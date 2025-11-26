Země NATO ruší plány na nákup radarových letounů E-7. Může za to Hegseth

Radek John
Nizozemské ministerstvo obrany vydalo zprávu, podle níž se Severoatlantická aliance vzdává plánu na nákup letadel včasné výstrahy z nabídky Boeingu. Souvisí to s americkým rozhodnutím z letošního léta opustit program.
Část 1/5

Stroje E-7 Wedgetail jsou upravené dopravní Boeingy 737. Původně vznikly pro Austrálii. Odráží se to v jejich názvu. Wedge-tailed eagle je česky orel klínoocasý. Tento dravý pták se dá potkat právě na nejmenším ze sedmi kontinentů, případně přilehlých ostrovech, jako je Tasmánie nebo Nová Guinea. Letadla E-7 plní funkci označovanou jako AEW&C (Airborne early warning and control, včasné varování a kontrola ze vzduchu).

Hodně lidí o těchto strojích mluví jako o AWACS (Airborne Warning and Control System, vzdušný systém varování a kontroly.) Tato zkratka se ovšem používá jen pro konkrétní baterii senzorů. Funguje jen na dvou typech letadel. Jsou to americký Boeing E-3 Sentry a japonský E-767.

Australský E-7A Wedgetail
Boeing 737-7ES Wedgetail (1. ledna 2017)
Letoun E-7A Wedgetail (29. dubna 2022)
Letoun E-7A Wedgetail (29. dubna 2022)
Královské australské letectvo prezentuje projekt The Wedgetail
32 fotografií

Nejdůležitější součástí výbavy letounů AEW&C je jejich rozměrný radar. Na starších typech jako E-3 Sentry se jeho anténa za letu otáčí. Modernější stroje už se však bez pohyblivé antény obejdou. Je to i případ Wedgetailu.

Používají výkonný přístroj s aktivním elektronickým skenováním. Ten se skládá z množství menších antén. K nasměrování paprsku proto nemusí sám rotovat.

Radar na hřbetě E-7 je masivní. Ovlivňuje aerodynamické vlastnosti stroje. Letoun musí kvůli němu mít oproti běžným dopravním Boeingům 737 navíc ještě dvojici rozměrných kýlových ploch na spodní části trupu.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte zkratky týkající se počítačů?

Klávesové zkratky zrychlí práci na počítači.

Mluva „ajťáků“ se někdy může zdát jako šifrovaný hovor plný zkratek. U některých si běžný uživatel počítače může být jistý co znamenají, jiné mohou znít záhadněji. Vyzkoušejte si, jak jste na to vy?

Luxusní Ghan i opuštěná Curdimurka ve velké železniční galerii od protinožců

The Ghan

Zážitkový vlak Ghan je jedním z nejslavnějších vlaků světa. Přibližme si trochu tento luxus na dvojkolích prostřednictvím bohaté fotogalerie. Podíváme se přitom i do historie, kdy vlaky Ghan byly...

Vrtulníků s překrývajícími se rotory moc nevzniklo. Americké se proslavily

Kaman K-Max

Nejpočetnějším vrtulníkem s překrývajícími se rotory byl americký Huskie od firmy Kaman. Osvědčil se především při záchraně sestřelených letců a dalších nešťastníků za války ve Vietnamu, kde se mu v...

Těžký stroj na krátké dráze nezastavil. 48 let od tragédie letu TAP 425

Utržený ocas letounu Boeing zůstal ležet na mostě. Náraz odtrhl křídlo i...

Vysoká rychlost i hustý déšť stály za havárií zánovního třímotorového Boeingu 727. Od katastrofy, jež o život připravila 131 cestujících a byla až do roku 1989 nejhorší v dějinách Portugalska, dnes...

Velké výpadky na internetu. Problémy hlásila třeba síť X nebo ChatGPT

Problémy internetových služeb

Řada internetových služeb v úterý nebyla dostupná a hlásila problémy s blokováním stránek, které byly způsobeny službou Cloudflare, jež mimo jiné slouží k ochraně stránek před různými typy útoků.

Pilotovací teodolit dokázal určit rychlost a směr větru v různých výškách

Znát rychlost a směr proudění vzduchu v různých výškových hladinách je velmi cenný údaj zvlášť pro plánování letu balonů. Unikátním nástrojem je tzv. pilotovací teodolit z depozitáře Vojenského...

26. listopadu 2025

POZOR VLAK: Sledovali jsme náročnou opravu Zubačky v extrémním terénu

153. díl magazínu POZOR VLAK

Strmé svahy Jizerských hor, syrový horský vzduch a práce, která se nezastavila ani na okamžik. Obnova ozubnicové tratě Tanvald–Kořenov patřila k nejodvážnějším projektům posledních let a vyžadovala...

26. listopadu 2025

Země NATO ruší plány na nákup radarových letounů E-7. Může za to Hegseth

Australský E-7A Wedgetail

Nizozemské ministerstvo obrany vydalo zprávu, podle níž se Severoatlantická aliance vzdává plánu na nákup letadel včasné výstrahy z nabídky Boeingu. Souvisí to s americkým rozhodnutím z letošního...

26. listopadu 2025

Proč je polární záře vidět častěji a dál na jih? Slunce se po 11 letech přepóluje

Unikátní polární záře byla k vidění i v České republice. (12. listopadu 2025)

Podle jedné legendy jsou to odrazy světla od štítů bojovných valkýr, podle jiné putující duše a podle finské jsou to jiskry od ocasů polárních lišek, když se otírají o hory. Dnes už všichni vědí, že...

25. listopadu 2025

Microsoft připravuje verzi Windows na zatím neuvedené čipy

Novinka Samsungu s čipem Snapdragon X Elite se jmenuje Galaxy Book4 Edge.

Společnost Microsoft se poprvé chystá vydat speciální aktualizaci pro Windows 11, která bude určena specificky pro jeden druh procesoru. Připravovaná verze platformě „Bromine“ navíc umožní vstup...

25. listopadu 2025

Nikdo nic nechce? Kde hledat inspiraci na vánoční dárky pro kutily, gamery i babičku

Advertorial
Inspirace na vánoční dárky pro celou rodinu

Vánoční atmosféra je tady. S ní však přichází i každoroční dilema: co koupit těm, kteří tvrdí, že „nic nepotřebují“ nebo „nechtějí“? Pod stromečkem ale přece dárky nesmějí chybět! Kam pro inspiraci?...

25. listopadu 2025

Vrtulníků s překrývajícími se rotory moc nevzniklo. Americké se proslavily

Kaman K-Max

Nejpočetnějším vrtulníkem s překrývajícími se rotory byl americký Huskie od firmy Kaman. Osvědčil se především při záchraně sestřelených letců a dalších nešťastníků za války ve Vietnamu, kde se mu v...

25. listopadu 2025

To se před Vánocemi nehodí. Ceny pamětí letí raketově vzhůru, může za to AI

Nové operační paměti mohou stát brzo balík.

Ceny pamětí pro počítače, notebooky a telefony letí vzhůru. AMD kvůli tomu možná přibrzdí výrobu některých grafických karet a Nvidia možná odloží či zruší chystané modely RTX5000 ve verzi Super. A...

24. listopadu 2025  17:13

Vybrat pořad trvá v průměru čtvrt hodiny. Stream tak raději někteří opustí

Díky platformě Samsung Smart TV s operačním systémem Tizen můžete streamovat...

Až půl hodiny může trvat zájemcům o sledovaní výběr obsahu na streamovacích platformách, ukázal průzkum mezi českými diváky. Průměr je šestnáct minut. Někteří po chvíli hledání vzdají a jdou se...

24. listopadu 2025  9:41

Jak rozpoznat AI obrázky, opravit zařízení a obnovit smazané soubory

Ilustrační foto - notebook

Ne všechno musí řešit IT odborník. Někdy místo fabulování stačí pomoc, jindy nejstarší trik nebo malý trik s Googlem, případně s prohlížečem. Přinášíme šest technických hacků, díky kterým si poradíte...

24. listopadu 2025

Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku

Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....

Prvotní mateřské mléko jako zázračný doplněk stravy? Vědci mají o kolostru jasno

Premium
ilustrační snímek

Opravdu platí o fitness nápojích obsahujících kolostrum čili mlezivo, že „kudy tečou, tudy léčí“? Není to jen další z hloupých módních výstřelků rádoby zdravé výživy? Podívejme se na toto „tekuté...

24. listopadu 2025

Testy elektromagnetických katapultů. Místo letadel zatím urychlují vozíky

Největší americká letadlová loď USS Gerald R. Ford míří k venezuelským břehům....

V americkém námořnictvu dosud roztahuje startující letadla hlavně pára. Už jí však zvoní hrana. Pomalu ustupuje novému systému.

23. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.