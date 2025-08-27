Největší válečná loď světa brzy vstoupí do služby v ruské Severní flotile

Radek John
Ocelová obluda na atomový pohon se přiblížila svému oficiálnímu zařazení do služby. Nepočítáme-li letadlové lodě, má se stát největší válečnou lodí světa. Křižník je starý skoro čtyřicet let. Víc než čtvrt století procházel modernizací.
Část 1/6

Remorkéry vyprovází křižník Admiral Nachimov na volné moře

Osmnáctého srpna opustil doky v ruské loděnici Sevmaš přízrak z dob studené války, křižník Admiral Nachimov. Ocelový kolos poháněný dvojicí jaderných reaktorů zahájil na chmurných vlnách Bílého moře tovární zkoušky. Až je absolvuje, získá pochybnou čest. Dostane právo vyvěsit ze zádě bílou standartu ruského námořnictva s modrým ondřejským křížem. Zároveň se má stát vlajkovou lodí Severní flotily Moskvy.

Kýl Admirala Nachimova se poprvé dotkl vody už v dubnu 1986. Od roku 1999 však loď oficiálně procházela modernizací. Vlastní silou se letos pohnula poprvé dokonce od roku 1997.

Zprávu o zahájení zkoušek na moři vydala ruská státní tisková agentura TASS. Potvrzují ji videa, která se vynořila na internetu. Dvojice jaderných reaktorů lodě je v činnosti už od okolo osmi měsíců. První spustili Rusové v lednu, druhý v únoru.

Today, the Project 11442M Kirov-class heavy nuclear-powered missile cruiser Admiral Nakhimov after repair and modernization went to sea for factory sea trials. 📹Alekseeva/Aristova tass.ru/armiya-i-opk...

[image or embed]

— Massimo Frantarelli (@mrfrantarelli.bsky.social) August 18, 2025 at 9:56 PM

Admiral Nachimov měří na délku 251,1 na šířku 28,5 metru. Plně naložený má výtlak 28 tisíc tun. Každý z reaktorů má výkon 300 megawattů. Dostaly moderní typ paliva. Jejich konstrukce však zůstala stejná jako v osmdesátých letech dvacátého století.

Křižníku mohou udělit rychlost až 25 uzlů (46 km/h). Pro strýčka Příhodu má loď ještě dva kotle na kapalné pohonné hmoty. Fungují jako přídavné spalování. Nachimov může s jejich pomocí plout rychlostí až 32 uzlů (59 km/h).



