Letadla A-10 pálí ze svého kanónu neobvykle dlouhou dobu. Správně by neměla

Radek John
Do momentálně přerušené americko-izraelské války proti Íránu se zapojily i starší letouny A-10 Thunderbolt II. Na webu se vynořily záznamy, v nichž kropí pozemní cíle neobvykle dlouhými dávkami. Proč to dělají? Typ má jít do výslužby na konci dekády. USAF pro něj přesto chystá významnou inovaci.
Část 1/5

Americký letoun A-10 přezdívaný Warthog (prase bradavičnaté). (23. února 2019)

Letounům A-10 se vedle jejich oficiálního pojmenování přezdívá také Warthog, česky prase bradavičnaté, nebo jen Hog (prase). Jsou postavené kolem sedmihlavňového rotačního kanónu GAU-8 Avenger. Jeho zásobník pojme 1 174 nábojů. Většinou se však používá jen 1 150. Rychlost palby kanónu je 3 900 výstřelů za minutu. Zásobník je tak prázdný za méně než dvacet sekund. Piloti warthogů se proto běžně omezují jen na velice krátké dávky.

V poslední válce na Blízkém východě však toto pravidlo přestává platit. Ukazují to minimálně dvě videa z operací proti iráckým vzbouřencům bojujícím na straně Íránu. Na jednom z nich držel pilot spoušť celých devět sekund. Vyčerpal tak nejspíš skoro polovinu zásobníku. Na druhém pálí další A-10 dlouhých šest sekund.

Web The War Zone (TWZ) se na neobvyklou taktiku několika pilotů A-10 zeptal. Všichni potvrdili, že podobné využití kanónu je abnormální. Letci za běžných okolností cvičí kratší palbu.

„Obvykle jsou to dvě nebo tři sekundy,“ potvrdil jeden z nich, jménem Dale Stark.



Letadla A-10 pálí ze svého kanónu neobvykle dlouhou dobu. Správně by neměla

