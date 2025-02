Část 1/7

Křižník Admiral Nachimov

Česko vyhrálo bronzovou medaili na Mistrovství světa v ledním hokeji. Dostalo také oficiální pozvánku ke vstupu do Evropské unie. Členové ODS Jan Ruml a Ivan Pilip vyzvali k odstoupení předsedu strany Václava Klause v kroku pokřtěném novináři Sarajevský atentát. Ředitelství silnic a dálnic uvedlo do provozu poslední úsek D5 propojující Plzeň s Rozvadovem. Ve Spojených státech se stal podruhé prezidentem Bill Clinton. To jsou jen některé události z roku 1997. Stejný rok začala v ruské loděnici Sevmaš ve městě Severodinsk oprava křižníku Admiral Nachimov.

Loď pak strávila v rekonstrukci neuvěřitelných osmadvacet let. Momentálně se však zřejmě připravuje k vyplutí. Letos v létě má absolvovat tovární zkoušky na moři. Pokud jimi projde, mělo by si ji převzít ruské námořnictvo.

Příběh přestavby Admirala Nachimova je vskutku nevšední, i když v ruském námořnictvu nepříliš překvapivý. Loď na atomový pohon byla spuštěna na vodu pod jménem Kalinin v roce 1986, ještě za sovětských časů.

Do služby vstoupila o tři roky později. V roce 1991 podnikla plavbu do Středozemního moře. Po rozpadu sovětského svazu však prakticky přestala opouštět molo. V roce 1997 začala její rekonstrukce. Fakticky šlo však spíš o zakonzervování.

O reaktivaci křižníku se začalo znovu víc mluvit v roce 2006. Rusové datum opětovného zařazení lodě do služby neustále odkládali. Z roku 2012 se stal rok 2018, po něm 2020, 2022, 2023 a 2024. Momentálně se počítá s rokem 2026. Teď se však uvedení křižníku do provozu nebezpečně přiblížilo.