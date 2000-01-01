náhledy
První víkend v září se v anglickém Duxfordu konala velká letecká show na počest 85. výročí Bitvy o Británii a 80. výročí ukončení druhé světové války. Dnes již civilní letiště v Duxfordu je jakousi „mekkou“ leteckých akcí v souvislosti s tzv. warbirdy – historickými válečnými letadly zejména z druhé světové války. Na fotografii: Westland Lysander Mk.I
Autor: Pavel Barták
Tradice leteckých dnů válečných letadel je ve Velké Británii rozšířená na mnoha místech, a mezi nejpopulárnější patří právě Duxford nedaleko známého univerzitního města Cambridge.
Autor: Pavel Barták
Americký útočný letoun A-26C Invader
Autor: Pavel Barták
Letecká show v Duxfordu měla výraznou českou stopu. Leteckého dne se zúčastnil stíhací letoun Hawker Hurricane Mk.II z leteckého muzea Točná, který pilotoval Jiří Horák
Autor: Pavel Barták
Akce se zúčastnili i těžké čtyřmotorové bombardéry – americký B-17G Flying Fortress a anglický Avro Lancaster. Oba dva typy byly páteřními letouny bombardovacích svazů amerických a anglických perutí. Na snímku: B-17G Flying Fortress
Autor: Pavel Barták
Hispano HA-1112 Buchón (španělská verze Messerschmittu Bf 109, s motorem Rolls-Royce Merlin)
Autor: Pavel Barták
Americká stíhačka z počátku druhé světové války Grumman F4F Wildcat, která v podstatě jako první operovala z letadlových lodí.
Autor: Pavel Barták
B-17G Flying Fortress „Memphis Belle“
Autor: Pavel Barták
Leteckého dne se zúčastnily stíhací letouny Hurricane a Spitfire v úctyhodných počtech a v různých verzích. Na snímku finále a vyvrcholení leteckého dne – společná formace 15 letounů Spitfire + 8 letounů Hurricane
Autor: Pavel Barták
Fairey Swordfish Mk.I. Letoun Swordfish se mimo jiné výrazně podílel na potopení německé bitevní lodi Bismarck.
Autor: Pavel Barták
Curtis P-40F Warhawk
Autor: Pavel Barták
B-17G Flying Fortress
Autor: Pavel Barták
Mezi zajímavé letouny patřily také dvoumotorové bombardéry lehčí kategorie Blenheim a Avro Anson z počátku druhé světové války. Na snímku: Bristol Blenheim Mk.IF
Autor: Pavel Barták
Hawker Hurricane Mk.II
Autor: Pavel Barták
Letiště Duxford bylo založeno již v roce 1912 jako vojenské letiště, prošlo si oběma světovými válkami, a teprve v pozdějších letech se stalo centrem airshow warbirdů. Na snímku: Supermarine Spitfire Mk.I
Autor: Pavel Barták
Přelet formace letounů Hawker Hurricane
Autor: Pavel Barták
Supermarine Spitfaire Mk.I
Autor: Pavel Barták
CA-13 Boomerang (australská konstrukce, replika na bázi T-6 Texan)
Autor: Pavel Barták
B-17G Flying Fortress v letu
Autor: Pavel Barták
Curtiss Hawk 75 (exportní verze P-36)
Autor: Pavel Barták
V Duxfordu se krom warbirdů představil i NH90 (SAR demo Belgien), víceúčelový vrtulník střední kategorie vyráběný v kooperaci několika evropských států.
Autor: Pavel Barták
Bylo možné vidět i těžké americké dálkové stíhačky P-47D Thunderbolt…
Autor: Pavel Barták
… nebo P-51D Mustang.
Autor: Pavel Barták
Letecké show se také zúčastnila řada poválečných warbirdů, jako proudová stíhačka F86 Sabre v kanadské verzi.
Autor: Pavel Barták
P-51D Mustang
Autor: Pavel Barták
Námořní letouny byly vedle dvouplošníku Swordfish zastoupeny i americkým létajícím člunem PBY-5A Catalina.
Autor: Pavel Barták
Hawker Hurricane Mk.II
Autor: Pavel Barták
Canadair CL13 Sabre Mk.6 (kanadská verze americké stíhačky F-86 Sabre)
Autor: Pavel Barták
Britská proudová stíhačka De Havilland DH100 Vampire
Autor: Pavel Barták
Americký cvičný letoun AT-6C Harvard
Autor: Pavel Barták
Dvoumotorový lehký bombardér Avro Anson Mk.I ze sbírky RAF Station Czechoslovakia z Podhořan, který pilotovala posádka pod vedením Richarda Santuse.
Autor: Pavel Barták
Avro Anson Mk.I
Autor: Pavel Barták
Avro Anson Mk.I
Autor: Pavel Barták
Těžký námořní vrtulový stíhač Hawker Fury FB.11 (verze Sea Fury) již z období krátce po válce.
Autor: Pavel Barták
PBY-5A Catalina
Autor: Pavel Barták
Avro Lancaster
Autor: Pavel Barták
Avro Lancaster
Autor: Pavel Barták