorky v malých hloubkách.
  • Radar DRAA-10B Iguane, schopný detekovat velmi malé hladinové cíle v okruhu 360°, a to i v rozbouřeném moři. Na vzdálenost cca 60 km je schopen zachytit i periskop ponorky nad hladinou.
  • Systém pro detekci radarového vyzařování ARAR 13, schopný zachytit a identifikovat velmi krátké emise na velké vzdálenosti.
  • Infračervený detektor JIAI-1A Tango (FLIR) umožňující identifikaci hladinových cílů na velké vzdálenosti, ve dne i v noci.
  • DSAX 1 Sadang pro zpracování dat ze sonobójí
  • 6 řetězů SAR (záchranné čluny v přídavných kontejnerech)

Letounu není určen k letu ve vysokých nadmořských výškách a nemá ochranu proti raketám země – vzduch

zdroje: defense.gouv.fr a aviationsmilitaires.net

Sedm pracovních konzolí umožňuje specialistům pod dohledem taktického koordinátora současně spravovat všechny systémy letadla. To vše v součinnosti s pozorovateli v přední prosklené kopuli a v postranních oknech, kteří sledují hladinu pouhým okem či dalekohledem. Kromě služby nad mořskou hladinou je samozřejmě stroj schopný sloužit i jako podpora pozemních operací.

Technické parametry:

  • Délka: 31,70 metrů
  • Rozpětí křídel: 37,50 metrů
  • Výška: 11,10 metrů
  • Pohotovostní hmotnost: 25,5 tuny
  • Maximální rychlost: 350 uzlů / 648 km/h
  • Dostup: až 30 000 stop / 9 150 m
  • Dolet: 14 hodin nebo 4 300 námořních mil / cca 8000 km
  • Posádka: 2 piloti, 2 mechanici a 9 systémových operátorů
  • 2 turbovrtulové motory Rolls Royce Tyne Mk21

zdroj: www.defense.gouv.fr

Drak letadla ATL 2 vyrábí evropské konsorcium SECBAT (Dornier a MBB pro Německo, Dassault-Breguet a Aérospatiale pro Francii, Aeritalia pro Itálii a SABCA-SONACA pro Belgii). Turbovrtulové motory Tyne jsou vyráběny ve spolupráci Velké Británie (Rolls-Royce), Francie (Snecma) a Belgie (FN). V současné době je v aktivní službě 22 strojů francouzského námořnictva.

Vstoupit do diskuse

vydáno 5. listopadu 2025

