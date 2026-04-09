Letounům A-10 se vedle jejich oficiálního pojmenování přezdívá také Warthog, česky prase bradavičnaté, nebo jen Hog (prase). Jsou postavené kolem sedmihlavňového rotačního kanónu GAU-8 Avenger. Jeho zásobník pojme 1 174 nábojů. Většinou se však používá jen 1 150. Rychlost palby kanónu je 3 900 výstřelů za minutu. Zásobník je tak prázdný za méně než dvacet sekund. Piloti warthogů se proto běžně omezují jen na velice krátké dávky.
V poslední válce na Blízkém východě však toto pravidlo přestává platit. Ukazují to minimálně dvě videa z operací proti iráckým vzbouřencům bojujícím na straně Íránu. Na jednom z nich držel pilot spoušť celých devět sekund. Vyčerpal tak nejspíš skoro polovinu zásobníku. Na druhém pálí další A-10 dlouhých šest sekund.
Web The War Zone (TWZ) se na neobvyklou taktiku několika pilotů A-10 zeptal. Všichni potvrdili, že podobné využití kanónu je abnormální. Letci za běžných okolností cvičí kratší palbu.
„Obvykle jsou to dvě nebo tři sekundy,“ potvrdil jeden z nich, jménem Dale Stark.