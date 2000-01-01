Katedrála sv. Michala v Coventry zničená během náletu v noci ze 14. na 15. listopadu 1940 se stala jedním ze symbolů útoků nacistického Německa proti Británii. Během této noci 515 strojů německé Luftwaffe shodilo na Coventry přes 500 tun bomb. Zahynulo 568 lidí (údaje dodnes nejsou zcela přesné), zraněno jich bylo přes 800.
Autor: volné dílo, ze sbírek Imperial War Museum
Od poloviny 70. let 20. století panovala na základě pamětí F. W. Winterbothama, který byl přímo u luštění německých kódů, teorie, že ministerský předseda Winston Churchill o náletu věděl předem díky prolomení německého kódu Enigma. Z obavy, aby Němci prolomení nezjistili údajně záměrně Coventry nevaroval. Nicméně následné uvolnění tajných dokumentů v dalších letech toto nařčení vyvrátilo. Na snímku Winston Churchill při návštěvě vybombardované katedrály v Coventry v září 1941.
Autor: volné dílo, ze sbírek Imperial War Museum
Během náletu na Coventry bylo zničeno na 4 300 domů, ale útok naštěstí přečkaly beze škod prakticky všechny protiletadlové kryty, ve kterých se skrývalo 33 tisíc lidí. Snímek z 23. listopadu 1940
Autor: Rights Managed / Caters News / Profimedia, Profimedia.cz
„Podle dekódovaných zpráv z Enigmy uložených v britském vládním archivu (Public Records Office, nyní The National Archives) v Kew u Londýna Britové 11. listopadu zachytili depeši o chystané akci s názvem „Měsíční sonáta“. Ve zprávě nebylo přesně uvedeno, kdy se má nálet uskutečnit, a tak analytici špionážní služby MI 6 museli hádat. Podle názvu odhadovali, že by se mohla akce uskutečnit za úplňku (vycházel na zhruba 15. listopadu). Název „sonáta“ naznačoval, že by mohlo jít o operaci sestávající ze tří fází: první vlna bombardérů se zápalnými bombami, další dvě s běžným nákladem,“ uvedl v minulosti jednom ze svých textů pro magazín Technet publicista Karel Pacner.
Autor: Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
Brzy ráno 12. listopadu 1940 Britové zachytili a rozluštili další depeši, podle které se měl chystat nálet na Coventry, Wolverhampton a Birmingham. Ještě 14. listopadu ráno Britové očekávali, že v případě „Sonáty“ půjde s největší pravděpodobností o útok na Londýn, nebo jeho blízké okolí. Na snímku Centrum Coventry po ničivém náletu.
Autor: Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
Snímek z 16. listopadu 1940 zobrazuje zničený městský autobus v centru Coventry.
Autor: TopFoto.co.uk / Topfoto / Profimedia, Profimedia.cz
„Prvek překvapení vyšel Němcům prakticky dokonale. Selhala i snaha o narušení naváděcího systému, který Němci používali, aby vůdčím bombardérům (tzv. „značkařům“) umožnili najít cíle i během nočního bombardování (používal se pro něj název X-Gerät, tedy Přístroj X). Byl na bázi rádiového signálu (respektive několika směrových signálů), který se Britové pokoušeli rušit, bohužel kvůli neúplným informacím a omezením dobového vybavení rušili špatnou frekvenci,“ uvádí publicista Karel Pacner.
Autor: George Rodger / Magnum Photos / Profimedia, Profimedia.cz
Ruiny katedrály v Coventry
Autor: World History Archive / World history archive / Profimedia, Profimedia.cz
Britům se však, podle Pacnera, alespoň podařilo po zapnutí německého navigačního systému zjistit, kam úder bude směřovat. Podle svědectví pamětníků z Coventry, které sesbíral místní historik Rob Orland, místní domobrana, hasiči a další složky systému civilní ochrany dostali varování o náletu kolem páté hodiny večerní, a do služby tak byl povolán i personál, který byl mimo službu.
Autor: George Rodger / Magnum Photos / Profimedia, Profimedia.cz
Příjezd záchranářů, kteří po náletu na Coventry hledali a identifikovali mrtvé v troskách domů.
Autor: George Rodger / Magnum Photos / Profimedia, Profimedia.cz
První požáry se dobrovolným hasičům podařilo dostat pod kontrolu, ale následovaly další přímé zásahy. Následná ohnivá bouře se dostala mimo kontrolu.
Autor: TopFoto / Topfoto / Profimedia, Profimedia.cz
Pošťáka v ulici bez adres zachytil fotograf George Rodger, pozdější zakládající člen slavné agentury Magnum Photos.
Autor: George Rodger / Magnum Photos / Profimedia, Profimedia.cz
Broadgate v centru města Coventry po náletu ze 14. na 15. listopadu 1940. Vyhořelá budova obchodního domu Owen Owen, který byl otevřen teprve v roce 1937.
Autor: sbírka Imperial War Museum, Profimedia.cz
I přes odtajněné dokumenty, které vyvrátily teorii, podle které měl Winston Churchill v zájmu zachování tajemství prolomení německého kódu město Coventry obětoval, někteří dodnes věří v Churchillovu zradu. Na snímku pohled z jiného místa na Broadgate v centru města Coventry.
Autor: Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
Ulice v Coventry po 15. listopadu 1940. V pozadí je věž farního kostela Nejsvětější Trojice.
Autor: sbírka Imperial War Museum, Profimedia.cz
Katedrála v Coventry na ilustraci z roku 1842
Autor: Mary Evans Picture Library / Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
Katedrála v Coventry po německém náletu v noci ze 14. na 15. listopadu 1940
Autor: Public Domain, Profimedia.cz
Letecký pohled na katedrálu v Coventry v roce 1959
Autor: English Heritage / Heritage Images / Profimedia, Profimedia.cz
Současná podoba katedrála v Coventry dodnes připomíná tragické události z listopadu 1940.
Autor: Profimedia.cz