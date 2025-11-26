Stroje E-7 Wedgetail jsou upravené dopravní Boeingy 737. Původně vznikly pro Austrálii. Odráží se to v jejich názvu. Wedge-tailed eagle je česky orel klínoocasý. Tento dravý pták se dá potkat právě na nejmenším ze sedmi kontinentů, případně přilehlých ostrovech, jako je Tasmánie nebo Nová Guinea. Letadla E-7 plní funkci označovanou jako AEW&C (Airborne early warning and control, včasné varování a kontrola ze vzduchu).
Hodně lidí o těchto strojích mluví jako o AWACS (Airborne Warning and Control System, vzdušný systém varování a kontroly.) Tato zkratka se ovšem používá jen pro konkrétní baterii senzorů. Funguje jen na dvou typech letadel. Jsou to americký Boeing E-3 Sentry a japonský E-767.
Nejdůležitější součástí výbavy letounů AEW&C je jejich rozměrný radar. Na starších typech jako E-3 Sentry se jeho anténa za letu otáčí. Modernější stroje už se však bez pohyblivé antény obejdou. Je to i případ Wedgetailu.
Používají výkonný přístroj s aktivním elektronickým skenováním. Ten se skládá z množství menších antén. K nasměrování paprsku proto nemusí sám rotovat.
Radar na hřbetě E-7 je masivní. Ovlivňuje aerodynamické vlastnosti stroje. Letoun musí kvůli němu mít oproti běžným dopravním Boeingům 737 navíc ještě dvojici rozměrných kýlových ploch na spodní části trupu.