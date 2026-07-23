Dva letouny Aero s odstupem stovky let. Aero Ab-11 se potkalo se Skyfoxem

Posádky obou vystavených letadel podnikly se svými stroji podobné propagační cesty napříč Evropou, Afrikou a Asií. Zatímco Aero Ab-11 připomíná mimořádný úspěch československého leteckého průmyslu z roku 1926, Skyfox dokládá, že značka Aero i po sto letech vyrábí letadla, která reprezentují české letectví ve světě. Jak jsme psali již dříve, letoun Skyfox nedávnou úspěšně dokončil náročnou propagační cestu na Arabský poloostrov a do Afriky.
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Obletěli Saharu se šroubovákem v kapse. Let českého Skyfoxe byl majstrštyk
„Jsem rád, že stojím mezi dvěma letadly, která dělí 100 let, ale spojuje je jedno jméno – Aero. Náš stroj Aero Ab-11, s posádkou pilot Vilém Stanovský, tehdejší štábní kapitán, pozdější generál a mechanik František Šimek, podnikl do té doby nevídaný propagační let firem Aero a Breintfeld Daněk (výrobce motorů, pozn. red.). Byla to tak výjimečná událost, že pohotovost měli i lidé na našich zastupitelských úřadech tehdy mladého Československa. Obchodní a vojenští přidělenci kontaktovali své partnery v dané zemi a Vilém Stanovský jim letadlo předvedl, aby viděli, čeho je československá konstrukční škola schopná,“ uvedl ředitel Vojenského historického ústavu Praha brigádní generál Aleš Knížek s tím, že v Londýně vítal posádku tehdejší velvyslanec a pozdější ministr zahraničních věcí Jan Masaryk.
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Knížek připomněl, že Letecké muzeum Kbely uchovává řadu letadel z období první republiky, která dokumentují schopnosti tehdejších československých konstruktérů. Aero A-11 podle něj nebylo jediným úspěšným typem, na jehož export navázaly další domácí letouny. Letoun Aero A-11 je podle Knížka unikátní také tím, že jde o jediný dochovaný exemplář svého druhu na světě, navíc se zachovanou historickou vazbou na slavný dálkový let.
Na den přesně před 100 lety se na Kbelské letiště vrátil letoun Aero Ab-11 po propagačním letu dlouhém 15 tisíc kilometrů. Posádka ve složení pilot Vilém Stanovský a mechanik František Šimek za 91 hodin a 52 minut ve vzduchu navštívila 23 zemí na třech kontinentech.
Celý projekt k výročí 100 let od propagačního letu si můžete prohlédnout zde. Zajímavý je také osud generála Viléma Stanovského. Zde najdete, co o něm napsal ředitel historicko-dokumentačního odboru VHÚ Praha Jiří Rajlich.