45 letů během posledních tří měsíců absolvoval australský letoun včasné výstrahy a řízení Boeing E-7A Wedgetail, aby monitoroval ruské aktivity ve vzdušném prostoru na východní hranici NATO, uvádí australský web ABC News. Jen polovina z nich byla byla rutinní monitorovací mise. V ostatních případech šlo o reakci na aktivitu Ruska. Kromě již zmíněného narušení estonského vzdušného prostoru to byla i noc 28. září, kdy Ukrajina zažívala jeden z nejhorších ruských dronových útoků od počátku invaze. Australany následně vystřídal turecký stroj Boeing E-7.
Letoun s charakteristickou „ploutví“ na hřbetě postupně nahradí „ten s talířem“, neboli Boeing E-7A Wedgetail postupně zaujme místo Boeingu E-3D. Důležitou roli sehrál Wedgetail i v rámci tematické skupiny nazvané „Eyes in the Skies“ na letošní The Royal International Air Tattoo (RIAT) ve Fairfordu.
V současnosti jde o nejmodernější letoun včasné výstrahy a řízení. Je postaven na platformě Boeingu 737-700 a zatím jej využívá Austrálie, Turecko a Jižní Korea. Velká Británie má začít využívat tři stroje počínaje rokem 2026. Do roku 2035 (s prvním postupným nasazením již od r. 2031) by však měl tento letoun plně nahradit současné letouny Boeing E-3D ve flotile letounů včasné výstrahy a řízení NATO.
Boeing E-7A Wedgetail
Délka: 33.6m
Výška: 12.6m
Rozpětí:34.3m
Max. vzletová hmotnost: 77,565 kg
Pohonné jednotky: 2 x CFM International CFM56-7
Dolet: 7,040 km
Dostup: 12 500 m
Maximální rychlost: 955 km/h
Cestovní rychlost: 760 km/h
Posádka:
Pilot
Co-pilot
Operátoři leteckých soubojů
analytici letecké elektroniky
Vybavení:
Multi-role electronically scanned array (MESA) radar s dosahem překračujícím 400 km
Prostředky vlastní ochrany elektronického boje
Komunikační systémy včetně:
HF
VHF
UHF
Link-11
Link-16
UHF SATCOM
ICS
Zájem o tyto stroje mají i Spojené státy, což je podle webu Aerotime historický okamžik: „Od té doby, co americká námořní pěchota v 70. letech koupila Hawker Siddeley Harrier, Velká Británie nedodala Washingtonu kompletní vojenský letoun, a to navzdory svému partnerství Tier 1 v programu F-35.“
I když je také potřeba zmínit, že budoucí dodávka 26 Wedgetailů do roku 2032 se dostala obrazně řečeno do turbulencí, neboť Trumpova administrativa zapochybovala o bojové výdrži těchto velkých strojů v současné podobě vedení války. „Místo toho upřednostňují přesun investic do vesmírných sledovacích platforem, jako je Air Moving Target Indicator (AMTI), doplněný menším a méně zranitelným E-2D Advanced Hawkeye,“ dodává web Aerotime.
