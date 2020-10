Torpédoborec USA plul pod pirátskou vlajkou. Proč? Protože může

Torpédoborec USS Kidd strávil posledních šest měsíců převážně chytáním pašeráků drog ve východním Pacifiku a Karibském moři. Jednadvacátého září se vrátil na domovskou Everettskou námořní základnu. Leží v rozlehlém Pugetově zálivu na severozápadním pobřeží Spojených států.



Fotografie z návratu torpédoborce vzbudily značnou pozornost na sociálních sítích. Námořníci totiž vyvěsili pod levým sálingem - tedy výztuhou stěžně - velkou černou vlajku s lebkou a zkříženými hnáty. Bylo to samozřejmě společně s vlajkou Spojených států, kterou měla loď na čestnějším místě na pravoboku.

Pirátská vlajka na stěžni americké válečné lodě není zrovna běžná podívaná. USS Kidd s ní ale bývá čas od času k vidění. Je to jediné plavidlo v celé americké válečné flotě, které smí lebku a zkřížené hnáty vyvěsit. Současný torpédoborec Kidd je v americkém námořnictvu už třetí loď stejného jména. Povolení vyvěšovat Jolly Rogera zdědila po svých dvou předchůdkyních.

Úplně první USS Kidd byl torpédoborec třídy Fletcher, spuštěný na vodu v roce 1943. Hodně čtenářů asi nejdřív napadne, že se jmenoval podle proslulého bukanýra Williama Kidda, známého jako Kapitán Kidd. Narodil se v roce v roce 1655 a ve věku 47 let skončil na šibenici kvůli pirátství. Z dnešního pohledu není jisté, jestli se ho skutečně dopustil. Tehdejší soud však došel k názoru, že ano.

Hrdina s pirátským jménem

Americký torpédoborec Kidd se však podle Kapitána Kidda nejmenoval. Dostal své jméno na počest kontradmirála v námořnictvu Spojených států Isaaca C. Kidda. Kontradmirál Kidd se ze všeho nejvíc proslavil svou smrtí. Během japonského útoku na Pearl Harbor se účastnil obrany své vlajkové lodě USS Arizona a v bitvě zahynul.



S údajným pirátem ze 17. století neměl nic společného. Jenže když se náhodou jmenujete jako nějaká známá osobnost, táhne se to s vámi celý život. Budoucí admirál Isaac C. Kidd měl už na námořní akademii přezdívku „Cap“. Vznikla ze slova „captain“ podle Kapitána Kidda.

Námořníci ze zbrusu nového torpédoborce přijali piráta ze sedmnáctého století za svého maskota ještě před oficiálním zařazením lodě do služby. Vyžádali si od admirálovy vdovy povolení vyvěšovat na své lodi černou vlajku s lebkou a zkříženými hnáty. Nechali také namalovat obrázek Kapitána Kidda na přední komín torpédoborce.

Za války se jim říkalo Piráti z Pacifiku. Když skončila, námořnictvo loď vyřadilo a převedlo ji do rezervy. V roce 1951 ji však znovu zapsalo do rejstříku aktivní floty. Torpédoborec nakonec sloužil až do roku 1974. Dnes je z něj muzejní loď. Můžete ji navštívit ve městě Baton Rouge ve státě Louisiana. Natáčel se na ní válečný film Greyhound z letošního roku.

Třída Ajatolláh

V roce 1978 použilo námořnictvo jméno USS Kidd pro další plavidlo. Byla to první ze čtveřice vylepšených lodí třídy Spruance. Američané je původně postavili pro Írán. Lodě měly zesílenou protiletadlovou výzbroj, jednu klimatizační jednotku navíc, přídavné prachové filtry a výkonnější zařízení na výrobu pitné vody. Po islámské revoluci z jejich prodeje sešlo.



Lodě třídy Spruance dostaly americká jména Kidd, Callaghan, Scott a Chandler. Přezdívalo se jim třída Ajatolláh. Pod vlajkou s hvězdami a pruhy sloužily až do konce 20. století.

USS Kidd (DDG-993) třídy Spruance

Torpédoborec Kidd zdědil privilegium svého předchůdce. Čas od času vyvěšoval kromě vlajky Spojených států také lebku a zkřížené hnáty. Na začátku jednadvacátého století prodali Američané všechny čtyři lodě Tchaj-wanu. Tchaj-pej je označuje jako třídu Kee-Lung. Torpédoborec Kidd se dnes jmenuje Tso-Ying. Loď je stále v aktivní službě. Jestli někdy vyvěšuje černou vlajku s lebkou a zkříženými hnáty, není známo.

Koronavirus na palubě

Nejnovější americká loď USS Kidd patří ke třídě Arleigh Burke. Její kýl se poprvé dotkl vody v roce 2005. Pokřtily ji dvě vnučky admirála Isaaca C. Kidda. Poslední plavba lodě byla vcelku úspěšná. Posádce torpédoborce se podle webu The Drive podařilo ve spolupráci s americkou pobřežní stráží zabavit „805 kilogramů kokainu a skoro tunu drog v hodnotě 30 milionů dolarů“ (zhruba 700 milionů korun).Kidd také odvlekl do bezpečí porouchanou rybářskou loď.

Druhoválečný USS Kidd (DD-661) třídy Fletcher

Mise se však neobešla bez problémů. Torpédoborec Kidd patřil k prvním lodím v americkém námořnictvu, na které se rozšířila nemoc covid-19. Postupně se nakazilo 64 námořníků z jeho posádky. Loď musela přerušit plavbu a podstoupit důkladnou dezinfekci v San Diegu. V minulosti se zúčastnila boje proti somálským pirátům a pátrání po ztraceném letu MH370.

