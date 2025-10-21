Boeing E-7 Wedgetail. Budoucí evropské „oči“ pomáhají na ruské hranici

Ruské drony Gerbera v Polsku či narušení estonského vzdušného prostoru ruskými letouny MiG-31 – v obou případech vzlétl i australský letoun E-7 A Wedgetail. Moderní nástupce dosluhujících strojů Boeing E-3D (AWACS) představuje současnou špičku letounů včasné výstrahy a řízení, které se pod mottem „Eyes in the Skies“ uvedly na letošní letecké show RIAT.

45 letů během posledních tří měsíců absolvoval australský letoun včasné výstrahy a řízení Boeing E-7A Wedgetail, aby monitoroval ruské aktivity ve vzdušném prostoru na východní hranici NATO, uvádí australský web ABC News. Jen polovina z nich byla byla rutinní monitorovací mise. V ostatních případech šlo o reakci na aktivitu Ruska. Kromě již zmíněného narušení estonského vzdušného prostoru to byla i noc 28. září, kdy Ukrajina zažívala jeden z nejhorších ruských dronových útoků od počátku invaze. Australany následně vystřídal turecký stroj Boeing E-7.

Letoun s charakteristickou „ploutví“ na hřbetě postupně nahradí „ten s talířem“, neboli Boeing E-7A Wedgetail postupně zaujme místo Boeingu E-3D. Důležitou roli sehrál Wedgetail i v rámci tematické skupiny nazvané „Eyes in the Skies“ na letošní The Royal International Air Tattoo (RIAT) ve Fairfordu.

V současnosti jde o nejmodernější letoun včasné výstrahy a řízení. Je postaven na platformě Boeingu 737-700 a zatím jej využívá Austrálie, Turecko a Jižní Korea. Velká Británie má začít využívat tři stroje počínaje rokem 2026. Do roku 2035 (s prvním postupným nasazením již od r. 2031) by však měl tento letoun plně nahradit současné letouny Boeing E-3D ve flotile letounů včasné výstrahy a řízení NATO.

Boeing E-7A Wedgetail

Korejský E-7 dodaný v rámci programu Peace Eye

Délka: 33.6m

Výška: 12.6m

Rozpětí:34.3m

Max. vzletová hmotnost: 77,565 kg

Pohonné jednotky: 2 x CFM International CFM56-7

Dolet: 7,040 km

Dostup: 12 500 m

Maximální rychlost: 955 km/h

Cestovní rychlost: 760 km/h

Posádka:

Pilot

Co-pilot

Operátoři leteckých soubojů

analytici letecké elektroniky

Vybavení:

Multi-role electronically scanned array (MESA) radar s dosahem překračujícím 400 km

Prostředky vlastní ochrany elektronického boje

Komunikační systémy včetně:

HF

VHF

UHF

Link-11

Link-16

UHF SATCOM

ICS

zdroj: www.airforce.gov.au

Zájem o tyto stroje mají i Spojené státy, což je podle webu Aerotime historický okamžik: „Od té doby, co americká námořní pěchota v 70. letech koupila Hawker Siddeley Harrier, Velká Británie nedodala Washingtonu kompletní vojenský letoun, a to navzdory svému partnerství Tier 1 v programu F-35.“

Tři letouny obsáhnou nebe nad střední Evropou. Bystrozraký Boeing E-3A

I když je také potřeba zmínit, že budoucí dodávka 26 Wedgetailů do roku 2032 se dostala obrazně řečeno do turbulencí, neboť Trumpova administrativa zapochybovala o bojové výdrži těchto velkých strojů v současné podobě vedení války. „Místo toho upřednostňují přesun investic do vesmírných sledovacích platforem, jako je Air Moving Target Indicator (AMTI), doplněný menším a méně zranitelným E-2D Advanced Hawkeye,“ dodává web Aerotime.

29. září 2023

