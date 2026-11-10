„Přišlo mi to prostě šílené, že jsme o tom vůbec uvažovali,“ popsal generál John Rafferty z americké armády své první setkání s výškovými balóny na webu The War Zone (TWZ). Stříbřité sféry plněné plynem mohou v době výkonných bezpilotních letadel těžších než vzduch a levných satelitů na první pohled opravdu působit jako záležitost minulého století. Zdání ale klame.
Návrháři všelijakých vojenských technologií se k balónům vracejí. I z Raffertyho se stal jejich zastánce. Řeč je teď hlavně o aerostatech pohybujících se pásmu mezi zhruba 18 a 30 kilometry.
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Pro srovnání: Běžné horkovzdušné balóny si obvykle vystačí s pásmem 500 až 700 metrů, i když mohou vystoupat i nad kilometr. Linková letadla létají do čtrnácti kilometrů. Operační prostředí moderních výškových balónů spadá do vrstvy plynného obalu naší planety označovaného jako stratosféra.
Na rozdíl od nižšího patra zvaného troposféra, v němž trávíme své životy my lidé, v ní teplota stoupá se vzdáleností od zemského povrchu. Pohybuje se mezi −45 a −75 stupni Celsia. Balón plněný horkým vzduchem by v takovém prostředí byl nepraktický. Běžně se proto používá vodík nebo helium.
Výška poskytuje stratosférickým balónům vynikající výhled. Jejich užitečný náklad proto tvoří všelijaká elektronika. Jaká přesně je, se odvíjí od konkrétního využití. Nabízí se jich celá řada.