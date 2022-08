AČR by mohla dostat německé obrněnce Marder a své BVP-2 poslat Ukrajině

Polsko, které z východoevropských zemí Ukrajině pomáhá zdaleka nejvíce, tlačí zároveň na evropské země i Spojené státy, aby polské armádě techniku zaslanou na východ kompenzovaly. Německo už Polsku před mnoha lety poskytlo za minimální ceny například tanky Leopard 2A4 nebo stíhací letouny MiG-29 z výzbroje bývalého východoněmeckého letectva. Nyní Polsko, které má ve výzbroji tanky Leopard 2A4 a 2A5 (a realizuje modernizační proces Leopard 2PL), požádalo Němce o další tanky Leopard 2 moderních verzí.

Je to s podivem, protože Poláci, kteří se zbavují tanků T-72 a PT-91, uzavřeli v poslední době hned dvě obří objednávky na dva různé typy tanků (korejské K2 a americké M1) a spíše se očekávalo, že bude chtít od německé techniky ve střednědobém horizontu odejít. Možná i proto Christine Lambrechtová, německá ministryně obrany, zaslala svému polskému protějšku Mariuszovi Błaszczakovi dopis o možnostech dodávek vybavení, které má zaplnit mezery po vojenské pomoci poskytnuté Ukrajině Varšavou.

Z informací, které Němci Polákům poskytli, ovšem vyplývá, že jim v hlavních požadavcích nevyhoví. Němci, zjevně i pod dojmem toho, že Polsko hodlá jejich techniku vyměnit za americkou a korejskou (což pro německé výrobce není dobrá reklama), nehodlají Polákům zdarma kompenzovat dodávky na Ukrajinu, ale nabízejí jiné řešení.

Tank Leopard 2 polské armády během cvičení hrotových sil NATO Nobel Jump

Leopard 1

První možností, kterou Němci nastiňují, by bylo převedení tanků Leopard 1 ve „větším počtu“ (odhaduje se na cca 100 kusů) nebo bojových vozidel pěchoty Marder. To se vůči Polákům zdá spíše jako taktika, protože tanky ze 60. let žádá maximálně Ukrajina, ale Polsko, které své ozbrojené síly mohutně modernizuje, by zavedením tohoto typu udělalo ne jeden, ale hned několik kroků zpátky. Totéž se týká BVP Marder, které samo Německo vyřazuje. Polsko totiž realizuje projekt vlastního BVP Borsuk, na který plně spoléhá. Obecně se proto očekává, že obě nabídky Poláci rázně odmítnou.

Druhou možností, kterou Polsku Němci nabízejí, je společný nákup nejmodernějších verzí tanků Leopard 2A7. Společnou větší objednávkou by se snížila jednotková cena. I to je však nabídka jen kosmetická, pokud by Poláci chtěli nové německé tanky k novým americkým a korejským, mohli by si je objednat sami, konečný rozdíl v ceně by jistě nebyl až tak výrazný.

Německá bojová vozidla Marder v litevském Šeštokai (24. února 2017)

Zprávy Süddeutsche Zeitung

Podle prohlášení polského ministra obrany již dříve Polsko dostalo nabídku podobnou té české, a to na darování několika kusů Leopardů 2A4. Každopádně německá reakce pro Polsko jistě bude zklamáním. Němci oficiálně argumentují tím, že potřebují tanky pro Bundeswehr a sami nemají kde brát. I proto sama německá armáda znovu zařazuje tanky Leopard 2A4, které již měla připravené k vyřazení nebo přebudování na mostní nebo ženijní jednotky.

V posledních letech dodala společnost KMW také 12 vozidel Leopard 2A4 Maďarsku (2020). Do České republiky by mělo být převedeno 15 MBT jako takových a podobný počet byl údajně nabídnut také Slovensku, vše v rámci výměny techniky za tu, která ze zmíněných zemí odešla na Ukrajinu. Slovenská reakce je zatím nejasná, na Slovensku se o nabídce vede diskuse.

Podle zpráv z polského tisku však Německo nabízí také bojová vozidla pěchoty Marder. Němci se již dohodli s Řeckem a souhlasili s výměnou části těchto vozidel za bývalá východoněmecká vozidla BMP-1, která by pak byla předána Ukrajině. Poláci přitom zvažují, že by vozidla Marder mohla být zajímavou nabídkou pro sousedy Polska, včetně České republiky nebo Slovenska. Obě země čekají na nově pořízená vozidla CV-90. Pokud by byl Marder použit v roli přechodného vozidla, mohla by Ukrajina obdržet nejen BMP-1, ale také mnohem modernější platformu BMP-2 (BVP-2), kterou oba státy bývalé federace provozují.

Výhody a nevýhody případného zavedení BVP Marder do AČR:

+ uvolnění desítek BVP-2 pro Ukrajinu

+ moderní pozorovací vybavení (termovize)

– slabá výzbroj

– zavedení mezitypu na krátkou dobu

Německé bojové vozidlo pěchoty Marder

Pokud by naše politická reprezentace hodlala poslat i další bojová vozidla na Ukrajinu (a šlo by o BVP-2, kterých máme k dispozici stále desítky), dala by nám německá nabídka (pokud se informace z polských zdrojů potvrdí) smysl.

Na druhou stranu je otázka, zda by se nám vyplatilo na pouhých několik jednotek let zavádět úplně nový bojový systém včetně výcviku, výzbroje a technického zabezpečení. I pokud bychom kvůli krátkodobé výpomoci rezignovali na velké logistické manévry, šlo by o operaci náročnou, a nikoli jen okrajově nákladnou.

Velkou výhodou BVP Marder proti starým československo-sovětským typům, je instalace termovize. Jak potvrdí každý tankista nebo příslušník mechanizované pěchoty, bojové vozidlo s termovizí a bez ní jsou dva úplně jiné světy. Termovize dělá z bojového vozidla, když nic jiného, tak kvalitní průzkumný stroj. BVP-2, které nyní provozujeme, se spoléhají na starší infračervené zářiče, které nejsou tak kvalitní, spolehlivé a jsou velmi demaskující.

Mezi negativa BVP Marder však musíme připomenout pouze 20mm hlavní výzbroj, která je na současném bojišti nedostatečná. I proto se u BVP CV90, která bude AČR nakupovat, uvažuje o rážích od 30 mm výše.

Bojové vozidlo pěchoty BVP-2. Obrněnec CV90 pro testování ve Vyškově (27. dubna 2021)