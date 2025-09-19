|
Letecký svátek v Duxfordu připomněl konec války i Bitvu o Británii
Dny NATO 2025
Letošní jubilejní Dny NATO se konají 20. a 21. září 2025 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.
Nejvíc mě baví ta radost, když přijde s modelem malý kluk a je nadšený
Ve světě modelů se pohybuje přes tři desítky let, během kterých sleduje vývoj tohoto kdysi tak hojně rozšířeného hobby. Čím si modelářství prošlo a kam se dostalo dnes? Kdo jsou dnešní modeláři?...
KVÍZ: Víte, co pro vás znamená říjnový konec Windows 10?
Už příští měsíc přijde poslední aktualizace na operační systém Windows 10. Pak si musí uživatelé vybrat některou z cest, která jejich počítače a notebooky ochrání i nadále. Vyzkoušejte si v našem...
Tato věc by nám mohla sebrat mobily z rukou. A možná se nám to i bude líbit
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Skloněné hlavy zírající na svítící displeje obrazovek mobilního telefonu se již staly všeobecnou součástí veřejného prostoru, i s neblahými důsledky, které to přináší. Vedle negativních zdravotních...
Praha zažije elitu britského Královského letectva. Toto dokážou Red Arrows
Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří...
LCD televizory čeká velký skok v kvalitě obrazu, viděli jsme prototypy
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) LCD televizor s nejlepším obrazem zatím viděli jen vybraní novináři, v nenápadném salonku historické budovy berlínského výstaviště. Barevný prostor, jasový výkon, pozorovací úhly – jak máme ve zvyku...
Před 49 lety narazil boeing do hory. Dodnes jde o nejhorší nehodu v Turecku
Kopilot letu Turkish Airlines 452 udělal ve tmě chybu a pokusil se přistát mimo letiště. Náraz zánovního Boeingu 727 do skalního masivu nepřežilo všech 154 lidí na palubě. Dodnes jde o nejhorší...
První víkend v září se v anglickém Duxfordu konala velká letecká show na počest 85. výročí Bitvy o Británii a 80. výročí ukončení druhé světové války. Dnes již civilní letiště v Duxfordu je jakousi...
Herec Jan Skopeček byl mistrem malých rolí, prošel si dvěma koncentráky
Ve filmu a v televizi vytvořil Jan Skopeček, který se narodil přesně před 100 lety, více než stovku spíše menších rolí, byl trefným představitelem různých komorníků či kverulantů. Diváci jej znají z...
Zuckerberg a Ray-Ban ukázali nové chytré brýle. Součástí je i náramek
Společnost Meta, která vlastní například Facebook či Instagram, začíná prodávat své chytré brýle, jejichž prototyp ukázala již loni. Ve spolupráci se značkou Ray-Ban je začnou nabízet za necelých 800...
Symbol Red Arrows. Letoun Hawk se nejprve povedl a potom proslavil
Na strojích Hawk létá slavná akrobatická skupina RAF Red Arrows a také akrobatické skupiny dalších uživatelů. Tento britský cvičný proudový letoun se poprvé vznesl 21. srpna 1974. Dosud bylo vyrobeno...
Šéf z Volva: Ojetá elektroauta budou menší risk než diesely. Akumulátory jsme podcenili
Akumulátory jsou zásadní a nejvíce diskutovanou součástí elektricky poháněných vozidel. Povídali jsme si o nich s Bartem Pylem, který ve společnosti Volvo řeší jejich životní cyklus a zákaznické...
Jídlo v Karlíně přiveze zákazníkům domů robot. Foodora otestuje autonomní vozítka
Firma Foodora plánuje v Thámově ulici a okolí v pražském Karlíně testovat autonomní vozítka pro rozvoz jídla. Záměr v minulých dnech posvětila dopravní komise Prahy 8. Mediální zástupkyně Foodory...
Pomáhal testovat německé válečné letouny. Letecký G-metr zapisoval přetížení
V tomto díle seriálu Poklady z depozitáře se zaměříme na speciální záznamové zařízení, které mělo důležitou roli při leteckém vývoji. Jde o záznamník přetížení německé výroby z roku 1939.
František Chábera se stal stíhacím esem. Komunisté mu zatápěli víc než nacisté
Výtečný pilot František Chábera bojoval víceméně od začátku války v řadách francouzského letectva, pokračoval v RAF a svou válečnou dráhu zakončil na východní frontě při ostravské operaci. A jak se...
Těžká volba v klání perel. Takto dopadlo 2. kolo soutěže Příběh mého modelu
Zvykli jsme si na ně. Zajímavé soutěžní mikropříběhy propracovaných modelů, které mnohdy vytáhly na světlo světa pozoruhodný příběh, jsme na Technetu četli od poloviny června do začátku září. První...
Nastavte si ve Windows 11 více soukromí, delší výdrž nebo tmavý režim
Windows 11 i moderní browsery nabízejí skryté funkce, které usnadní práci i ochrání soukromí. Podívejte se na to, jak vypnout automatické ukládání dokumentů do cloudu, používat telefon jako...