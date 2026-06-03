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Práce bojového pilota budoucnosti se změní. Půjde hlavně o zpracování dat

Aleš Vašíček
Jak digitální transformace, takzvaný combat cloud a nástup umělé inteligence proměňují práci bojových pilotů v kokpitu? Jsme svědky postupné cesty od ovládání letounu k řízení mise a správě dat. Jak to hodnotí testovací piloti a co čeká v kokpitu novou generaci?
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Budoucí podoba vzdušné obrany Evropy a boje – to bylo zásadní téma bezpečnostního summitu společnosti Airbus, který proběhl 20. května v bavorském Manschingu. Velká pozornost se vcelku logicky upřela na letouny páté a šesté generace a na budovaný evropský systém FCAS (Future Combat Air System), jehož je plánovaný letoun součástí, a také jistou formou bolehlavu. Je však potřeba zmínit, že tolik skloňovaný FCAS má celkem sedm pilířů. Letoun je možná ten nejviditelnější, nicméně pravděpodobně nejdůležitějším je tzv. combat cloud, tedy „mozek“, který zajišťuje bezpečný přenos dat mezi jednotlivými částmi celého systému.

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Vstupujeme do éry, kdy se zásadně proměňuje podoba vedení války. Vize, která je na pořadu dne, spatřuje pilotované letouny především jako „velitelská stanoviště“ řídící bezpilotní spolubojovníky různých forem a s různou mírou autonomie. Velmi zajímavým bodem summitu byla debata s testovacími piloty o tom, jak se mění podoba jejich práce v kokpitu bojového letounu. Co mohou očekávat budoucí piloti?

FCAS (francouzsko-německo-španělský Future Combat Air System) je rozdělen do sedmi hlavních technologických pilířů:

  1. NGF – New Generation Fighter
    Nový pilotovaný bojový letoun 6. generace.
  2. Engine / Propulsion
    Pohonný systém a nový motor pro NGF.
  3. Remote Carriers (RC)
    Bezpilotní doprovodné prostředky / drony.
  4. Combat Cloud (Air Combat Cloud)
    Datová a síťová architektura propojující všechny platformy.
  5. Sensors
    Nová generace senzorů (radary, EW, multispektrální senzory, fúze dat).
  6. Low Observability (stealth)
    Technologie nízké zjistitelnosti – stealth, materiály, signatury.
  7. Simulation / Simulation Environment
    Simulace, digitální vývojové prostředí, virtuální testování a výcvik.

Zleva: pilot tankovacího letounu Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) Benedikt von Ascheraden a testovací pilot letounu Eutofighter Typhoon Stephan Leuthner

Na otázky během diskuze na Airbus Defence Summitu odpovídali: testovací pilot letounu Eutofighter Typhoon Stephan Leuthner (SL) a pilot tankovacího letounu Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) Benedikt von Ascheraden (BvA):

Jak vnímáte proměnu role pilota, který se stále více posouvá směrem k jakémusi správci dat?
SL: Je to zajímavé téma. Já sám nejsem operační pilot — pracuji spíše jako testovací pilot ve vývojovém a experimentálním prostředí. O to zřetelněji ale vidím, jak se moje práce proměnila. Zatímco před deseti či dvaceti lety bylo mým hlavním úkolem hodnotit samotný letoun, dnes hodnotím především rozhraní mezi člověkem a strojem. Posuzuji, jakým způsobem jsou data pilotovi prezentována, jak se dokáže vyrovnat s obrovským množstvím informací a zároveň, jak může delegovat úkoly na pilotované i nepilotované členy posádky. Je to mimořádně náročné prostředí, které se od klasické role pilota výrazně liší. A stejná proměna čeká i operační piloty: samotné létání — ta zábavná část — bude tvořit jen malý zlomek mise. Stanou se z nich manažeři mise, kteří převádějí data na úkoly a delegováním práce násobí sílu, kterou mají k dispozici.

Velkou roli v tom hraje propojení jednotlivých platforem. V čem je datalink a sdílené situační povědomí zásadní změnou?
BvA: Podle mého názoru jde o skutečně zásadní zlom — díky komunikaci v reálném čase mezi všemi platformami a sdílenému situačnímu povědomí. To je ta nejdůležitější část. Když se mise účastní velké množství letounů, nelze komunikovat každý s každým; to prostě není možné. Sdílené situační povědomí přenášené datalinkem to ale řeší. Pokud například předem znám stav paliva Eurofighteru vracejícího se k tankování, můžu dopředu propočítat, kolik paliva bude potřebovat a jak dlouho doplnění potrvá. A to je klíčové zejména u rozsáhlých operací.



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