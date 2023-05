VIDEO: Takto nyní vypadají boje u Bachmutu. Místo města bahno zákopů

Na videu, které získala naše redakce, jsou zachyceny boje o poslední bachmutské sídliště. Jde o čečenské bojovníky z praporu šejcha Mansúra, kteří bojují proti Rusku na straně Ukrajiny. Jejich boj o Bachmut popsal v tomto článku už loni v prosinci spolupracovník iDNES.cz Tomáš Kolařík.

„Bojujeme ve městě. Na vzdálenost třicet, čtyřicet metrů. Zaútočíme, zlikvidujeme odpor, vyčistíme území od nepřátel – a tak to děláme už půl roku. Rusové posílají každý den nové, nezkušené vojáky. Vlnu za vlnou. Ale my bráníme území, které dobře známe, a to je naše velká výhoda,“ popisoval v bunkru pod centrem Bachmutu tehdejší situaci velitel jménem Muslim.

Tomáš Kolařík je s bojovníky neustále v kontaktu a nová videa zachycují, jak se tato jednotka postupně přesunula z městské zástavby do rozbahněných příměstských oblastí.