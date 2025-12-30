|
Připomeňme si mrazivé peklo v Ardenách na méně známých archivních snímcích
KVÍZ: Znáte obrněnce studené války?
Vyzkoušejte si, jak znáte tanky a další obrněná vozidla vyráběná v době studené války. Některá jsou notoricky známá, jiná mohou činit při identifikací problémy.
Potvrzeno, chytré brýle jsou trendem letošního roku. Zájem je obrovský
Je to největší světový veletrh spotřební elektroniky, a i proto se k němu upínají zraky v očekávání toho, že se právě v jeho průběhu vyjeví trendy nadcházejícího roku, jako když se koukneme do...
Potopení lodi Costa Concordia se odehrálo jen metry od břehu. Chaos stál 33 životů
Od nejvážnější nehody výletní lodi v úterý uplynulo čtrnáct let. Italská Costa Concordia pro téměř čtyři tisíce pasažérů se potopila jen pár metrů od pobřeží. Nehoda, za níž stála kapitánova chyba,...
Firma chce rozmístit na orbitě tisíce zrcadel a světlo prodávat tam, kde je noc
Letos na jaře by měl odstartovat pokusný satelit Earendil-1. Má jít o rozměrnou lesklou plochu schopnou odrážet sluneční záření do oblastí zemského povrchu, kde je zrovna noc. S projektem přišel...
I malá námraza na letadle představuje problém. Takto se s ní bojuje na zemi
Odstraňování ledu a sněhu z letadel na zemi je velmi důležitý proces, který přímo souvisí s bezpečností letecké dopravy. I sebemenší námraza na povrchu letadla může mít zásadní vliv na jeho letové...
Jednooký generál stanul před 100 lety v čele československé armády
Když se v lednu 1926 postavil do čela československé armády, mluvil o vzdělaném vojákovi a službě bez militaristické kletby. Generál Jan Syrový byl tehdy na vrcholu kariéry. Dějiny mu však připravily...
Notebooky nemusí být jen nudné, tyto byste možná chtěli i vy
Pokud vás už tak trochu nudí design a možnosti současných přenosných počítačů, možná jste ještě neviděli vše, co ukázali výrobci na letošním veletrhu CES. A třeba budete i překvapeni.
Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) míří k Zemi. Může jít o nejlepší kometu roku 2026
Rok 2026 sotva začal, astronomové ovšem už možná odhalili letošní nejlepší kometu. Nedávno objevená kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) by mohla v dubnu být viditelná i pouhým okem. Jde o kometu s dlouhou...
Rekordní let balonu z Paříže. Vzduchoplavci přistáli v roce 1913 až na Hané
Pozoruhodný objev se podařil kurátorovi letecké sbírky Národního technického muzea v Praze Michalu Plavcovi. V dobových pramenech objevil zmínku o rekordním letu francouzského balonu, který přistál v...
Muskova síť X měla opět výpadek. Problémy hlásily desetitisíce uživatelů
Sociální síť X amerického podnikatele Elona Muska měla znovu výpadek. Problémy hlásily dnes odpoledne podle serveru Downdetector celosvětově desítky tisíc uživatelů. Narušení zaznamenal i chatbot...
Medúzy spí osm hodin denně, jako lidé. Dávají si šlofíky, ale nemají mozek
Kořenústka pobřežní tráví svůj čas na dně obrácená chapadly vzhůru. Prochází obdobími pasivity odpovídajícími spánku. Trvá zhruba stejnou dobu jako u lidí. Je to zvláštní. Medúza totiž postrádá mozek.
Astronomické jevy 2026: zatmění Slunce, Měsíce a opozice planet. Co sledovat
Zatmění Slunce i Měsíce, třináct úplňků i oblíbené meteorické roje. Pokud rádi sledujete dění na obloze, máte se v roce 2026 na co těšit.
Wikipedie slaví 25 let a konečně si od AI vymohla zasloužený dárek
Největší internetová encyklopedie ve čtvrtek slaví 25 let od svého založení. I přes nástup generativní umělé inteligence neztrácí dech. Nyní nabízí přes 65 milionů článků ve více než 300 jazycích,...
NASA vůbec poprvé evakuovala posádku z ISS kvůli zdraví astronauta
Americký úřad pro letectví a vesmír (NASA) předčasně stáhl posádku mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Důvodem byl zdravotní stav jednoho z astronautů. Ten je ve stabilizovaném stavu....
Programování je jazyk budoucnosti. Proč mají studenti IT oborů náskok?
Digitální gramotnost proniká do mnoha oblastí soukromého i profesionálního života, ať už jde o programování, grafiku, práci s umělou inteligencí (AI) nebo pravidla kyberbezpečnosti. Orientace v...
Zázrak na řece Hudson. Před sedmnácti lety přistál Airbus uprostřed New Yorku
Airbus jen pár minut po startu a necelý kilometr nad zemí přišel o oba motory. Piloti měli na rozhodnutí, kam poškozený stroj dovést, jen pár sekund. Zachránit se jim však podařilo všech 155 životů....