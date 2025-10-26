Lovec ponorek Boeing P-8 Poseidon pomáhal hledat Titan i zmizelý let MH370

Specifickou kategorií letounů na letecké show RIAT 2025 v anglickém Fairfordu byly i stroje, představené pod mottem „Eyes in the Skies“, schopné sledovat nejen objekty ve vzdušném prostoru, ale i lodě či plavidla pod hladinou. Zásadním exemplářem je v tomto ohledu vyspělý lovec ponorek Boeing P-8A Poseidon.

S tímto strojem se běžná veřejnost setkává většinou jen ve zprávách o obřích pátracích akcích na moři. Vybavení Boeingu P-8A Poseidon patří mezi to nejvyspělejší, co lze v této oblasti použít, a tak byl nasazen třeba i při pátrání po ponorce Titan, která v červnu 2023 zmizela u vraku Titaniku, či při pročesávání obrovské vodní plochy při neúspěšném hledání letu Malaysia Airlines MH370 na jaře 2014.

Tento letoun na bázi Boeingu 737-800 vypadá velmi nenápadně. Faktem však je, že na jeho palubě je nejen řada vyhledávacího a sledovacího zařízení, obranných systémů, ale i systémy, schopné drtivého úderu.

Boeing P-8 Poseidon (2. května 2020)
Boeing P-8 Poseidon na letecké základně v Keflavíku (13. března 2025)
Boeing P-8 Poseidon na letecké základně v Keflavíku (13. března 2025)
Boeing P-8 Poseidon na letecké základně v Keflavíku (13. března 2025)
Hlídkový P8 Poseidon je vyvinut z civilního stroje Boeing 737.
Poseidon disponuje radarem APY-10 s režimy pro mapování ve vysokém rozlišení, akustickým senzorovým systémem včetně akustických bójí. Dále je na jeho palubě elektrooptický / infračervený vyhledávací systém a další elektronická podpůrná opatření (ESM).

Letoun nese protiponorková torpéda Mk54, která by měl být schopen shodit z výšky až 9 100 metrů, přičemž torpédo je vybaveno systémem HAAWC ALA (High Altitude Anti-Submarine Warfare Weapon Capability Air Launch Accessory), díky kterému doplachtí nad hladinu, tam se „křídel“ zbaví a na padáku dopadne do vody, kde již pracuje jako chytré torpédo, schopné autonomně detekovat, sledovat a útočit na nepřátelské ponorky. Kromě torpéd jsou k dispozici i hlubinné pumy Mk-82.

Torpédo MK 54 bez kitu HAAWC

Výzbroj Poseidonu proti hladinovým cílům zahrnuje i rakety AGM-84D Harpoon, a jak nedávno potvrdil magazín Newsweek, P-8A nyní nese i rakety dlouhého doletu Long Range Anti-Ship Missile (LRASM).

Na rozdíl od předchozího letounu Lockheed Martin P-3 Orion stroj P-8A postrádá detektor magnetických anomálií (MAD), protože je navržen především pro operování ve velkých výškách. Jeho akustický senzorový systém je údajně více efektivní. Nicméně varianta P-8I pro indické námořnictvo je systémem MAD vybavena.

Velmi zajímavou výbavou jsou pak zmíněné akustické bóje, které po shození do vody dokážou vytvořit „síť“ hydrofonů či sonarů (podle typu bóje) a odvysílat polohu či kurz hledané ponorky. Více se o těchto systémech dozvíte v článku Ing. Radka Panchartka:

A TOTO VÍTE? Ponorky jsou nebezpečné. O to více vadí, že se špatně hledají

V současnosti používají letouny Boeing P-8A Poseidon Spojené státy, Indie (P-8I), Austrálie, Nový Zéland, Singapur, Jižní Korea, Norsko a Velká Británie. Připojují se Německo a Kanada.

Historie letounu Boeing P-8A Poseidon MRA 1

Boeing představil dopravní letoun 737 pro krátké a střední dolety v roce 1964, ale počáteční prodeje byly pomalé. Po svém prvním letu 9. dubna 1967 se prodalo pouze 30 původních 737-100, protože letecké společnosti preferovaly větší letadla. Boeing to řešil prodlouženým modelem 737-200, který se stal obrovským úspěchem.

Boeing 737 prošel v průběhu času zásadními modernizacemi, včetně zavedení turbovrtulových motorů CFM56 v roce 1984, které nahradily původní Pratt & Whitney JT8D. V reakci na konkurenci Airbusu A320 uvedl Boeing na trh řadu 737 Next Generation (NG) s novým křídlem, motory FADEC a dalšími vylepšeními. Varianta 737-800 byla vybrána jako základ pro Poseidon, který měl v americkém námořnictvu nahradit Lockheed P-3 Orion.

Vývoj Poseidonu začal v červnu 2004, první let proběhl 25. dubna 2009. Počáteční operační schopnosti u amerického námořnictva dosáhl 29. listopadu 2013 a od té doby byl dodán americkému námořnictvu, indickému námořnictvu a australskému královskému letectvu.

Ve Spojeném království byla v roce 2010 zrušena modernizace námořních hlídkových letounů Nimrod MRA.Mk 4, čímž Spojené království zůstalo bez letadel pro dálkové hlídkování. V rámci projektu Seedcorn cvičil personál RAF se spojeneckými silami, aby si udržel dovednosti, dokud revize obrany v roce 2015 neschválila nákup devíti letounů Poseidon. Tato letadla, která operují z letecké základny RAF Lossiemouth od roku 2020, nyní slouží ve specializovaných letkách.

zdroj: www.raf.mod.uk

