Právě končící rok 2025 byl rokem mnoha důležitých výročí konce druhé světové války. V lednu uběhlo 80 let od konce bitvy v Ardenách. Připomeňme si tento zoufalý pokus Hitlera, zvrátit vývoj mohutnou protiofenzívou v mrazivých kulisách Arden, na méně známých fotografiích nejen Národního archivu Spojených států. Na snímku ženisté, kteří míjí zničený německý protiletadlový tank cestou na frontu u Compogne v Belgii. 15. ledna 1945
První tank amerického tankového praporu míjí zničený německý tank na silnici z Bastogne do Houffalize v Belgii. 15. ledna 1945
Hlídka 94. divize míří do lesů před Siegfriedovou linií v Nochernu v Německu. 16. ledna 1945
Němečtí chlapci v uniformách v sektoru řeky Sauer v Německu. 18. ledna 1945
Sněhové bouře ve Wanne v Belgii. 19. leden 1945
Fotografie seržanta Williama Showerse z Benezettu v Pensylvánii, jak čistí sníh z komory svého 57mm protitankového kanónu v lese poblíž Courtilu v Belgii. 21. leden 1945
Mrtví němečtí vojáci ležící na místě, kde padli, v Hindenburgu v Belgii. 21. ledna 1945
Tank Tiger byl zneškodněn tanky 6. obrněné divize. Moinet v Belgii. 23. ledna 1945
Seržant William Phelps ze San Antonia v Texasu, tankista 42. tankového praporu, si ve Steinbachu v Belgii opravuje bojové oblečení. 23. ledna 1945
Němečtí důstojníci byli mezi prvními zajatci, které zajala 7. obrněná divize během svého postupu na St. Vith v Belgii. 23. ledna 1945
Když vojáci 1. armády zajali v belgickém Bütgenbachu německého zdravotníka, neuniklo jim, že má na opasku dvě americká pouzdra na dalekohled, ve kterých nosil materiál. 24. ledna 1945
7. obrněná divize se připravuje k postupu poté, co poskytla dělostřeleckou podporu pěchotě v bitvě o vyvýšené místo poblíž St. Vithu v Belgii. 25. ledna 1945
Příslušníci 166. ženijního pluku používají mechanické rozmetadlo k posypávání zasněžených silnic poblíž Wiltzu v Lucembursku. (Povšimněte si mazaného využití nápravového diferenciálu.) 24. ledna 1945
Převrácený německý tank slouží vojákům 102. pěší divize jako most přes potok poblíž Brachelenu v Německu. 26. ledna 1945
Maskovaní muži ze 406. pluku pečlivě prohledávají město Brachelen v Německu a pátrají po německých odstřelovačích. 26. ledna 1945
Pěšáci 3. obrněné divize postupují pod dělostřeleckou palbou v Pont-Le-Ban v Belgii. 15. ledna 1945
Americký bombardér B-17 po nouzovém přistání poblíž Remagne v Belgii. 13. ledna 1945
Ženisté 26. divize se po krátké pěchotní misi vracejí ke svým běžným úkolům. Belgie, 15. ledna 1945
Dva výsadkáři postupují zasněženou zalesněnou částí poblíž Henumontu v Belgii. 14. ledna 1945
Setkání dvou jednotek 84. divize v opuštěném mlýně poblíž řeky L’Ourt v Belgii. 15. ledna 1945
Německé jednotky SS s 1. tankovou divizí kontrolují dálniční značku na křižovatce v Ardenách. Jeden z cílů na značce, Malmedy, se stal místem nacistického masakru 84 odzbrojených amerických válečných zajatců v bitvě v Ardenách. Záběr z pořízeného německého filmu. Přibližně 10.–17. prosince 1944.
Autor: Everett / Profimedia, Profimedia.cz
Německý voják během protiofenzívy v Ardenách v roce 1944
Autor: Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
Němečtí pěšáci během protiofenzívy v Ardenách
Autor: Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
Němečtí pěšáci procházejí kolem opuštěného amerického průzkumného vozidla během své protiofenzívy v Ardenách
Autor: Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
Německá tanková jednotka se v noci choulí kolem ohně v belgických Ardenách
Autor: Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
Američtí vojáci nakládají tělo jedné z obětí masakru v Malmedy (17. prosince 1944). Během bitvy v Ardenách bylo příslušníky 1. tankové divize SS Leibstandarte Adolf Hitler zavražděno přes osmdesát amerických válečných zajatců.
Autor: Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
Složitá manipulace s vojenskou technikou v rozbláceném terénu
Autor: Photo12/Archives Snark, Photo 12 / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Němečtí vojáci kradou padlým americkým vojákům boty a teplé oblečení.
Autor: Mediadrumimages/AnthonyTucker-Jo / Media Drum World / Profimedia, Profimedia.cz
Místo masakru amerických zajatců příslušníky 1. tankové divize SS u Malmedy
Autor: Mediadrumimages/AnthonyTucker-Jo / Media Drum World / Profimedia, Profimedia.cz
Promrzlí vojáci stojí frontu na polní dávky.
Autor: Mediadrumimages/AnthonyTucker-Jo / Media Drum World / Profimedia, Profimedia.cz
Místní obyvatelé shlížejí na převrácený německý tank Panther.
Autor: Mediadrumimages/AnthonyTucker-Jo / Media Drum World / Profimedia, Profimedia.cz
Padlý německý voják
Autor: Mediadrumimages/AnthonyTucker-Jo / Media Drum World / Profimedia, Profimedia.cz
Promrzlí příslušníci 9. pěšího pluku americké 2. pěší divize se kryjí před německou palbou během bitvy v Ardenách.
Autor: Mediadrumimages/AnthonyTucker-Jo / Media Drum World / Profimedia, Profimedia.cz
Bitva v Ardenách – němečtí vojácí na belgicko-lucemburské hranici. Zima 1944–1945.
Autor: Profimedia.cz
Leden 1945. Američtí vojáci ohledávají těla svých krajanů, které Němci postříleli u města Malmédy.
Autor: AP
Američtí vojáci se zajmutými belgickými příslušníky jednotek Waffen SS v lednu 1945 po bitvě v Ardenách.
Autor: Profimedia.cz