Poslední Avro Lancaster na evropském nebi. Statečný obr pomohl vyhrát válku

Na světě zůstávají jediné dva letuschopné exempláře největšího bombardéru RAF Avro Lancaster. Jeden je v Kanadě a druhý ve Velké Británii. Vidět jej v letu je zážitek a nám se to během léta podařilo. Pokochejte se čtyřmotorovým velikánem, který zásadně ovlivnil vývoj druhé světové války.

S oslavami 80. výročí konce druhé světové války si připomínáme řadu zajímavých a důležitých strojů, které v tomto zatím největším válečném konfliktu v dějinách sehrály svoji úlohu. Avro Lancaster svým majestátním rozpětím křídel 31 metrů nejen symbolicky zastřešuje tehdejší letecké síly RAF.

Něž se ve fotogalerii zaměříme na technickou stránku tohoto letounu, je na místě zmínit několik čísel, která více než přesvědčivě demonstrují jeho historickou důležitost. Jak uvádí britské RAF Museum: „Šest předních leteckých společností spojilo síly a v deseti továrnách rozesetých na dvou kontinentech postavilo celkem 7 377 letadel. V časech vrcholné produkce bylo do výroby Avro Lancasteru zapojeno přes milion sto tisíc mužů a žen, jejichž práce byla rozprostřena napříč více než 920 podniky. Nikdy předtím – ani potom – se do provozu a údržby žádného jiného britského letounu nezapojilo tolik členů ozbrojených sil.“

Avro Lancaster RIAT 2025
Bombardér Avro Lancaster od Battle of Britain Memorial Flight
Bombardér Avro Lancaster od Battle of Britain Memorial Flight
Bombardér Avro Lancaster od Battle of Britain Memorial Flight
27 fotografií

Je na místě zmínit, že průměrná „výdrž“ vysoce spolehlivého a odolného Lancasteru byla 21 operačních letů. Průměrný věk sedmičlenné posádky byl pouhých 22 let, přičemž bombardovací letectvo utrpělo během druhé světové války nejvyšší ztráty ze všech složek britských ozbrojených sil.

Rozbíječi přehrad: Když kvůli Britům teklo Němcům do bot

Ze zmíněných 7 377 vyrobených strojů Avro Lancaster bylo během války ztraceno 3 736 (3 249 v boji a 487 při nehodách na zemi). Do dnešních dnů se v kompletním stavu dochovalo pouze 17 strojů: dva v letuschopném stavu: PA474 provozovaný Battle of Britain Memorial Flight a FM213 z Canadian Warplane Heritage Museum Další dva stoje jsou ve stavu, dovolujícím pojíždění po zemi s funkčními motory.

Hrobníkovi z lopaty. Vylezl za letu na křídlo, aby zachránil ostatní, a zřítil se

Díky neutuchajícímu nadšení spolupracovníků redakce Technetu máme v hlavním článkovém videu výše možnost vidět tento letoun nejen v letu, ale i na startu a přistání. Záběry pochází z letošní letecké show Royal International Air Tattoo (RIAT) ve Fairfordu a z Shuttleworth Summer Air Show v Old Wardenu. Ve fotogalerii si díky knize D.B. Tubbse Bombardér Lancaster připomeneme některé zajímavé technické detaily letounu.

Bombardér Manchester zklamal kvůli motorům, ale dal vzniknout legendě

7. prosince 2022
