K charakteru války přispívá i všeobecné rozšíření dronů. Bojiště je jejich vlivem dokonale průhledné. Ztěžuje to shromažďování a přesuny vojsk i jejich zásobování. Mezi návrháři bezpilotních prostředků zuří intenzivní závody ve zbrojení. Účastní se jich i česká nezisková organizace Aerorozvědka. Mluvili jsme s jejím zakladatelem. Přál si zůstat v anonymitě. Na síti X však vystupuje jako @VozimDrony.
Zaujalo mě, že nabídka na rozhovor s vámi přišla od PR agentury Bison & Rose, běžně zvané „Bizoni“. Přijde mi to jako zvláštní kontrast. Na jedné straně raději neuvádíte své jméno, na druhé se necháváte zastupovat profesionály.
Nabídli se nám sami. Chtěli se nějak zapojit. Zaštiťují nás v médiích a obecně ve veřejném prostoru. My na to nemáme čas. Přitom zrovna pořádáme technologický hackathon, kde chceme nabrat nové dobrovolníky. Bude se konat 28. a 29. listopadu v Praze.
Rusové inovují pořád. Za měsíc mohou novinku zrušit a vymyslet nějaký nový doplněk.