Šestnáctiletý student zachytil invazi 1968. Snímky ležely 50 let v šuplíku

  8:47
Martinu Preissovi bylo sotva 16 let. Dnes už si přesně nevzpomíná, jak se na Vinohradské třídě ocitl, ale pravděpodobně šel navštívit prarodiče. Dopadlo to však trochu jinak. Bylo 21. srpna 1968 a budoucí lékař vytvořil dramatickou fotoreportáž, která 50 let ležela v šuplíku.
Obrázky zachycují davy přihlížejících Pražanů v okolí Vinohradské ulice i manévry sovětských tanků T-55 mezi hořícími troskami vozidel. V okolí budovy rozhlasu zahynulo toho dne celkem šestnáct občanů. Snímky čekaly  na své zveřejnění 50 let. Až díky projektu magazínu Technet Tankocaching je MUDr. Martin Preiss v roce 2018 poskytl Vojenskému historickému ústavu Praha.

Čelo tankové kolony dorazilo k budově Československého rozhlasu v půl osmé ráno. Krátce poté vytvořili občané mezi rozhlasem a Václavským náměstím barikádu z vozidel a snažili se i vlastními těly zabránit tankům v postupu. Krátce před devátou hodinou umlkli dočasně rozhlasoví hlasatelé. Budovu obsadili sovětští vojáci.

Po padesáti letech jsou vzpomínky na dramatické dny jen útržkovité. „Pamatuji si, že večer dvacátého srpna dávali v televizi film Řeka čaruje. Když skončil, šel jsem spát. V noci mě budily nízko přelétající letouny. Bydleli jsme tehdy v Hálkově ulici kousek od Tylova náměstí. Hodinu po půlnoci mi volal strýc, že nás obsadili Rusové,“ vypráví autor snímků Martin Preiss.

1968

„Chtěl jsem být kameramanem a zajímala mě fotografie. Proto jsem s sebou také často nosil fotoaparát Ljubitěl. Byl to jeden z mála cenově dostupných přístrojů na formát filmu 6 x 6,“ vzpomíná pro redakci Technet.cz Martin Preiss.  

Ráno 21. srpna vzal fotoaparát a vyrazil do města. Mezi desátou a dvanáctou dopoledne se pohyboval kolem Českoslovebského rozhlasu, kde vznikly tyto snímky. Jak sám Preiss říká, už přesně ani neví, proč zrovna na Vinohradskou třídu vyrazil. 

Dosud nepublikované snímky vidělo jen několik příbuzných a syn Martin, který se na rozdíl od tatínka lékaře opravdu stal kameramanem (například Bobule nebo legendární Choking Hazard). Podle oslovených fotografů se snímky vyznačují vysokou dokumentární hodnotou i silným emocionálním nábojem.

Na snímcích je zachycen i tank číslo 212, který vyhořel v Balbínově ulici. Vybuchující munice způsobila smrt čtyř československých občanů: Ivana Laity, Jaroslava Švece, Miroslava Málka a Jaroslava Nováka. Martin Preiss se v tu dobu naštěstí u tanku nevyskytoval. Podrobnosti o tragédii najdete v textu:  Zabil je výbuch ruského tanku v centru Prahy. KSČ ničila životy pozůstalým.

Seriál Přelomové osmičky představuje zajímavé historické události, které se udály v letech končících číslem osm. Od tragického porušení příměří v lednu 1968 ve Vietnamu přes vyhlášení mobilizace v Československu v květnu 1938 až třeba po oblet Měsíce Apollem 8 v roce 1968.

Nejčtenější

22. srpna 2025  15:35

Nepřehlédněte

